Louise Angelica fikk babynyheten lekket: – Aner ikke hvem det er

I England raser krigen mellom fotballfruene. Her til lands avslører Louise Angelica at også hun har opplevd at private nyheter har blitt lekket til mediene.

Tidligere denne uken ble det erklært krig mellom to velkjente fotballfruer i Storbritannia.

Slaget har i britisk presse fått navnet «War of the WAGS», altså «Wives And Girlfriends», som er kallenavnet på fotballspillernes koner og kjærester.

Det skjedde etter at Coleen Rooney anklaget Rebekah Vardy for å ha spredd private historier og bilder om henne til den sagnomsuste tabloidavisen The Sun.

Fødselen ble spredt til mediene

Her hjemme er Louise Angelica Riise, John Arne Riises kone og småbarnsmamma, blant dem som kjenner godt til livet som WAG.

Hun fikk oppleve dette på kloss hold da John Arne spilte i Fulham.

Da Nettavisen møter henne på lanseringen av TV3-serien «Kjendismødre», forteller Louise at hun har fått meg seg spetakkelet mellom de to fotballfruene i England.

Louise forteller at hun også har opplevd det samme som Coleen Rooney, i forbindelse med fødselen av sønnen Colin i august 2019.

Mens paret nøt de første timene med sin nyfødte, sprakk nyhetene om familieforøkelsen i mediene, helt uten parets viten.

– Fødselen ble skrevet om før vi hadde annonsert det, forteller Riise.

Det sjokkerte den «Kjendismødre»-aktuelle stjernen, som kun hadde fortalt om fødselen til venner og familie.

Paret utelukker at det var noen på fødestua som spredte nyheten.

– Så dette har vært venner av dere?

– Ja, svarer Riise kontant.

Paret har dog ikke noen mistanke om hvem det var som spredte nyheten. Selv om familien Riise ikke lot hendelsen forstyrre idyllen, synes Louise Angelica at det var leit å ikke få dele fødselsnyheten selv.

Slik delte de selv fødselsnyheten på sine Instagram-kontoer:

Slik startet «War of the WAGs»

Bruduljen mellom Coleen Rooney og Rebekah Vardy har den siste uken tatt britene med storm.

Bakgrunnen er at Coleen Rooney i lengre tid har forsøkt å finne ut hvem det er som tipser historier om privatlivet hennes til britisk presse.

FANT PÅ HISTORIER: Coleen konstruerte historier om oversvømmelse i huset hennes og at hun skal begynne å jobbe med TV igjen. Her med barna (fra venstre) Klay Anthony Rooney, Kai Wayne Rooney, Kit Joseph Rooney and Cass Mac Rooney på landskamp i London.

– I noen år har noen jeg stolte på og som fikk fulgte meg på min personlige Instagram-konto, konsekvent informert avisen The Sun om mine private innlegg og stories, skriver Rooney på sin Twitter.

Etter å ha lagt ut falske historier som ble vist for en etter en på profilen hennes, har Coleen klart å luke ut hvilke historier, og dermed også hvilken person, det var som banet vei fra hennes private konto og inn i tabloidene.

At hun hadde bedrevet etterforskningsarbeid på egenhånd, og resultatet av dette delte hun i forrige uke med sine følgere.

– Jeg har lagret og tatt skjermbilde av alle de originale historiene som helt tydelig viser at bare én person har sett dem. Det er... Rebekah Vardys konto, avslørte Rooney.

ISFRONT: Coleen Rooney anklaget en nå høygravid Rebekah Vardy (bakerst) for å ha spredd historier fra Rooneys private Instagram til tabloidavisen The Sun. Det falt ikke i god jord - og har engasjert hele Storbritannia den siste tiden. Her fotografert på en landskamp for noen år tilbake. Foto: NTB Scanpix

Anklagene sørget for at høygravide Rebekah og fotballspissen Jamie Vardy avbrøt sin luksuriøse Dubai-ferie, og Rebekah ble i helgen fotografert gråtende mens hun landet på Heathrow.

– Jeg er så lei meg for at du valgte å gjøre dette Coleen, spesielt nå når jeg er gravid, skriver Rebekah på sin Instagram.

FÅR STØTTE: Leicester-stjerne Jamie Vardy støtter, ikke overraskende, kona Rebekah i bruduljen mellom henne og Coleen Rooney. Foto: NTB Scanpix

– Gjennom årene har forskjellige mennesker hatt tilgang til min insta, forsvarer hun seg med videre.

Slik svarer hun i sin helhet:

Coleen har blant annet blitt heftig kritisert for å ha avslørt dette når Rebekah er høygravid, og dermed satt henne i en stressende og lei situasjon.