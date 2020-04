Lover å røpe alt om hemmelighetsfull sexklubb for de aller rikeste

Et medlemskap i den hemmelighetsfulle sexklubben Snctm kan koste 425.000 dollar i året, og 11. april skulle de møtes på nytt.

NEW YORK (Nettavisen): Snctm er en eksklusiv sexklubb som arrangerer samlinger i luksuriøse lokaler og hoteller i flere byer rundt om i verden, deriblant i New York.

De to ferskeste sexsamlingene som skulle ha funnet sted, i Los Angeles i midten av mars og i New York nå i midten av april, er nå begge avlyst på grunn av koronakrisen.

Tidlig i mars sto sexklubben derimot fast på at de ville gjennomføre treffene til tross for det dødelige viruset, men etter hvert trakk de seg.

Smitterisiko ved sex: - Nesten 100 prosent

Legen Muhammad Munir ved Lancaster University har kommentert sexfestene til Snctm overfor The Guardian, og han er svært tydelig på at sexfester som dette bør unngås som en følge av koronasmitten.

- Hvis myndighetene stenger ned skoler, så burde de samme prinsippene gjelde for sexfester, sier han til avisen.

Med dette bildet og følgende tekst annonserte Snctm om de to kommende maskeradeballene i Los Angeles 14. mars og New York 11. april: «In order to know virtue, we must first acquaint ourselves with vice.» – Marquis de Sade. Foto: Instagram: @snctmsociety

Legen sier at sjansen for å spre smitte er svært stor når man har sex.

- Koronaviruset er i seg selv ikke en seksuelt overførbar sykdom. Men siden sex innebærer at to personer kommer svært tett på hverandre, er sjansen for at noen får overført viruset fra den andre personen nesten 100 prosent, spesielt siden kyssing er involvert, sier han til The Guardian.

Festene til Snctm, der gjestene og medlemmene betaler inntil 20.000 kroner for å bli med på hvert enkelt arrangement for å kunne ha åpenlys sex foran andre gjester, startet ifølge Page Six i Beverly Hills i California i 2013.

Nå gjennomfører de arrangementer i både Los Angeles, New York, Moskva og Kiev.

Men selv om sextreffet i New York nå er avlyst, ligger invitasjonen til maskeradeballet som skulle ha funnet sted i den hardt koronarammede byen 11. april fortsatt ute på klubbens nettside.

- På Maskeraden trer du inn i en verden full av intriger og sensualitet. Herrene går i smoking med tversoversløyfe, mens damene er elegant kledd i aftenkjole eller undertøy. Alle som kommer inn går med en maske på seg. Sammen har man observasjoner og tilfredsstillelse av erotisk art. Etter at du har foretatt kjøpet, vil du motta ytterligere instruksjoner på e-post, inkludert Lion's Den-passordet for vår hemmelige adresse. Denne Snctm Soirée er begrenset til bare 99 deltagere og finner sted fra kl. 22 til klokken 03, heter det på sexklubbens nettside.

Billettene til arrangementet ligger på 2250 dollar, 23.000 kroner, og man kan også få seg et VIP-bord til 8000 dollar, eller nærmere 84.000 kroner.

Må oppgi hva som «gjør deg skikkelig kåt»

Men de som tror at det bare er på kjøpe seg billett og så er de inne, tar feil.

Snctm og fester som dette er utelukkende for medlemmer, og for å bli medlem må man gjennom en streng søknadsprosess. Man må blant annet oppgi navn, alder, jobb, arbeidsgiver og erotiske fantasier, i tillegg til sende flere bilder av seg selv i full profil.

Hos Snctm er det strengt forbudt å ta på noen uten samtykke. - Den gylne regelen på Snctm er konsensus, vi spør alltid før vi berører. Alle som krenker dette vil bli fjernet av sikkerhet og utestengt fra klubben på livstid. Man får ikke to sjanser! skriver de på nettsiden. Foto: Hjemmesiden til snctm

Her er noen av spørsmålene man må svare på i søknadsprosessen:

Hva er navnene til de medlemmene i Snctm som du kjenner?

Du ser din fantasi komme til live. Hvordan ser den ut?

Hva gjør deg skikkelig kåt?

Hvis du skulle fremheve et erotisk trekk ved deg selv, hva ville det være?

Hva vil du kunne bidra med i Snctm?

Svært strenge regler

Og når man først er inne i varmen, har betalt regningen og er godkjent, så er det også en god del andre regler som må følges.

Det å ta bilder på arrangementene er blant annet strengt forbud, og man vil med en gang bli kastet ut om det skjer. Men selv om fotografering er forbudt, har både HBO og Showtime laget dokumentarer på festene som Snctm arrangerer.

Ifølge nettsiden til Snctm er det en årlig medlemsavgift nå på minimum 10.000 dollar, eller rundt 100.000 norske kroner. Men i tillegg til dette, må man også betale seg inn på de enkelte arrangementene. Foto: Snctm

Det er også strengt forbudt å ta på noen uten samtykke.

- Den gylne regelen på Snctm er konsensus, vi spør alltid før vi berører. Alle som krenker dette vil bli fjernet av sikkerhet og utestengt fra klubben på livstid. Man får ikke to sjanser! skriver de på nettsiden.

En av dem som er blitt utvist er medlemmet Phuong Tran, som betalte over 75.000 dollar for et såkalt «Dominus-medlemskap». Phuong Tran ble ifølge Daily Mail utvist i 2018 på grunn av «motbydelig oppførsel».

Koster opp mot 425.000 dollar

Men det er heller ingen billig klubb å være medlem i. Ifølge Damon Lawner, som grunnla klubben i 2013 etter å ha blitt inspirert av Stanley Kurbicks's sexy thriller «Eyes Wide Shut», har de solgt medlemskap som koster opp mot 425,000 dollar i året, 4.4 millioner kroner.

Ifølge klubbens nettside er det en årlig medlemsavgift nå på minimum 10.000 dollar, eller rundt 100.000 norske kroner. I tillegg til dette, må man også betale seg inn på de enkelte arrangementene.

Damon Lawner grunnla klubben i 2013 etter å ha blitt inspirert av Stanley Kurbicks's sexy thriller «Eyes Wide Shut».

På nettsiden til Snctm kan man også få kjøpe tilbehør til å ta med på samlingene, en såkalt «Snctm Box». Den koster ifølge nettbutikken fra 600 til 45.000 dollar, alt etter om man kjøper «Box Inceptor» eller «Box Magister».

I boksen ligger det alt fra håndjern til øyebind, vibrator og en såkalt Spanking Paddle, som man bruker til å slå hverandre med. Velger man sistnevnte og den dyreste får man esken levert i krokodille- eller pytonskinn, med ekte minkpels på noe av utstyret.

Tre nivåer

Klubben opplyser på nettsiden at det finnes det tre nivåer menn kan kjøpe seg inn på.

Aurum Membership: Her betaler man 10.000 dollar i året for et medlemskap og i tillegg må betale for hvert enkelt arrangement man blir med på.

Her kan du se utstyret som Snctm tilbyr sine medlemmer om de kjøper en såkalt «Snctm Box». Den dyreste boksen koster 45.000 dollar. Foto: snctm

Dominus Membership: Dette er et medlemskap hvor man etter å ha betalt 75.000 dollar, får full tilgang til Maskeraden, middager og VIP-bord, hvor alt er inkludert i prisen. Disse medlemmene får også tilgang til det private VIP-området for Dominus-medlemmer.

Disse medlemmene har dessuten muligheten til å arrangere private fester med klubbens grunnlegger, på alt fra hotellsuiter til private jetfly, som det heter på nettsiden. Dette er et medlemskap som har en kvote på inntil 20 personer.

Violet Key Benefactors: Disse personene betaler ingenting når de først er blitt medlemmer - og får alt inkludert så lenge de er i klubben, om det så er for resten av livet. Ifølge nettstedet er det kun tre slike medlemskap tilgjengelig, og de to første er allerede solgt. Det siste medlemskapet er fortsatt til salgs for en million dollar, nesten 10,5 millioner norske kroner.

For kvinner derimot, stiller det seg litt annerledes, om vi skal tro klubbens regler:

- Snctm støtter alltid intelligente og spennende kvinner, de kan delta uten å ha betalt hvis de blir akseptert til vår kvinnelige gjesteliste, står det på nettsiden deres.

Grunnleggeren Damon Lawner har solgt klubben videre til en gruppering som går under navnet The Circle. Han skriver samtidig på en bok om klubben. Her er han avbildet på sin Instagram-konto med en kvinne i mars i år. Foto: Instagram: @fatherdamon

- En hyperpolyglot som elsker å snakke skittent

Bladet Esquire fikk i 2016 et intervju med Lawner mens han satt og så gjennom noen av søknadene som kom inn.

- Sjekk ut denne, hun jobber som en forskningskjemiker, hun er den fantastiske bibliotekar-typen, sier Lawner i intervjuet, og leser deretter opp fra kvinnens søknad.

- Jeg er en hyperpolyglot og jeg elsker å snakke skittent, så forhåpentligvis, mens jeg er i en seksuell eskapade, så vil andre medlemmer lære deg noen kinky nye ord, skriver kvinnen i søknaden.¨

En hyperpolyglot er en person som behersker flere språk flytende.

- Så, hun er utrolig hot, kan trolig åtte språk og elsker å snakke skittent, sier Lawner i intervjuet.

- Ja, og så liker hun å bli knullet veldig hardt, skyter Lawners assistent plutselig inn, som sitter og leser den samme søknaden over skulderen til grunnleggeren.

- Så hva tenker du, skal vi invitere henne? sier Lawner.

- Skriver bok om Snctm

Ifølge Page Six, som i fjor intervjuet grunnleggeren av klubben, Damon Lawner, kan også kjendiser som Gwyneth Paltrow og Bill Maher kobles til klubben, som tidligere inviterte gjester.

I intervjuet opplyser også Damon Lawner at han har solgt klubbene videre til en gruppering som går under navnet The Circle, og at han samtidig har begynt å skriver på en bok om klubben.

Lawner sier at salget har gjort at han nå står fritt til å røpe det han vil om klubben.

- Jeg kommer til å fortelle hele sannheten og ingenting annet enn sannheten - nøyaktig så mye som min advokat og redaktør vil tillate meg å si på trykk. Det kommer til å bli spennende lesning, sier han til Page Six.

Damon Lawner grunnla klubben i Los Angeles i 2013, og lover at han vil komme med detaljer fra alle de seks årene han drev det. Ifølge avisen skal han allerede har gjort ferdig to tredjedeler av manus, men det er fortsatt uklart når boken vil komme ut.

- En del av medlemmene som er i Hollywood-eliten har bedt om å få lese boken så snart den er ferdig - ikke overraskende, for å sikre seg at deres kinky hemmeligheter ikke blir avslørt, sier Lawner.

På medlemslisten er det både kjente skuespillere, modeller, toppadvokater, administrerende direktører og folk fra Wall Street. Foto: Snctm

Kjente skuespillere, modeller og toppadvokater

Grunnleggeren av Snctm har tidligere forklart at han startet det hele som månedlige erotiske fester i området Holmby Hills i Los Angeles i 2013, og at det deretter i 2016 ble utvidet til å holde fester fire ganger i året på Manhattan.

På medlemslisten er det både kjente skuespillere, modeller, toppadvokater, administrerende direktører og folk fra Wall Street.

Om det som finner sted inne på festen, sier han dette:

- Gjester må ha på seg masker når de skal inn på festen; menn bruker smoking og kvinner bruker elegante kjoler eller undertøy; men etter midnatt så faller masker og andre klær av. De første timene handler om mystikk og intriger. Dette er ikke en sexfest - det er erotisk teater. Vi har forestillinger. Noen ser bare på, mens andre vil hengi seg til det, sier Lawner.

- Snctm blir et ekte globalt merke

Hvem personen er som har tatt over etter Lawner er uklart, annet enn at Snctm nå eies av «The Circle». Lawner har uttalt til Page Six at han har «levert den gyldne ringen til en gentleman som jeg er glad for er blitt den nye eier» og at den nye sjefen har «en lidenskap som minner meg om min egen».

Lawner sier videre at han er sikker på Snctm vil vokse videre under eierskapet til The Circle.

- Under deres ledelse kan jeg se for meg at Snctm bli et ekte globalt merke, med planer om utvidelse til Paris, London og hvem vet hvor ellers, sier Lawner.

Her kan du se videobilder fra Snctm i Moskva:

Det er foreløpig uklart når den varslede boken om Snctm skal komme. Siden intervjuet med NY Post i fjor sommer, er det ikke kommet noen oppdateringer fra grunnleggeren om boklanseringen.

- Produserer film med Bella Thorne

For et par måneder siden opprettet Lawner en ny Instagram-konto der han nå deler bilder av seg selv og sitt nye liv utenfor klubben. Nylig la han ut en fotoserie med bilder tatt av den kvinnelige nakenfotografen Tina Louise.

På Instagram røper også Lawner at han er med på å produsere en ny film kalt Habit med skuespilleren Bella Thorne i hovedrollen.

Ifølge Landmark Cinemas forteller filmen historien om en gatesmart festjente som blir blandet inn i en voldelig narkotikahandel og finner en mulig utvei - ved å utgi seg for være en katolsk nonne.

I august i fjor skapte Bella Thorne massive overskrifter da det ble kjent at hun skulle debutere som pornofilmregissør.

Pornofilmen «Her & Him» gjorde imidlertid stor suksess, og 22-åringen fikk til slutt en pris for beste visjon under en prisutdeling fra nettsiden Pornhub.

I en fersk post på Instagram viser også Damon Lawner at han slettes ikke har lagt det erotiske livet på hylla etter at han forlot Snctm. I en drøyt ti minutter lang video som han nylig la ut på Instagram, demonstrerer Lawner hvordan man binder opp en en kvinne.

Nettavisen har vært i kontakt med grunnleggeren av Snctm, Damon Lawner, for å få kommentarer om klubben og på når boken kommer, men han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Kilder: Page Six, Business Insider, The Sun, Goop.com, Esquire , The Guardian, og snctm.com