Louis Vuitton-hammocken ble tatt av Finn.no: - Ikke riktig marked

La ut hammock for 380.000 norske kroner. Nå er annonsen slettet.

Etter at en spesialdesignet hammock fra designerhuset Louis Vuitton ble lagt ut på Finn.no, tok det ikke lang tid før annonsen ble flittig delt i sosiale medier.

Med en svimlende pris på 380.000 kroner kunne hammocken bli din.

...Men ikke nå lenger. Nettavisen har vært i kontakt med selgeren, som nå har valgt å slette annonsen.

Tross hyppige delinger hos spesielt Facebook, fikk ikke selgeren noen seriøse henvendelser.

- Vi skjønte ganske raskt at Finn.no ikke var helt rette marked for et kunstverk som dette, sier selgeren, som ønsker å være anonym i denne saken.

Kun to i hele verden

Ifølge selgeren av den ekstravagante hammocken fantes det kun to eksemplarer av designet da den ble kjøpt på en utstilling for noen år siden.

- Vi har en leilighet i Palma, der vi for øvrig hadde hammocken, der vi ble invitert på en utstilling for designere. Den gang var det kun den og et eksemplar til som var produsert, men jeg ser at de har kommet med en variant til i en annen farge, sier selgeren til Nettavisen.

EKSKLUSIVT: Da selgeren av Louis Vuitton-hammocken gikk til innkjøp av det eksklusive design-håndtverket fulgte det med en rekke eksklusive champagner. Foto: Privat

Selv har selgeren aldri brukt hammocken, og selger den for 30.000 kroner mer enn det den ble kjøpt for.

- Man må se på det som et kunstverk og slike ting øker i pris. Spesielt når det er en så sjelden vare, sier vedkommende.

- Vi kjøpte den som som et kunstverk selv, ikke som et bruksobjekt. Man må se den for å forstå hva slags håndverk som ligger bak, legger selgeren til.

- For spesielt interesserte

Som nevnt forsto eieren av hammocken at brukerne på Finn.no ikke var de riktige kjøperne da det ikke kom noen seriøse henvendelser. Selgeren kan derimot bekrefte overfor Nettavisen at annonsen har blitt hyppig delt.

- Den er nok for de litt spesielt interesserte. Folk på Finn.no lot seg nok fascinere, og derav oppmerksomheten, tror selgeren.

Selv om annonsen nå er slettet på Finn.no, har imidlertid ikke eierne av hammocken gitt opp salget.

- Vi har sett litt på andre muligheter. Jeg tror nok en auksjon vil passe bedre for et slikt produkt, sier selgeren, uten å ha bestemt seg for hvilken auksjon den eventuelt skal bli solgt på.