Livvakter beskytter svenske TV-stjerner: - Truer hvem som helst

Den svenske allmennkringkasteren SVT får ekstra millioner, øremerket for å beskytte profilene sine.

- Vi har IT-angrep mot våre systemer. Vi har netthets mot alle som uttaler seg på vegne av SVT, og enkelte ganger har vi fysiske angrep mot våre medarbeidere. Det er uvanlig at det skjer, men det er likevel på det nivået at vi forsterker sikkerheten på våre kontorer, sier SVTs økonomidirektør og sikkerhetsansvarlig, Peter de Verdier, ifølge Aftonbladet.

Han forteller at trusler mot kanalens medarbeidere har økt kraftig de siste årene, og at det er noe som må tas på høyeste alvor. Derfor har den svenske regjeringen bevilget SVT 100 millioner ekstra i år fra statsbudsjettet, hvor store deler av pengene skal øremerkes til økt sikkerhet og beredskap. Til sammen får allmennkringkasteren 5,14 milliarder kroner fra regjeringens budsjett.

Ansatt livvakter

Det er sjelden den svenske kanalen må gå til dette skrittet, men det har hendt at enkelte profiler har fått såpass grove trusler rettet imot seg, at SVT har ansatt livvakter for å beskytte vedkommende.

Peter de Verdier vil ikke uttale seg konkret om hvilke medarbeidere som har fått livvakt-beskyttelse, men nevner at at nyhetsankeret Nike Nylander nylig fikk dødstrusler etter et intervju med SD-leder Jimmie Åkesson.

- Rammer hvem som helst

Sikkerhetssjefen opplyser at det ikke er en rød tråd på hvem som mottar trusler.

- Trusler kan ramme hvem som helst. Du kan rapportere om alt ifra ulv og skogsbruk til å være en barneprogramleder som tar opp et tema om mennesker, sier de Verdier.

Peter de Verdier trekker også frem en episode med kanalens profil Carina Bergfeldt som nylig fikk sitt eget talkshow. Da fikk journalisten, som er en av SVTs mest profilerte fra sin tid som Washington-korrespondent, masse trusler rettet imot seg i ulike kanaler, skriver Aftonbladet.