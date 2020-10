«Luksusfellen»-ekspertene raser over Kjell-Roars oppførsel: – NM i ansvarsfraskrivelse

Ekspertene sliter med å tro at Kjell-Roar Øverlier forstår alvoret.

I denne ukens episode av «Luksusfellen» får ekspertene Magne Gundersen og Hallgeir Kvadsheim bryne seg på økonomien til 41 år gamle Kjell-Roar Øverlier fra Sarpsborg.

Men det er ikke bare økonomien som må ryddes opp i.

Ekspertene sliter nemlig veldig med å komme gjennom hos Øverlier og få ham til å innse alvoret.

BORTFORKLARINGER: Ekspertene har vanskelig for å tro at Kjell-Roar Øverlier forstår alvoret med økonomiproblemene sine. Foto: TV3

Kvadsheim blir faktisk så irritert at han vurderer å gå etter å ha fått servert både bortforklaringer og latter.

– Han er jo avhengig av dette, at økonomien ordner seg for at han skal få livet sitt på rett kjøl. Det er jo NM i ansvarsforskrivelse det her, sier eksperten irritert i episoden.

Ubetalte regninger fra 1996

Kjell-Roar Øverlier har en drøm om å kjøpe sin egen bolig, men får ikke boliglån grunnet flere betalingsanmerkninger.

Blant annet har han en regning fra 1996, som i utgangspunktet var på 4139 kroner. Regningen har aldri blitt betalt, og nå skylder han i overkant av 24.000 kroner. Med andre ord har den med årene steget med totalt 600 prosent.

I tillegg har han et gammelt billån som i utgangspunktet var på 19.000 kroner, som nå har vokst til 113.000.

Totalt har en opprinnelige gjeld på 154.000 kroner nå endt på 357.438 kroner, en vekst på 132 prosent. Dette fordi Øverlier enkelt og greit ikke har betalt regningene sine i tide.

IKKE BETALT: Øverlier har flere regninger tilbake til 1996 som ikke er betalt. Disse har vokst enormt mye med årene. Foto: TV3

På spørsmål fra Nettavisen om hvordan Øverlie kan ha unnlatt å betale såpass store regning i så mange år, sier han at han rett og slett var mer interessert i å drikke øl og dra på byen enn å betale regninger på tidspunktet regningene egentlig skulle betales. Dermed havnet de nederst i bunken.

– Og med årene har det bare blitt glemt. Til slutt orket jeg ikke tenke mer på det, også ble de bare større og større. Og jeg hadde ikke penger, så jeg fikk ikke betalt det og kastet bare regningene i søpla, forteller 41-åringen til Nettavisen.

– Det ble til slutt den største byrden for meg, for jeg gruet meg alltid til å gå til postkassen og finne regninger og inkassokrav, legger han til.

Massivt overforbruk

I episoden er 41-åringen ærlig på at han har prioritert fest og moro over det å betale regninger opp gjennom årene.

Nå er det imidlertid på tide å få økonomien i orden, både for sin egen del og for sønnens. Hallgeir Kvadsheim sliter derimot som nevnt med å skjønne om Øverlier innser dette.

For selv om han har et lønnstrekk på 9200 kroner i måneden fra før av, må det mer til for å løse utfordringene.

BOBIL: Kvadsheim tar med seg Øverlier på en bobiltur for å vise hvor mye penger han faktisk sløser bort årlig. Foto: TV3

Overforbruket må ned, spesielt sløsing på mat og bil.

I en bobil lånt fra jobben til Øverlier legger han sammen med Kvasdsheim ut på en ferd for å se hvor mye penger som faktisk har gått rett ut av vinduet. Bobilen er stappet full av matvarer til den nette sum av 33.000 kroner, like mye som 41-åringens overforbruk på matvarer i løpet av det siste året.

INNSER ALVORET: Det er først når han ser den enorme summen at Øverlier innser hvor mye penger han har kastet ut av vinduet. Foto: TV3

Men det er først når Kvadsheim ber ham kjøre til den lokale bilopphuggeren at Øverlier innser alvoret.

På ett år har han et overforbruk på 60.000 kroner på bil.

Til Nettavisen forteller Øverlie på sin side at han hele tiden skjønte alvoret. Han erkjenner imidlertid at det kanskje ble litt mye latter da han fikk tallene presentert fra ekspertene.

– Jeg ser jo at jeg ler litt mye, men det er en forsvarsmekanisme jeg har. Sånn sett er det litt komisk å se for min del, for jeg vet jo med meg selv at jeg tok det seriøst.

– Men jeg kan skjønne at det kanskje virker som jeg ikke gjør det, forteller han.

Sløst bort potensiell egenkapital

I løpet av de siste fire årene har totalt 296.339 kroner blitt sløst bort på mat og bil med Øverliers pengebruk, penger som i teorien kunne ha holdt til en egenkapital til en bolig.

Problemet er bare at Øverlier på grunn av den ubetalte gjelden har en kø av kreditorer som krever lønnstrekk, i tillegg til åtte betalingsanmerkninger. På toppen av det hele kommer det massive overforbruket på mat og transport.

41-åringen må derfor skaffe 30.000 kroner på kort tid, samt avvikle et firma han eier fra gammelt av. I tillegg får han et strengt budsjett han må følge fra «Luksusfellen»-ekspertene.

Om han klarer å følge rådene fra ekspertene kan du se på TV3 onsdag klokken 20.30.