«Lolita»-skuespiller Sue Lyon død – nær 40 år etter sin siste rolle

Sue Lyon spilte tittelrollen i Stanley Kubricks 1962-film «Lolita». Torsdag døde hun, 73 år gammel.

Lyon var ifølge BBC bare 14 år under innspillingen av Kubricks filmatisering av Vladimir Nabokovs roman, først publisert i 1955. Hun hadde erobret rollen mot 800 jevnaldrende konkurrenter.

Motspilleren hennes var 53 år gamle James Mason, som gestaltet mannen som blir så besatt av ungjenta at han gifter seg med moren hennes for å være nær henne.

Boken er karakterisert som «en erotisk studie og en samfunnssatire som savner sidestykke i vår litterære kanon».

Les også San Vicente Bungalows er blant verdens mest eksklusive klubber. Tre spørsmål kan være avgjørende for å bli medlem

Sue Lyon var fremdeles ikke gammel nok til å se «Lolita» da den hadde premiere – siden den da hadde 18-årsgrense og hun bare var blitt 15. Likevel mente datidens anmeldere at hun var for voksen til å spille romanens 12-åring, skriver New York Times.

Men det vanket en Golden Globe på henne som den mest lovende kvinnelige nykommeren. Likevel bragte verken filmen eller prisen henne til de store topper i filmkarrieren:

Les også Monty Python-skuespiller Neil Innes er død

Lyon hadde en rolle i John Hustons 1964-film «The Night of the Iguana» mot Richard Burton. Det fulgte et knippe andre filmer – før den siste rollen ble som nyhetsanker i 1980-skrekkfilmen «Alligator».

(©NTB)