Litt av det meste

Bassisten, komponisten, plateselskapsdirektøren, pedagogen og ikke minst minst bandlederen Moppa Elliott gir oss et unikt innblikk i hva og hvem han er. Det er ikke småtterier.

De fleste kjenner Moppa Elliott som leder for bandet som kanskje har klodens tøffeste bandnavn: Mostly Other People Do the Killing. Elliott (40) er tydeligvis utstyrt med så store doser energi og ditto antall ideer, at MOPDtK langt i fra er nok for at han skal få utslipp for alt han har innabords. Derfor gir han oss her en dobbelt-cd med tre andre band han også leder og som har helt forskjellige meldinger å komme med.

Advancing On a Wild Pitch er jazzbandet til Moppa Elliott.

Først ut er jazzbandet - en kvintett som lyder navnet Advancing On a Wild Pitch. Alle fem er baseballfanatikere og består i tillegg til sjefen av Christian Coleman på trommer, Charles Evans på barytonsaksofon, Danny Fox på piano og Sam Kulik på trombone.

Alle, bortsett fra Fox som har flytta til Brooklyn, bor i Queens i New York og de har kjent hverandre lenge. Bandet har derimot ikke eksistert lenger enn siden 2016 og blei satt sammen for å utforske noen av Elliotts låter for MOPDtK i en annen kontekst.

Klassisk 60-talls jazz er idealet - det skal groove og swinge og det gjør det.

Unspeakable Garbage er rockebandet til Mr. Elliott.

I rockebandet Unspeakable Garbage får noen av Elliotts jazzvenner slippe løs sine rockerøtter som går tilbake til 80-tallet. Saksofonist Jon Irabagon og pianist Ron Stabinsky hører også hjemme i MOPDtK mens gitarist Nick Millevoi og trommeslager Dan Monaghan åpenbart har rockegenene i ryggmargen. Elliott har også skifta til elbass i dette bandet.

Her, som over alt ellers i Elliotts unike univers, er alle låtene oppkalt etter en by i Pennsylvania - delstaten han er født og oppvokst i. Elliott sier sjøl at de spiller instrumental van Halen, Def Leppard uten vokal og/eller Aerosmith med flere akkorder. Skjønner u? Moro er det uansett.

Acceleration Due to Gravity er Elliotts alternative danseband.

Rundreisa i Elliotts verden blir avslutta med Accelaration Due to Gravity - hans ni manns alternative danseband.Her dukker også den eneste låta opp som han sjøl ikke har skrevet: Kanye Wests «Power». Fem blåsere med Nate Wooley på trompet og Dave Taylor på trombone pluss tre saksofonister, gitar, piano og trommer utgjør den heftige besetninga.

Det er tøft, det er svett og det er plass til usedvanlige improvisatører som Wooley og det er definitivt alternativ dansemusikk - for de som tør seg ut på gulvet.

Uansett forteller det oss at Moppa Elliott er en helt spesiell musikant og visjonær med veldig mye spennende på hjertet. Saker!

