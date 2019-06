Lockheed Martins nye fly skal fly fra London til New York på under 4 timer

Flyr dobbelt så raskt som dagens passasjerfly.

Sammen med NASA har flyprodusenten Lockheed Martin eksperimentert med overlydsfly gjennom prosjektet X-59 QueSST.

QueSST står for «Quiet Supersonic Transport» – hensikten er altså å utvikle fly som kan forflytte passasjerer raskere enn lyden, men uten at det bråker for mye. Et problem med overlydsfly er det voldsomme smellet som oppstår når flyet bryter lydmuren.

Etter at Concorde ble satt på bakken for godt i 2003 har reisende over Atlanteren måtte nøye seg med vanlige rutefly og en flytid på 7 - 8 timer.

Nå kaster Lockheed Martin seg inn i kappløpet om kommersielle overlydsfly, og har avslørt et konseptfly med toppfart på Mach 1,8 og plass til 40 passasjerer.

Selskapet mener grunnlinjekonstruksjonen vil være økonomisk levedyktig samtidig som det overkommer problemene med overlydssmell og flyplasstøy som tok livet av Concorde.

Ifølge Avation Week bygger flyet på nye mulige teknologier innen design, framdrift, aerodynamikk og systemer som tidligere enten ikke var tilgjengelige eller tilstrekkelig avanserte.

TESTFLY: Det er med testflyet X-59 QueSST Lockheed Martin har utviklet nye teknologier som kan bidra til at overlydsfly på nytt vil frakte passasjerer over Atlanteren. Foto: Lockheed Martin

Halverer flytiden

Demonstrasjonsflyet skal være på vingene allerede i 2021. Det er nesten 69 meter langt med et vingespenn på drøyt 22 meter. Det gjør det til et vesentlig lengre fly enn Concorde. Passasjerene skal få plass i en rundt 24 meter lang del av flykroppen.

Marsjfarten bør ligge et sted mellom Mach 1,7 og 1,8 – altså mellom 2100 km/t og 2222 km/t – forklarer Lockheed Martin. Til sammenlikning har Airbus A330, det vanligste passasjerflyet over Atlanteren, en marsjfart på rundt 1000 km/t.

Det vil si flytiden mellom Oslo og New York nærmer seg halvert.

– Vi er nærmere nå enn vi noensinne har vært, og med erfaringene fra X-59 er vi antagelig i best posisjon til å møte passasjerers behov for raskere flytid, hevder Peter Iosifidis i Lockheed Martin overfor Aviation Week.

Han leder Lockheed og NASAs demonstrasjonsprosjekt for stille overlydsfly.

SKAL TESTES I 2021: Testflyet X-59 i bakgrunnen og Lockheed Martins konseptskisse av overlydspassasjerfly i forgrunnen. Marsjfarten skal ligge på over 2000 km/t og flyet skal ta 40 passasjerer. Foto: Lockheed Martin

Blir ikke billig

Om og eventuelt når et slikt fly kan være i kommersiell drift er høyst usikkert.

– Men dette er neste skritt. Vi har lagt ned betydelige tekniske ressurser i å skape et konsept med en viss gyldighet, selv om vi har langt igjen. Med dette konseptet stikker vi tåa i vannet for å fortelle at vi er åpne for å utforske muligheter hvor enn de måtte være, sier Iosifidis.

Det er også klart at passasjerer «med behov for raskere flytid» også er passasjerer med dype lommer.

Hva det vil koste å fly raskere enn lyden over Atlanteren er foreløpig gjetning, men milliardær Richard Branson anslår at en tur/retur-billett mellom London og New York i hans konkurrerende overlydsfly Boom vil ligge på rundt 45.000 kroner.

Det er likevel en fjerdedel av hva Concorde-billettene kostet i sin tid ...