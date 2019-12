Lisa Rinna og Harry Hamlin har vært gift i 22 år: – Skilsmisseadvokaten er lagret som favoritt på mobilen

Forholdet er ett av Hollywoods mest imponerende, men det var én ting som kunne veltet alt.

Harry Hamlin (68) og Lisa Rinna (56) gjorde brakkarrierer i Hollywood på 90-tallet, hun i «Melrose Place» og såpeserien «I gode og onde dager», og han i «Lov og rett i L.A.», «Batman»-serien og «Clash of the Titans».

De siste fem årene har paret vært å se i den populære underholdningsserien «Real Housewives of Beverly Hills», som i disse dager spiller inn sin tiende sesong.

FAMILIEN: Harry Hamlin og Lisa Rinna (ytterst til høyre), flankert av døtrene Amelia Grey (til venstre) og Delilah Belle. Foto: Jerritt Clark/Getty Images for boohoo/AFP

– Jeg har aldri har skrevet noen kontrakt, men av og til ber Lisa meg om å medvirke fordi de vil ha en scene med oss, forteller Hamlin i et intervju med The Daily Beast.

Kona deler også villig fra ekteskapet deres i serien, og har avslørt at hemmeligheten til et godt ekteskap er at de to liker å se på porno sammen.

Advokaten er lagret som favoritt

At paret ble en del av suksesserien var likevel på ingen måte opplagt.

Da Lisa Rinna spurte Hamlin om de skulle bli med i tv-serien, som er kjent for massevis og lassevis av dramatikk og intriger, ble han ikke akkurat imponert.

Lisa og Harry har begge gjort karriere i Hollywood, og ekteskapet deres må sies å være ett av stjernebyens lengstlevende. Foto: NTB Scanpix

– Jeg har hatt skilsmisseadvokaten lagret som favoritt på mobilen, og det har jeg fortsatt, forteller Hamlin om hva han svarte kona.

For selv om Harry og Lisa har klart det som virker nærmest umulig - å holde på et ekteskap i Hollywood, så var Hamlins inntrykk at alle som deltok i serien endte med å gå fra hverandre, og han ba Lisa om å ikke bli med.

Fjerde ekteskapet

Hamlin vet litt om hva som kan ødelegge et forhold. Han har nemlig vært gift og blitt skilt tre ganger før, blant annet med «Frustrerte Fruer»-skuespiller Nicolette Sheridan.

– Det er den samme advokaten hver gang. Vi sender julekort til hverandre hvert år, forteller han spøkefullt til The Daily Beast.

Harry og Lisa tok i 2018 med døtrene for å servere mat på Skid Row i Los Angelses. Foto: NTB Scanpix

Roser kona

Så kom en forretningspartner av Rinna på banen og mente på at serien ville ha enorm markedsverdi for Rinna og hennes prosjekter. Da fikk pipa en annen lyd.

– Jeg har sett henne i 26 eller 27 år hvor hun har vært involvert i et flertall av prosjekter, såpeserier, tv, film, butikker og kleskolleksjoner. Uansett hva det er så finner hun ut hvordan hun skal gjøre det perfekt, skyter til topps og gjør det beste ut av hver situasjon, forteller Harry Hamlin kjærlighetsfullt om sin Lisa i intervjuet.

IKKE BARE GLAMOUR: Harry Hamlin og Lisa Rinna er store stjerner, men det er ikke bare lange kjoler og glamour. Her på shopping i Los Angeles.

Selv mener Hamlin at nøkkelen til et godt ekteskap er å lytte til hverandre.

– Også er hun smart. Huner den smarteste personen jeg noensinne har møtt. Hun er smart som en pisk. Vår favoritting er å være sammen, forteller han

Paret møttes da Lisa Rinna hadde avsluttet kveldsskiftet i en solbrillebutikk hun jobbet i. Nøkkelen måtte leveres til eieren av en restaurant - som Hamlin tilfeldigvis hadde middag med den dagen.

– Det slo gnister med én gang. Jeg ble bergtatt, fortalte han nylig i et intervju med SiriusXM.

