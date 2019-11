Liz Moss (30) har bodd ti år i Los Angeles: - Det er helt forskjellig fra Norge

Den allsidige norske jenta har mange baller i luften, og mange tips til norske håpefulle.

LOS ANGELES (Nettavisen): Los Angeles er en by der drømmer knuses for mange og går i oppfyllelse for noen få. Hvert år strømmer håpefulle til den amerikanske storbyen for å jakte stjernestatus, penger og luksusliv.

Det er svært få som lykkes med å bli skikkelig store, og man har hørt mange historier om mennesker som har vært nødt til å forlate englenes by med halen mellom beina.

Det er imidlertid ikke alltid snakk om himmel eller helvete. Det finnes mange innflyttere til Los Angeles som får det til, om enn på en noe mindre skala. De jakter kanskje en enda større drøm, men får det likevel til å gå rundt over lang tid.

En av dem er norske Liz Moss (30). Hun er sanger, modell, skuespiller og smykkedesigner, og har bodd i Los Angeles siden høsten 2009.

- Helt forskjellig

Moss kjenner storbyen godt etter å ha bodd der i over ti år, og hun er klar på at Los Angeles er veldig annerledes enn Norge.

- Det er helt forskjellig. Jeg føler ikke det er noe likhet, sier 30-åringen til Nettavisen, og bryter ut i en liten latter.

Moss nevner praktiske ting, som for eksempel viktigheten av god kredittscore, blant de største forskjellene. I tillegg til været, som i Los Angeles stort sett består av solskinn.

For nordmenn som kommer til filmbyen, kan det også være uvant å oppleve amerikanernes fremtoning. Det er ikke uvanlig at samtaler med ukjente oppstår i butikker, i kafékøer, i heiser eller andre hverdagslige situasjoner.

- I Los Angeles er folk veldig sosiale og tilsynelatende høflige eller hyggelige, men mye av det er falskt. Jeg både liker og ikke liker det, sier Liz Moss, og utdyper:

- Du kan gå i en butikk og begynne å prate med folk, og det synes jeg er veldig hyggelig. Det er ikke sånn i Norge. Men det er litt synd at det veldig ofte er falskt. Det er det eneste som er kjipt med det.

- Men det er lettere her. I Norge kan ikke jeg dra på en bar alene for å bli kjent med folk. Hvis jeg gjør det her, så får jeg nye venner og det er ikke noen problemer. Det synes jeg er litt godt, forklarer Moss.

Tøff start

Liz Moss gikk drama-linjen på videregående i Norge og hadde lyst til å studere skuespill videre. Hun søkte på den anerkjente skolen Lee Strasberg Theatre and Film Institute, og kom inn både i New York og i Los Angeles. Valget falt på USAs vestkyst, mye på grunn av det varme været der.

Sosialt var det ikke lett i starten for Moss, som ikke kjente noen i byen da hun først flyttet. Flere av hennes første bekjentskaper endte opp med å bli dårlige erfaringer, blant annet med to forskjellige romkamerater.

- Jeg var litt typisk norsk og naiv. Jeg stolte på folk ganske tidlig, men det lærte jeg fort at man ikke må, for jeg har blitt rundlurt av både menn og kvinner. Men etter hvert har jeg lært meg å kjenne hva som er genuint og ikke, forklarer Moss.

SOSIAL: Liz Moss kjenner i dag mange mennesker i Los Angeles. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Hun fikk etter hvert jobb i den nå nedlagte Moods of Norway-butikken, noe som ble en inngang til det norske miljøet i Los Angeles.

- Jeg prøvde lenge å ikke være den nordmannen som alltid bare henger med nordmenn. Jeg tenkte at det var superteit. Men etter hvert så har jeg skjønt at det er noe med å ha den kulturtilhørigheten og det at vi har noe til felles. Det er mye lettere å komme overens med nordmenn.

Klart tips til skuespillere

Liz Moss ble også kjent på folk på skolen. Hun gikk to år på Strasberg-skolen før hun tok en pause derfra og begynte å studere smykkedesign og metallsmiing på skolen FIDM. Det resulterte i at Moss nå har sitt eget smykkeselskap som heter Danielsen Designs.

Hun returnerte etter hvert til Straberg og endte opp med fem år på den skolen. Siden studiene har Moss gjort mye forskjellig. Av skuespill, sang og modelljobbing, er det sistnevnte som gir flest oppdrag om dagen. Moss er en såkalt formfull modell.

- Jeg har merket at jeg får faktisk flere jobber nå som jeg er større. Og jeg tror det har en del med at det er den tiden nå, at folk er mer åpne for «plus sized» og «curved» og sånne ting. Det kan være helt tilfeldig, men nå er det litt mer den tiden hvor det er mer kroppspositivitet, forteller 30-åringen.

Når det gjelder skuespill, har hun merket at ting går i bølger.

- Plutselig vil de ha blondiner, plutselig er det ikke blondiner de vil ha i det hele tatt. Det har vært måneder der jeg ikke har fått noen ting, så plutselig er jeg på auditions flere ganger om dagen, forklarer Moss.

Avslag er en del av hverdagen for håpefulle i Los Angeles. Ofte får man ikke engang et svar. Etter en audition blir man takket for innsatsen, som oftest uten en indikasjon på hvordan det gikk. Moss innrømmer at det er frustrerende.

- Du må få litt tjukkere hud på grunn av det, for du må, og det er litt klisje å si, lære deg å gi alt i rommet, og så la det gå og glemme det når du går derfra. Det er flott hvis de ringer deg, men gå videre til neste audition, neste ting.

- Du kan ikke tenke for mye på det, for da bruker du altfor mye energi, altfor mye hjernekapasitet på ting som du bare ikke kan få svar på. Så det er det største tipset, du må lære deg å bare gi alt og så gå vekk.

- Mye rart

Liz Moss tar også på seg andre småjobber i perioder der det er langt mellom oppdragene innenfor de kreative yrkene. Hun forteller at det er sånn det er for mange i Los Angeles.

- Det er litt sånn at hvis det er perioder der du plutselig ikke får noe på noen av kantene, så trenger du jo fortsatt inntekt. Og da må du finne de forskjellige tingene du kan gjøre. Så det har jo vært mye interessant, mye kjedelig og mye rart, sier Moss.

30-åringen har flere tips til norske som har lyst til å prøve seg i Los Angeles. Et av rådene er å sørge for å skaffe seg riktig representasjon.

Moss har hatt agenter som sendte henne på oppdrag som ikke var riktig for henne. Nå har hun imidlertid en modellagent som kun jobber innen hennes felt.

- Hun har fått meg på utrolig bra castinger. Alt som er riktig for meg, og ting som er bra betalt. Det er viktig at man vet at de faktisk jobber for deg når man får seg representasjon her, for det er jo det de skal gjøre. Og hvis de ikke gjør det, så må man jo bare droppe dem og velge noe annet, forteller Moss.

Flere tips til norske

Los Angeles-beboeren anbefaler også å gjøre så mye som mulig i Norge før man flytter, som for eksempel å sette seg inn i hvilke visum man kan få og undersøke hvor man bør bo.

Fakta Liz Moss’ tips ↓ Her er noen av tipsene som Liz Moss har til norske som vil prøve seg i Los Angeles. - Skaff deg oversikt over hvilke visum du kan søke om, enten det er arbeidsvisum eller studentvisum. Man kan ringe til den amerikanske ambassaden for å få tips og råd, og man kan også skaffe seg en visumsadvokat. - Spar opp penger. Det er dyrt med leilighet og mat i Los Angeles, og man kan ikke garantere at jobber blir tilgjengelige med en gang. Man må også ha medlemskap i forskjellige organisasjoner og foreninger, som også koster penger. - Få ting lagd i Norge, spesielt hvis du skal jobbe med det kreative. Skal du bli modell, bør du ha få tatt profesjonelle bilder. Skal du bli skuespiller, må du ha laget en «reel», som er en video sammensatt av arbeid du har gjort. Har du ikke noe arbeid bak deg, så bør du skrive noen scener og filme dem. Folk vil se hvordan du er foran kamera, så det er viktig å ha noen videoklipp. Du må også ha en CV. - Skaff deg en profesjonell epost og en hjemmeside som er koblet opp til eposten din. Det koster også penger, men er anbefalt å gjøre. - Finn ut av stilen din. Er du en nabojente eller forretningsdame? Kan du være en slags sexy «vixen»? Spør noen om hjelp hvis dette er vanskelig. Kjør inn klær som passer og ta bilder ut ifra den karakteren du ønsker å skape. Du må helst ha forskjellige type karakterer og forskjellige bilder. Skaff deg også noen ensfargede klær uten mønster som du kan ha på deg på kamera. - Sosialt: Sjekk ut Facebook. Det finnes mange forskjellige grupper som kan være til hjelp, som for eksempel «Norwegians in LA, California». Oppsøk mingleeventer og lignende ting. Skaff deg en hobby, og dra på arrangementer der du kan møte likesinnede.

Liz Moss har fått mange spørsmål fra nordmenn som tenker på å flytte til USA. Hun anbefaler folk å ta en tur på Google, ettersom mange svar kan finnes der. Moss anbefaler også å ringe til den amerikanske ambassaden i Norge hvis man har spørsmål.

Hun har imidlertid ikke noe imot å hjelpe til. Moss har nemlig lært mye hun skulle ønske hun visste da hun først flyttet til Los Angeles.

- Da kunne jeg vært lenger i karrieren min tidligere. Men dette er ting som veldig mange ikke vil lære deg. Veldig mange vil ikke dele hemmelighetene sine eller dele ting, fordi de vil jo klare det selv. De vil ikke at du skal være en konkurrent. Men det der har ikke jeg noe særlig tro på, jeg tror det er bedre å hjelpe hverandre. Om jeg kan hjelpe folk, så selvfølgelig skal jeg prøve å hjelpe dem, sier 30-åringen.

Liz Moss har ingen planer om å flytte tilbake til Norge med det første. Hun har både norsk og amerikansk statsborgerskap og er dermed ikke avhengig av visum. Hun fortsetter å ha mange baller i luften, men vet hva det ultimate for henne hadde vært.

- Den største drømmen min, hvis den skulle bli en realitet, hadde vært å få sangkarrerien til å ta av. Å kunne ha en egen plate og turnere med den, det hadde vært det beste. Jeg er lykkeligst når jeg er på scenen eller i studio og synger, forteller den glade 30-åringen.