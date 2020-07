Lofoten Links: Slik kan du spille seks runder på et døgn på Norges mest spektakulære golfbane

Du kan spille seks golfrunder på ett døgn på en av verdens mest ekstreme baner.

GIMSØYSTRAND, LOFOTEN (Nettavisen): Mens korona og «gjemmekontor» har ført til en ekstrem oppblomstring av golf i Sør-Norge, finnes løsninger for deg som er villig til å reise.

På Gimsøystrand, cirka 45 minutter med bil fra Svolvær, finnes en av verdens mest ekstreme og spektakulære golfbaner. Her kan du booke en runde ved midnatt og gå løs på en bane som vekker oppsikt langt utover Norges grenser.

Vil du spille i midnattsol eller under nordlyset, er det selvsagt mulig på Lofoten Links – ikke rart at banen har skapt furore utenlands.

FRONTEN: Lofoten Golf Links har vært på forsiden av prestisjefulle Golf Magazine. Foto: Faksimile: Golf Magazine

Nettavisen har testet banen, som tidligere er spilt og omtalt i aviser som New York Times, kåret til verdens beste av National Club Golfer og prydet forsiden på Golf Magazine – for å nevne noe.

Motsatt av heroin

Er du på gjennomreise, koster en runde det hvite ut av øynene. Ikke mindre enn 1250 kroner må du plukke opp av kredittkortet for å gå ut i høysesongen. Men det finnes omveier, og for en gangs skyld lønner det seg å spille mye.

Lofoten Golf Links er på andreplass blant verdens vakreste golfbaner. Kilde: Svensk Golf

I sommer lønner det seg å spille mange runder, og da synker snittprisen til akseptabele 625 kroner per runde. Prisingen er litt motsatt av heroin: Her er ikke første dose gratis, men dyrest. Så får du halv pris på andre runde, og går gratis tredjerunden.

Hvis du er hektet, så rekker du seks runder på et døgn.

Men det er trolig også et sykdomstegn.

Ta med mange baller

Det beste tipset er å ta med haugevis av baller og forberede seg på en tøff runde. Dette er en klassisk trang linksbane der ballen forsvinner hvis du ikke er presis.

Og det er enklere sagt, enn gjort: Du slår rett mot havet, og hadde du vært sterk nok ville ballen havnet i Vesterålen.

NESTE STOPP VESTERÅLEN: Slår du for langt, er det ingenting mellom hullet og Vesterålen i bakgrunnen. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Det betyr i praksis vind fra alle kanter, og utrolig vanskelig å kontrollere lengder. På det samme hullet kan valget variere fra et 8. jern til en fairwaywood – avhengig av om vindet står rett imot, eller om det er en sjelden, vindstille dag.

Med andre ord: Det er ingen grunn til å få et personlig forhold til hver enkelt golfball. Dere forlater hverandre snart.

Katastrofene står i kø

Allerede på hull én blir man minnet om det gamle sjømannsordtaket om at havet tar, og havet gir. Du blir fristet til å ta en snarvei over havet, og det er lett å bli for grådig.

HASTVERK ER LASTVERK: Det er fristende å ta en snarvei over bukta, men også oppskriften på skuffelser og nederlag. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Hull to heter Arholmen, men et mer presist navn ville vært Arr-holmen, for dette hullet har garantert gitt mange varige mén. Bare 134 meter fra vanlig herretee, men vann på tre sider og vinden rett imot. Lykke til!

ARHOLMEN: Hull nummer to har gitt mang en golfball en våt grav. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Så kommer hull tre, Makkleirstranda (eller Møkkleistranda?). Et relativt kort par fire, men igjen utfordrende ved at man lett fristes til å gå snarveien over havet – alternativt fôre krabbene med golfballer.

Ekstremt vakker natur

Du forstår tegningen. Lofoten Links er ikke noen lett bane å spille, men etterhvert lysner det. Med noen katastrofer og nær-katastrofer i sekken, begynner fornuftige spillere å spille konservativt og trygt, og da går det bedre.

Humøret lysner betraktelig når man får overskudd til å heve blikket og se på de eventyrlig vakre omgivelsene.

Det er ikke mange steder du kan spille golf i midnattsol med sjøen og hvite strender i nærheten, og med de taggete og mektige lofotfjellene i bakgrunnen. Kilde: Innovative Opplevelser

Det er imponerende at greenkeeper og resten av banemannskapet klarer å holde banen i så god stand. Den er riktignok ikke på høyde med de aller beste turneringsbanene i varmere klima, men med havet rett inn skulle det bare mangle.

UTROLIG VAKKER: Golfbanen sklir rett inn. Her er gjort minimalt for å la den være i pakt med naturen. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Den som går bitter av banen på grunn av banevedlikeholdet fortjener ikke å spille Lofoten Links.

Glimrende design i pakt med naturen

De mest interesserte kan lese baneguiden og se på videoene på den informative og gode hjemmesiden: Baneguide Lofoten Links.

UT MOT HAVET: Lofoten Links ligger en god del lange utslag fra Vesterålen. Foto: Google Maps

Hjemmesiden har også et flott fotogalleri, signert fotografene Michael Tannus og Vidar Lysvold – inklusivt noen dramatiske bilder av banen under nordlyset. Gadd vite om det er andre baner i hele verden som kan skilte med noe tilsvarende!

Selvsagt vet banen å utnytte sin tiltrekning. Nytt er en app som varsler nordlys, slik at man på høsten kan oppleve det unike i å lete etter ballen ved hjelp av dette fenomenet. Alternativt ta en selfie og skryte til golfvenner over hele verden.

Overnatting eller kjøre bil

Geografisk er Lofoten Links plassert på Vestvågøy i Lofoten – cirka midtveis mellom flyplassene i Leknes og Svolvær.

Du kan bo i et enkelt hotell på stedet, og det finnes også en lokal kafe. Golfbanen har også gode køller til utleie, så det er ikke nødvendig å dra eget utstyr gjennom hele landet.

NYT UTSIKTEN: Du er godt vant hvis utsikten gjør deg nedstemt. Som det fremgår av gresset, er det krevende å holde banen i god stand, men banemannskapet har gjort en kjempejobb. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Mange som ikke er så ekstremt golfinteressert, vil trolig velge å bo i Svolvær eller noen av de kjente feriestedene som Nusfjord eller Stamsund.

Banen har en helt unik beliggenhet, den har stort potensiale. Den må få sette seg litt, men er helt unik. Kilde: Suzann "Tutta" Pettersen, 2015.

Kommer du langveisfra er Hurtigruten en variant, mes anløp både på Leknes og Svolvær. Fly er som nevnt et alternativ, mens andre velger å fly til Evenes mellom Harstad og Narvik for å få litt mer ut av reisen.