Caroline Flacks familie mener påtalemyndighetene har skyld i programlederens selvmord.

15. februar kom sjokknyheten om at den britiske tv-profilen Caroline Flack hadde gått bort.

Den tidligere «Love Island»-programlederen ble funnet livløs i sin egen leilighet i London, og familien bekreftet siden at hun hadde tatt sitt eget liv. Hun ble 40 år gammel.

Siden den gang har detaljer rundt Flacks liv før dødsfallet prydet forsider verden over, og denne uken startet den rettslige gjennomgangen av 40-åringens plutselige dødsfall.

Fakta Trenger du hjelp? ↓ Ved akutte situasjoner, ring legevakten på 116 117 eller nødnummer 113. Mental Helse: 116 123

Røde Kors: 800 33 321

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Arrestert etter voldshendelse

Flack var i sentrum av en pågående etterforskning etter en påstått voldshendelse da hun gikk bort.

Voldshendelsen fant sted i desember, da tv-profilen skal ha funnet tekstmeldinger fra en annen kvinne på kjæresten Lewis Burtons (28) telefon. 40-åringen skal ha slått Burton i hodet med en lampe mens han sov, og nødetatene ble tilkalt.

Selv om Burton selv ikke anmeldte saken, valgte påtalemyndighetene å ta ut en siktelse på bakgrunn av fare for gjentakelse. Lille julaften nektet Flack straffskyld, og ble løslatt mot kausjon med forbud mot å ha noe som helst kontakt med kjæresten. Etter planen skulle hun møtt i retten igjen den 4. mars, men 15. februar ble hun altså funnet død.

Flacks familie har de siste månedene vært kritiske til påtalemyndighetenes behandling av saken, og beskriver det hele som en «iscenesatt show-rettssak», ifølge Independent.

Les også: Caroline Flacks mor raser mot aktor i datterens voldssak: – Skam deg

– Var ikke på et bra sted

Den tidligere «Love Island»-programlederens familie og venner har de siste dagene fortalt at Flack fryktet at karrieren hennes var over etter at hun ble arrestert for vold i begynnelsen av desember i fjor. Samtidig skal den mentale helsen hennes ha forverret seg kraftig etter arrestasjonen.

I RETTEN: Caroline Flack nektet straffskyld da hun møtte opp i retten lille julaften i fjor. Foto: NTB Scanpix

Tvillingsøsteren hennes, Jody Flack (40), har også påpekt hvordan pressen «forfulgte» henne.

Blant annet har et bilde fra det som angivelig er programlederens soverom samme kveld som det påståtte angrepet i desember blitt lekket til og publisert i sladderpressen. Sengen på bildet er dekket i blod, og familien har reagert kraftig på at bildet er delt. Burton har på sin side tidligere benektet at bildet stammer fra den aktuelle kvelden.

Under gjennomgangen av dødsfallet kom det også frem at Flack hadde forsøkt å ta sitt eget liv flere ganger.

Alle disse forsøkene skal ha skjedd etter voldshendelsen.

Lewis Burton, som altså ikke ønsket å anmelde kjæresten etter hendelsen i desember, har vært tydelig på at han ikke støttet påtalemyndighetenes siktelse, skriver Independent.

– Hun var ikke på et bra sted emosjonelt, sa han onsdag.

Etterlot lapp til kjæresten

Som følge av den rettslige gjennomgangen har det kommet frem flere detaljer rundt Flacks dødsdag.

Ifølge Metro var det faren til en av Flacks venninner som fant henne, etter at Flacks tvillingsøster hadde ringt ham og fortalt at hun ikke kom seg inn i leiligheten. De forsøkte først å bryte ned døren, før de fikk nøkkelen av huseieren.

Nødetatene ble tilkalt så fort de innså omfanget, og en av de som kom til stedet fant en håndskrevet lapp på bordet.

«Jeg håper at jeg og Lewis (Burton, Caroline Flacks kjæreste, red. anm.) en dag kan finne harmoni», sto det på lappen.

UENIG: Flacks kjæreste, Lewis Burton, valgte å ikke anmelde voldshendelsen - og har uttalt at han var uenig i påtalemyndighetenes avgjørelse om å ta ut siktelse. Foto: NTB Scanpix

Som nevnt var det en krangel mellom Flack og Burton som førte til at førstnevnte ble arrestert - da hun fant tekstmeldinger fra en annen kvinne på kjærestens telefon og mistenkte at han hadde et sidesprang hun ikke visste om.

Verbalt angrep på etterforsker

Familien til Flack har, som tidligere nevnt, reagert på påtalemyndighetenes valg om å ta ut en siktelse mot henne til tross for at kjæresten ikke ville anmelde voldshendelsen.

Les også: Netflix-stjernen Daisy Coleman (23) funnet død

Ifølge Daily Mail gikk Flacks mor, Christine Flack, til verbalt angrep på en av etterforskerne torsdag.

Hun mener det er etterforskerens skyld at datteren er død, og hevder hun ble behandlet annerledes fordi hun var kjent.

– Hvis det hadde vært en «vanlig» person hadde dere aldri siktet henne. (...) Jeg håper du angrer på dette. Denne jenta tok livet sitt fordi du anmeldte henne, raste Christine Flack.

I SORG: Fans la blomster foran inngangsdøren til Flacks tidligere hjem etter at dødsfallet ble kjent. Foto: NTB Scanpix

Statsadvokaten har tidligere nektet for at tv-profilen fikk hardere medfart grunnet sin kjendisstatus, og har blant annet uttalt at de ikke ville gjort noe annerledes hvis de ble konfrontert med samme sak i dag – åtte måneder senere.

Denne påstanden har de blant annet forsvart med at Flack nektet for å ha gjort noe galt under politiavhørene.

– Hun ble kalt «morder» og «misbruker»



Det er ikke bare påtalemyndighetene som får krass kritikk fra Flacks familie og venner. Også pressen får hard medfart.

– Jeg tror skammen ble for stor. Hun ble kalt «morder» og «misbruker» på forsiden av avisene. Pressen og offentligheten ga det hele en underholdende vinkel, og det var ute av kontroll. Livet og ryktet hennes falt fra hverandre, sa Flacks tvillingsøster, Jody Flack, onsdag, ifølge Metro.

Flere har omtalt pressedekningen rundt Caroline Flacks voldssiktelse som en skandale, ettersom hun ikke var dømt.

Da den rettslige gjennomgangen av dødsfallet rundet av torsdag, konkluderte rettsmedisineren, ifølge Ok!, med at det ikke er tvil om at Caroline Flack tok sitt eget liv med vilje.

– Jeg mener årsaken til at hun tok sitt eget liv var fordi hun visste med sikkerhet at hun kom til å bli dømt, og hun visste at hun måtte møte mediene, sladderpressen og offentligheten. Det ville alt falt på henne. For meg er det en vesentlig årsak, konkluderte rettsmedisineren Mary Hassell.

Programlederens mor sa følgende etter at gjennomgangen ble avsluttet torsdag:

– Caroline var en kjendis som noen følte det måtte gjøres et eksempel av, fremfor å behandle henne som alle andre.

PROGRAMLEDER: Caroline Flack var programleder for den britiske utgaven av «Love Island» fra 2015 til 2019. Foto: NTB Scanpix

Delte upublisert innlegg

At det konstante søkelyset og mediepresset mot Caroline Flack var krevende kom tydelig frem i et upublisert Instagram-innlegg familien hennes delte etter at hun døde.

«Jeg er ikke voldelig. Vi hadde en krangel, og en ulykke skjedde. Grunnen til at jeg snakker i dag, er fordi familien min ikke takler mer. Jeg har mistet jobben min. Hjemmet mitt. Evnen til å snakke. Og sannheten min har blitt tatt ut av hendene mine og blir brukt som underholdning», sto det blant annet i innlegget Flack hadde skrevet, ifølge BBC.

Flack mistet jobben som programleder for «Love Island» som følge av voldshendelsen.