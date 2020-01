Löwengrip ble oppslukt av luksuslivet: - Det er pinlig å se tilbake på

Nå er Isabella Löwengrip redd for at teamet hennes ikke har tillitt til henne lenger.

Det siste halve året har det stormet rundt den svenske gründeren og influenseren Isabella Löwengrip (29).

I høst ble det kjent at 29-åringen måtte selge luksusvillaen, kutte ned på staben, utsette flytteplanene til New York og legge en helt ny forretningsplan, etter at hun blant annet ble anklaget for å ha «jukset» med tallene og trafikken via sin Instagram-profil.

Til tross for at Löwengrip hevdet at anklagene om «Instagram-juks» ikke stemte, fikk 29-åringen kjenne på konsekvensene da flere av hennes største samarbeidspartnere valgte å trekke seg fra avtaler. I kjølvannet av den mye omtalte Instagram-skandalen slet 29-åringen mye økonomisk, særlig ettersom hennes forsøk på å gå internasjonalt med skjønnhetsmerket Löwengrip Beauty ikke var noen stor suksess.

Helomvending

Löwengrip måtte dermed gjøre en helomvending i livssituasjonen, som til vanlig innebar privatfly, egen kokk og andre luksusvaner.

I den svenske dokumentarserien «Flip side», som ble spilt inn i høst, innrømmer den svenske bloggeren og gründeren at hun synes det er pinlig å se tilbake på sine dyre levevaner.

- Når jeg sto midt i det, bygget opp noe og opplevde at det vokste, så kjente jeg at dette var livet jeg ville leve. Jeg hadde dette store huset, jeg hadde en egen kokk og folk rundt meg. Jeg følte at jeg fortjente det. Men nå som jeg ser tilbake, og leser om denne «karakteren», så er det pinlig, sier hun i dokumentaren, gjengitt av Expressen.

- Redd for at teamet skal gi opp

Nå har hun altså solgt luksusvillaen, og flyr ikke lenger privatfly. Det er hun i grunn komfortabel med, men er redd for hva slags inntrykk hun har gitt teamet sitt.

- Det føles bra med en forandring, selge huset mitt og begynne på nytt et annet sted (...) men jeg er alltid urolig for at teamet mitt ikke kommer til å tro på meg lenger. At de tenker at «Isabella endrer seg hele tiden. Hun tar for mange risikoer, hun vet ikke hva hun skal gjøre eller hvordan hun skal lykkes med denne bedriften». Jeg er redd for at de gir opp, sier hun i serien.

Tidligere denne uken ble det blant annet kjent at hun og milliardærkjæresten Erik Selin, har valgt å gå hvert til sitt etter bare noen måneder som kjærester.

- Erik og jeg har bestemt oss for å ende forholdet. Det er selvfølgelig en tøff avgjørelse, men jeg er veldig takknemlig for at vi har funnet et vennskap som garantert vil vare ut livet, skrev hun på Instagram blant annet.

Da Nettavisen møtte 29-åringen i Oslo i november fortalte hun at det Selin har vært en god støtte gjennom den vanskelige tiden.