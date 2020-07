Linni Meister og Niklas Tangen Klein har brutt forlovelsen.

Paret har vært sammen siden 2016.

Linni Meister (34) og forloveden Niklas Tangen Klein (23) har besluttet å gå hver til sitt etter fire år som kjærester.

Meister selv bekrefter bruddet overfor Se og Hør, og forteller at hun og Klein fant ut at de trengte en pause.

– Vi er fortsatt veldig gode venner, og det er ingen nye involvert, sier hun.

– Skulle bli oss to

Meister og Klein møttes under en pokerturnering i 2015, og ble kjærester året etter. I 2017 gikk 23-åringen ned på kne og fridde under en ferietur til Ibiza, og med det var de forlovet.

Lykken skulle derimot ikke vare, og overfor Se og Hør sier Meister at hun vil sette pris på tiden med Klein.

– Det skulle liksom bli oss to for resten av livet, og vi har fine minner sammen som aldri vil forsvinne. Men hverdagene og skjebnen spiller ikke alltid på lag med drømmene, sier hun.

Klein har de siste årene også fungert som bonuspappa for Meisters sønn, ti år gamle Dennis. Overfor ukebladet sier hun at hun er sikker på at sønnen og eksen vil fortsette å ha god kontakt selv om hun og Klein ikke lenger er kjærester.

Ikke første gang

Meister har tidligere uttalt at hun og elleve år yngre Klein ved flere anledninger har gått fra hverandre.

I april i fjor ønsket hun å sette en stopper for rykter rundt dem, og fortalte derfor åpent i et intervju med Se og Hør at også de har hatt trøblete perioder i forholdet - selv om ting ofte kunne se rosenrødt ut fra utsiden og i sosiale medier.

Til ukebladet sa tv-profilen at hun og Klein hadde brutt forlovelsen i skjul hele tre ganger. Første gang kort tid etter forlovelsen, andre gang før hun skulle opptre på «Allsang på grensen» og tredje gang julen.

– Selv om livet ser perfekt ut på sosiale medier og i mediene ellers, har jeg lagt et tøft og vondt år bak meg, sa hun da.

34-åringen kunne også fortelle at grunnen til at det ble slutt var at de krangler mye, og at aldersforskjellen også spilte en rolle.

