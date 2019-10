Linni Meister måtte be TV3 sensurere etter krangel med kjæresten

- Jeg håper ingen hører hva han sier, sier Linni Meister til Nettavisen.

Onsdag er det premiere på «Kjendismødre» på TV3, der seerne får følge Linni Meister (33), Kristin Gjelsvik (32) og Louise Angelica Riise (29) i deres liv som mamma i en kanskje ikke så typisk A4-tilværelse.

Da Nettavisen møtte Meister, som er mor til 10 år gamle Dennis, på pressevisning på det mye omtalte TV-programmet, kunne hun avsløre at det er spesielt én scene hun gruer seg litt til å se på TV.

I forkant hadde nemlig TV3 sendt Meister et klipp av henne og forloveden Niklas Tangen Klein (23) som begynner å krangle under en kjærestetur til Saint-Tropez i Frankrike.

Måtte be TV3 sensurere

Diskusjonen, som handler om hvorvidt det er greit at de ligger med andre eller ei, ender med at Tangen Klein kaller Meister for noe hun ikke synes er helt greit.

- Vi har vår måte å diskutere på. Han blir dermed litt irritert fordi jeg provoserte ham litt med vilje. Vi hadde tatt oss noen glass, og vi storkoste oss på ferie, men så ble en mus gjort om til en elefant og da sa han et ord som ikke er så veldig pent, forteller Meister.

I redsel for at seerne ville misforstå ordbruken til Tangen Klein ønsket Meister at TV3 skulle sensurere det kjæresten sa til henne.

- Jeg håper ingen hører hva han sier, forteller Linni Meister til Nettavisen og ler.

Mammarollen er viktigst

Sett bort fra den noe uheldige situasjonen, gleder Linni Meister seg veldig til å se resten av glimtene fra «Kjendismødre». Ikke minst gleder hun seg til å vise seerne den viktigste siden ved henne selv, nemlig mammarollen.

Det var i september 2009 Linni Meister opplevde å bli mamma for første gang, da Dennis (10) kom til verden. Siden den gang har hun kombinert mammatilværelsen med karrieren.

Selv synes hun at hun skiller godt mellom mammarollen og rollen hun tar på seg på jobb og i media.

- Linni Meister i media og jobben min, har ingenting med mammarollen jeg har hjemme å gjøre. Jeg er en veldig typisk hønemor, forteller Meister og fortsetter:

- Med en gang Dennis kommer hjem fra skolen for eksempel er det opp med leksene. Jeg er opptatt at vi skal spise sunt og har fokus på riktig verdier. Dennis må gjøre ting hjemme for å få ukelønn, og jeg er veldig opptatt av at han skal sette pris på ting, forteller hun.

Et helt spesielt bånd

Meister har veldig troen på at kjærlighet er løsningen til nesten alt. Så lenge hun gir sønnen så mye kjærlighet som overhodet mulig, vil han automatisk bli et godt menneske, mener Meister.

Gjennom «Kjendismødre» håper hun at seerne får se det unike båndet hun og Dennis har sammen.

- Jeg er så stolt av sønnen min. Han er helt unik, slik som foreldre flest sikkert føler overfor barna sine. Den kjærligheten han gir til meg, og som vi gir til hverandre, den er veldig spesiell og jeg håper og tror den kommer frem i serien, sier hun stolt.