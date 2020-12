Løpestjernen Hedda Hynne hadde samboer da treneren Erik Sakshaug fikk følelser for henne. I dag er de kjærester.

Hedda og Erik var utøver og trener. Så begynte følelser å dukke opp.

Hedda Hynne (30) begynte sin løpekarriere som 20-åring, og er i dag blant verdens beste på 800-meter.

Fredag gjester friidrettsutøveren «Lindmo» sammen med treneren Erik Sakshaug (38), som for øvrig også er kjæresten og samboeren hennes. Der forteller sistnevnte om øyeblikket da han innså at han hadde følelser for kvinnen han trente.

– Jeg synes det var en ekstremt utfordrende situasjon, sier Sakshaug til programleder Anne Lindmo (50).

– Skal ikke gå på kino sammen

Sakshaug hadde vært treneren til Hynne i to år da han høsten 2014 kjente at relasjonen deres hadde utviklet seg til noe mer. Etter hvert var det så sterkt at det ble uunngåelig å konfrontere følelsen. Han måtte legge kortene på bordet.

– Jeg har alltid vært opptatt av at vi skal ha en nær relasjon, men at det skal være en profesjonell relasjon. Jeg husker jeg sa i starten at vi skal være nære, men vi skal ikke gå på kino sammen. Det skal være en viss avstand, forteller treneren om hvordan forhold de hadde da de startet å jobbe sammen.

Med tanke på disse tydelige rammene ble situasjonen brått utfordrende for Sakshaug.

Han fant ut at han måtte snakke med noen om det, og tok kontakt med Hynnes mentale trener. Sammen kom de frem til at han skulle fortelle Hynne om situasjonen under en løpetur samme dag. Det skulle vise seg å bli veldig vanskelig.

Hadde allerede kjæreste

Sakshaug utsatte samtalen under hele løpeturen, men tok mot til seg da de nærmet seg slutten.

Overfor Lindmo legger han ikke skjul på at det var en tøff samtale å ta, spesielt fordi han visste at informasjonen han la på bordet ville endre livene til flere mennesker. I tillegg hadde Hynne samboer den gang, og ikke ledig på markedet.

Uavhengig av om følelsene var gjensidige eller ikke, var dette en situasjon det måtte finne ut av.

Det skulle imidlertid vise seg at Hynne følte det samme, og i dag er de både kjærester og samboere.

Sakshaug er fortsatt treneren hennes, og ser ingen ulemper ved å ha et så nært forhold til utøveren han trener.

– Jeg er helt overbevist om at det er en større fordel enn en ulempe. Når vi er sammen om det så er det full trygghet og tillit, som jeg tror gjør at når det blåser så er det større sjanse for at man kan stå stødig i den vinden, sier han til Lindmo.

