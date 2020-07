Skuespilleren måtte ty til alternative forberedelser.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Lucy Hale (31), kanskje best kjent fra tv-serien «Pretty Little Liars», er for tiden aktuell med filmen «A Nice Girl Like You». I filmen spiller hun karakteren Lucy Neil, som er for beskjeden for kjæresten - og blir dumpet. Da vil hun ta hevn.

Som hevn velger karakteren å lage en liste med seksuelle gjøremål, full av ting som ellers ville gjort henne ukomfortabel. I et intervju med E! News forteller Hale at hun selv kom til kort hva gjelder kunnskap om alt karakteren skulle sette seg inn i, og at hun dermed valgte å søke hjelp.

– Jeg leste manuset, og var så flau. Jeg rødmet hele tiden. Jeg er ikke like beskjeden som karakteren min, men ... Jeg hadde latterkrampe da jeg leste det, sier hun til E! News.

Reiste på sex-messe

31-åringen forteller videre at hun følte seg ukomfortabel da hun leste manuset, og innså at hun måtte ta grep.

Løsningen ble en tur til det hun selv beskriver som en «vill sex-messe», der hun virkelig fikk gå ut av komfortsonen sin.

– Jeg så ting jeg aldri har sett før, sier hun lattermildt.

Filmen har ikke fått den beste tilbakemeldingen fra anmeldere, og Katie Walsh i Los Angeles Times beskriver den blant annet som en «ekstrem klisjé».

Hale har på sin side fått god uttelling av å være med i filmen, og røper overfor E! News at det er et par ting på sex-listen hun kunne tenke seg å prøve ut selv.

– Det er et par. Jeg kan ikke si hvilke, men ja, det er noen ting i filmen jeg aldri hadde hørt om eller gjort. Så jeg fikk jo utvidet horisonten min, sier «Pretty Little Liars»-stjernen.

Spontanaborterte for femte gang

Kjendiskokken Jamie Oliver (45) og kona, Jools Oliver (45), har allerede fem barn, men sistnevnte har aldri lagt skjul på at hun ønsker å utvide barneflokken ytterligere - med én til.

– Jeg vil ikke plage Jamie, men jeg tror jeg vil ha én til, sa hun da hun gjestet podkasten «The Red Room» i april.

Nå forteller hun derimot at hun er nødt til å revurdere om det er en god idé å prøve igjen, ettersom hun har gått gjennom fem spontanaborter - den siste for tre uker siden.

– Jeg må se om det er en god idé mentalt. Og fysisk, for jeg er 45, snart 46 år, så det er litt «dodgy», sier fembarnsmoren ærlig i en ny episode av podkasten «Made By Mammas», ifølge den britiske avisen Evening Standard.

Holdt tett om tapet

Oliver-ekteparet har som nevnt fem barn fra før av, Poppy (18), Daisy (17), Petal (11), Buddy (9) og River (3). Kjendiskokkens kone har tidligere snakket åpent om at hun har gått gjennom flere spontanaborter, men den siste - som skjedde for noen uker siden - holdt hun lenge helt tett om.

Heller ikke familien hennes fikk vite om det med det første, ettersom hun tidligere hadde hatt en svært dramatisk spontanabort der også hennes eget liv sto i fare for å gå tapt.

I en fersk podkast-episode røper kona til Jamie Oliver at hun nylig gikk gjennom sin femte spontanabort. Foto: Leon Neal (AFP via NTB Scanpix)

– De (familien, journ. anm.) tenker: «Du trenger ikke gjøre det igjen. Du har fem friske barn, vær takknemlig for det». De sier det ikke sånn, men jeg skjønner det, for livet mitt er også viktig. Så jeg fortalte det ikke til søstrene mine, for jeg ville ikke såre dem. Å fortelle det til moren min, spesielt under lockdown, ville virkelig gjort henne bekymret, så jeg sa det ikke til henne, heller, sier 45-åringen i podkasten.

«Hemmelig» forlovet

Til tross for at den svenske Hollywood-fruen Gunilla Persson (61) ofte snakker høyt om at hun drømmer om å finne en mann å tilbringe resten av livet med, er det sjelden hun røper noe om hva som foregår i kjærlighetslivet sitt.

De siste årene har hun flere ganger sagt at hun dater og møter menn hun er interessert i, men hvem disse mennene deler hun aldri. Heller ikke hvem som er faren til datteren Erika (17) er kjent, og lite tyder på at 61-åringen vil røpe det.

Gunilla Persson er blant annet kjent fra serien «Svenske Hollywoodfruer». Foto: Daniel Sahlberg / TV3

I Viafree-serien «Svenska Hollywoodfruar - I fokus» kan hun derimot fortelle at hun var forelsket før datteren ble født, og at hun aldri har følt det samme for noen siden, skriver Hänt.

På Instagram deler hun nå et bilde der hun kan røpe at hun også var forlovet en gang i tiden.

«En av mine favorittfarger, smaragdgrønn. Jeg har en smaragdring fra Tiffany & Co som jeg alltid bærer når jeg pynter meg. Det er en forlovelsesring, men mannen er for lengst borte. Kanskje jeg skal slutte å ha den på venstrehånden, ettersom det antyder at jeg er 'opptatt' haha», skriver Hollywood-fruen - uten å avsløre noe mer.

Om 61-åringen var forlovet med mannen hun var forelsket i er ikke kjent, og hun røper heller ikke om det var Erikas far.