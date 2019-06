Listeriarapport: Ferdigkjøpt sushi tryggere for gravide enn hjemmelaget

Det er mindre forekomst av listeriabakterier i sushi enn sashimi, og for gravide er ferdigkjøpt sushi er tryggere enn hjemmelaget, ifølge en ny rapport.

Riktig lagring av råvarer og god hygiene, er viktig for å unngå at sushi inneholder listeriabakterier i mengder som kan føre til sykdom hos fostre, heter det i en ny rapport Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Mattilsynet i forbindelse med oppdatering av rådene om sushi til gravide og andre utsatte grupper.

Listeriabakterien kan overføres fra kvinnen til fosteret under graviditet og forårsake infeksjon som kan føre til spontanabort, dødfødsel og sykdom.

Viktig med riktig temperatur

Ifølge VKM-rapporten er det fiskens lagringstid i tint tilstand, og temperatur før tilberedning som i størst grad påvirker mengden av listeriabakterier i sushien.

Sushi oppbevart i høyere temperatur enn anbefalt, kan overstige terskelverdien for økt sannsynlighet for listeriose hos gravide, selv om lagringstiden har vært kort.

Det er større sjanse for å få i seg listeriabakterier ved å spise sashimi enn sushi, ifølge rapporten. Årsaken er at det ikke er eddikmarinert ris i sashimi, og derfor vokser listeriabakteriene raskere.

Best med ferdigkjøpt

Det er også større sjanse for å få i seg bakteriene ved å spise hjemmelaget sushi enn ved sushi som er kjøpt ferdig. Årsaken er at temperaturen i kjøleskap hos forbrukere er høyere enn hos profesjonelle.

VKM kommer ikke på bakgrunn av forskningsrapporten med noen advarsel eller klar oppfordring til gravide om å unngå sushi.

Mattilsynet skriver i sine kostholdsråd at: "Gravide kan spise sushi laget av rå, fersk marin fisk, men bør unngå produktene som gravet eller røkt fisk".

(©NTB)