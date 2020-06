Lisa Rinna (56) sjokkerer igjen med disse bildene

Kommentarene hagler etter at 56-åringen la ut flere dristige bilder på Instagram.

Den kjente motefotografen Greg Swales har tatt flere bilder for en reklamekampanje for solbriller fra merket Le Specs. En av modellene som er med i kampanjen er den tidligere såpestjernen Lisa Rinna. 56-åringen er blant annet kjent fra «Days of Our Lives» og «Melrose Place».

Nå om dagen er hun mest kjent for å ha en hovedrollene i reality-serien «Real Housewives of Beverly Hills», men nå vekker hun oppsikt for disse bildene som hun har delt til sine 2,4 millioner følgere på Instagram.

«Galskap»

Bildene har vekket mange reaksjoner, og de aller fleste kommentarene er positive.

«Dette er galskap», skriver hennes kollega i «Real Housewives» Kyle Richards.

«Herregud, Lisa», skriver skuespilleren Leslie Grossman.

«Den kroppen», skriver skuespiller Melanie Griffith.

Ellers i kommentarfeltet hagler det av ild-emojien fra folk som synes det er hete bilder.

Sjokkert tidligere

Det er imidlertid ikke første gang skuespilleren sjokkerer sine fans. I en episode av «Real Housewives of Beverly Hills» som ble sendt våren 2019, kom hun med en innrømmelse da hun pratet med venninnen Denise Richards.

På spørsmål om hun ser på porno sammen med ektemannen, svarer Richards nei. Det er da Rinna kommer med anbefalingen.

– Å, det burde dere. Det er sinnssykt bra. Jeg liker ikke skitten porno, det må være pent. Du må ha det gammeldagse greiene, det nye er tatoveringer og jeg liker pen porno. Det er hett! forteller Rinna til Richards.

Det kan virke som at Rinnas åpne sinn om sin egen kropp og seksualitet er en god oppskrift, fordi 56-åringen har vært gift med ektemannen Harry Hamlin i 23 år.