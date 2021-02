«Løy» om spansk opprinnelse - nå sier Hilaria Baldwin unnskyld

- Jeg burde ha vært mer tydelig, og jeg er lei meg.

I desember måtte Hilaria Baldwin, den kjente skuespilleren Alec Baldwins kone, tåle massiv kritikk der fansen mente hun hadde lurt offentligheten om hvor hun egentlig kom fra.

Baldwin snakket nemlig med spansk aksent, både under videoer på sin egen profil og under intervjuer. Nå tar hun bladet fra munnen, og kommer med en unnskyldning.

Sier unnskyld

På Instagram har hun lagt ut sitt første innlegg siden slutten av desember. Til et bilde av henne, Alec, og de fem barna deres, skriver hun at hun har brukt den siste måneden på å lytte, reflektere og spørre seg selv hvordan hun kan lære.

- Foreldrene mine oppdro broren min og meg med to kulturer. Amerikansk og spansk, og jeg føler at jeg tilhører begge. Måten jeg har snakket om meg selv og min dype tilknytning til to kulturer kunne ha blitt forklart bedre - jeg burde ha vært tydeligere, og jeg er lei meg.

Videre skriver Baldwin at hun er stolt over måten hun ble oppdratt på, og at hun og ektemannen oppdrar barna sine til å dele den samme kjærligheten og respekten for begge kulturer.

- Det å være sårbar og utfordre oss selv til å lære og vokse er hva vi bygger samfunnet vårt på, og jeg håper på å komme tilbake til det støttende og snille miljøet vi har bygget sammen, avslutter hun.

Heter Hillary og ikke Hilaria

Det var under en syv minutter lang video, også lagt ut på Instagram, at Balwin svarte på kritikken mot henne i desember. Da avslørte hun også at hennes egentlige navn var Hillary, og ikke Hilaria.

I innlegget skrev Baldwin at hun ble født i Boston, Massachusetts, og at hun under oppveksten oppholdt seg både der og i Spania.

På hjemmesiden til agenturet hennes sto det imidlertid at Baldwin ble født på Mallorca i Spania, men at hun vokste opp i Boston. Kort tid etter at kritikken begynte å hagle, ble imidlertid denne delen fjernet fra nettsidene, ifølge Waybackmachine.

Det amerikanske magasinet Page Six skrev også at i en sak med Baldwin i magasinet Hola! fra 2016 sto det følgende:

«Hilaria, som ble født i Spania, har sørget for at barna hennes også lærer morsmålet hennes, spansk».

Agurk-kontrovers

Etter at flere fikk øynene opp for «bedrageriet», begynte blant annet én spesiell video å sirkulere på nett.

I en video fra et matlagingsprogram glemmer tilsynelatende Baldwin hva det engelske ordet for «agurk» er.

På Instagram forklarte hun aksenten med at dersom hun hadde snakket mye spansk, så hendte det at hun blandet dem sammen - og det samme dersom hun hadde snakket mye engelsk.

