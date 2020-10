LIVE: Nå avduker Apple ny iPhone

Tirsdagens nyhet er spådd å bli «den mest betydelige iPhone-hendelsen på mange år».

I begynnelsen av oktober inviterte Apple både presse og publikum til et event kalt «Hi, Speed». Presentasjonen startet tirsdag klokken 19.00 norsk tid – og her forventes det at selskapet avduker blant annet siste generasjon av iPhone.

På grunn av koronapandemien er det i år ikke snakk om en fysisk pressekonferanse, Apple strømmer nyhetene sine med en ferdiginnspilt videoproduksjon fra Apple Park. Strømmen er bygget inn i toppen av artikkelen.

iPhone 12

Apple bekreftet tirsdag kveld at neste iPhone heter iPhone 12, og får formfaktoren med rette kanter som har vært lekket i lang stund. Apple brukte designstilen første gang i iPhone 4.

iPhone 12 kommer i fire forskjellige modeller:

iPhone 12 Mini (nykommer)

(nykommer) iPhone 12 (oppfølger)

(oppfølger) iPhone 12 Pro (oppfølger)

(oppfølger) iPhone 12 Pro Max (oppfølger)

Apple forteller at iPhone 12 er 11 prosent tynnere, 15 prosent mindre og 16 prosent lettere enn iPhone 11.

Mobilen kjører på den nye og superraske chipen A14 Bionic med 11,8 milliarder transistorer. Dette skal gjøre den hele 50 prosent raskere enn noen annen prosessor på markedet, ifølge Apple.

Grunnmodellen iPhone 12 er utstyrt med to kameralinser, tilsvarende iPhone 11.

Den kritikerroste nattmodusen skal være forbedret, og er nå tilgjengelig i alle iPhone 12-modeller. Nattmodus vil også fungere på «selfiekameraet» foran.

Med iPhone 12 kommer nyheten MagSafe. Med magneter skal det blir lettere å plassere mobilen på for eksempel en trådløs lader. Selskapet har også utviklet deksler og tilbehør som utnytter magneter for å feste seg til mobilen.

iPhone 12 Mini

Apple bekreftet at iPhone 12 Mini ikke bare er et rykte. Den nye modellen vil ha akkurat de samme spesifikasjonen som iPhone 12 foruten at skjermen er på 5,4 tommer og størrelsen er mindre:

Apple-sjef Tim Cook: – En ny æra for iPhone

Tim Cook annonserer at iPhone nå støtter 5G. Han omtaler nyheten som «historisk» og «en ny æra for iPhone». Ifølge Apple får iPhone 12 flere 5G-antenner enn andre mobiler.

Det betyr i praksis at at det blir mulig å laste ned data i en fart på fire GB per sekund over mobilnettverket. Dette kan gjøre det mulig å vise for eksempel flere forskjellige videostrømmer fra en fotballkamp på mobilen via mobilnettverket.

Apple er dominerende på mobilmarkedet i Norge, og deres introduksjon av nye mobiltelefoner tirsdag, er ventet å bli det virkelige avsparket for 5G.

iPhone 12 Pro

I tillegg til iPhone 12 og iPhone 12 Mini kommer det også to nye proffmodeller, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max. De følger samme formfaktor som småbrødrene.

Størrelsene på Super Retina XDR-skjermene er i år økt. iPhone 12 Pro øker fra 5,8 til 6,1 tommer mens iPhone 12 Pro Max øker fra 6,5 til 6,7 tommer. Størrelsen på mobilene er samtidig mindre enn fjorårets mobiler.

Med proffmodellene handler mye om kameraene. Nye linser gjør det nå mulig med 4x optisk zoom og bedre stabilisering. Mobilene skal også ta vesentlig bedre bilder i mørket sammenliknet med fjorårets modeller.

Profesjonelle fotografer vil nok også sette pris på funskjonen ProRAW, som gjør det mulig å knipse bilder i raw-format som gjør det mulig å redigere bildene i etterkant på en helt annet nivå enn med vanlig jpg-bilder.

På videosiden klinker Apple til med muligheten for å filme 10-bit HDR og Dolby Vision HDR. Det blir også mulig å redigere i disse videoene rett på mobilen.

iPhone 12 Pro-modellene blir utstyrt med Lidar. Dette er en sensor som svært nøyaktig kan måle omgivelsene sine, og er i bruk for eksempel i såkalt augmented reality-programmer. På norsk har AR fått oversettelsen utvidet virkelighet. Den brukes også til å lynrask finne fokus når du tar bilder.

HomePod Mini

Apple-sjef Tim Cook startet presentasjonen med å avduke smart-høyttaleren HomePod Mini. Høyttaleren er ennå ikke lansert i Norge.

Høyttaleren HomePod Mini kan brukes som en intercom i huset. Den er på størrelse med en stor appelsin. Prisen i USA er 99 dollar.

Høyttaleren er rund og på størrelsen med en stor appelsin. En av fordelene med HomePod Mini at et flere høyttalere i ett hus skal synkroniseres slik at det ikke blir noe lagg i lyden.

Høyttaleren er dessuten knyttet til taleassistenten Siri. Hvor «smart» den egentlig er, gjenstår å se.

Lekkasje timer før lanseringen

Bare timer før lanseringen lot det til at bilder av iPhone 12 allerede hadde lekket på nett. Også børsen i USA reagerte med ustabil aksjekurs.

Første iPhone som støtter 5G

Mandag åpnet Telia 5G-nettet i Oslo, og det er ikke tilfeldig. iPhone 12 blir den første mobilen fra Apple som støtter 5G-teknologien.

Ordlyden i innbydelsen – «Hi, Speed» – spiller etter alt å dømme på den nye og lynraske teknologien.

