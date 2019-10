Luksusfellen gjennom 20 sesonger: Dette er fylkene med flest og færrest deltakere

Luksusfellen-ekspertene har opplevd det meste – også å bedre sexlivet til folk.

– Det skal ikke være noen spesiell grunn til at man er dårligere stilt og havner i «Luksusfellen».

Ordene kommer fra ham som kanskje har best forutsetning til å si noe om det, nemlig «Lukusfellen»-ekspert Magne Gundersen. I 20 sesonger og hele 12 år har han vært med i serien.

– Hvilket fylke vil du tippe har hatt flest deltakere gjennom disse 20 sesongene?

– Jeg har vært veldig mye i Østfold og Akershus, så jeg vil tro det er en av de to? gjetter han.

HAR SETT DET MESTE: Økonom og «Luksusfellen»-ekspert Magne Gundersen. Foto: Rune Bendiksen/TV3

– Det er et eller annet med Østfold

Magne har helt rett, for øverst på den litt kjipe pallen, ligger Østfold med 24 deltakere.

– Det er et eller annet med Østfold og det har det alltid vært. I den grad man kan lete etter årsakssammenhenger, så kan det nok ha med lønn- og utdanningsnivå å gjøre, sier Gundersen.

– På en annen side bor de rett ved svenskegrensa og burde kunne kjøpe billig mat og reparere bilen i Sverige. Kanskje det er så billig at de handler mer enn de trenger, undrer Gundersen.

Oslo og Akershus på andre- og tredjeplass

Like under Østfold følger Oslo, med 23 deltakere i Luksusfellen, og deretter kommer Akershus med sine 22 deltagere i «Luksusfellen».

Helt på bunnen av lista finner vi Sogn og Fjordane med to deltakere, og nest sisteplass deler Aust-Agder og Finnmark med henholdsvis tre deltakere hver.

FLERE UNGE: «Luksusfellen»-ekspert Lene Drange merker seg at produksjonen får stadig flere søknader fra unge folk med gjeldsproblemer. Foto: Rune Bendiksen/TV3

To overrasker på listen over betalingsanmerkninger

Nettavisen har tatt kontakt med Bisnode for å se om deltakerlisten stemmer overens med inkassokrav og betalingsanmerkninger.

På denne lista er faktisk Finnmark øverst, med 7,7 prosent av innbyggerne i fylket som har betalingsanmerkning. Tett bak er Østfold med 7,2 prosent, deretter følger Hedmark med 6,9 prosent.

Bakgrunnen for at for eksempel Finnmark har så få deltakere i Luksusfellen, er ikke nødvendigvis at de ikke søker.

«Luksusfellen»-ekspert Lene Drange forteller at det finnes mange som søker gjentatte ganger, men at det er også spesielle behov å ta.

Produksjonen har derfor en prosess man må gjennom før man havner på tv, hvor blant annet alle søkerne som blir vurdert, må gjennom samtale med psykolog.

– Det er virkelig noen veldig triste skjebner der ute. Det kan dreie seg om svindel i nære relasjoner eller spillavhengighet, forteller Drange om tilfellene som oftest ikke havner i tv-ruta.

Likevel hender det at for eksempel spillavhengige får innpass etter samtale med psykolog, som tidligere denne sesongen hvor vi fikk følge Ole-Alexander (31) som ble spillavhengig som 14-åring.

Fakta Hva er en betalingsanmerkning? ↓ Registrering av manglende betaling. For privatpersoner kan slike opplysninger registreres først én måned etter at inkassobyrået har tatt rettslige skritt. Kredittopplysningsbyråene har ikke lov til å registrere omtvistede fordringer. Samtidig kan den manglende betalingen bli registrert i et sentralt register. Det er ni slike registre i Norge (2014). Hvis man er registrert i et av disse, kan det være umulig å få telefonabonnement, forsikring og lån. Dersom det skyldige beløp til slutt blir betalt, skal betalingsanmerkningen slettes umiddelbart. Kilde: Store norske leksikon

Dette fylket er økonomisk vinner

De flinkeste i klassen er Sogn og Fjordane, som både ligger på bunnen med 3,5 prosent av befolkningen som har betalingsanmerkninger, og på bunnen med kun to deltakere i Luksusfellen.

– Det er rett og slett der du finner de beste betalerne. Eller, de har færrest dårlige. De topper liksom alle statistikker der; de skiller seg ikke, de er i jobb, det er færre uføre, færre med betalingsproblemer, de er på bunn der det lønner seg å være på bunn, sier Gundersen.

Dette kjennetegner en typisk «Luksusfellen»-deltaker

Lene Drange er i dag ekspert i Luksusfellen, men tidligere har hun jobbet i produksjonen og kjenner godt til søkermassen og kan lett definere kjennetegnene ved en typisk deltaker.

– Det er ofte folk som er glad i lettvinte og enkle løsninger, og gjerne når det kommer til mat. En typisk Luksusfellen-deltaker er glad i brus, snus og bil. Spesielt guttene i serien har ofte vært glad i bil og motor, forteller Drange.

Tidligere i årets sesong fikk vi se henne besøke 23 år gamle Robin som hadde spist og drukket seg til en gigantgjeld.

– Når det kommer til foreldre som har deltatt, bruker de ofte mye penger på å kjøpe ting til barna sine, fordi de har dårlig samvittighet for at økonomien er dårlig og vil dekke over det.

Hun beskriver også flere personlighetstrekk, og peker på at disse kan ødelegge enten man skal forhandle med kreditorer, eller om de skal be sjefen sin om mer lønn.

– Ofte er de som havner på kjøret økonomisk, litt mer naive og dumsnille. De er konfliktsky og går alltid tapende ut av konflikter, og de tar ikke opp tråden fordi de er redd for å få nei.

For å få unge ut av gjeldsknipen tyr ekspertene til de mest kreative metoder. Tidligere denne sesongen fikk vi se Drange arrangere crossfit-konkurranse for å hjelpe 31-åringen Tim som hadde over millionen i forbruksgjeld. Hovedpersonen selv ble forbanna da han så hva Drange hadde stelt i stand.

Ser ny trend i bunken av «Luksusfellen»-søknader



Drange forteller at det spesielt er to tydelige endringer i søknadsmassen de siste par sesongene. De får inn flere søknader fra unge kvinner, som ofte er alenemødre.

– Vi får inn flere søknader fra unge kvinner, som ofte er alenemødre. Disse søker gjerne etter premieresendingen, forteller hun.

En av sesongens mest tåredryppende episoder var da Magne og Lene traff den 28 år gamle alenemoren Silje, som snudde fullstendig om på livet etter å først ha havnet i en økonomisk krise etter et brudd.

Et annet trekk ekspertene har lagt merke til er at flere søkere har mindre gjeld enn tidligere.

– Tidligere har det vært slik at søkerne har hatt en halv million til en million i gjeld, hvor alt har gått til inkasso, namsmann og så videre, sier hun og fortsetter:

– Nå er det også folk som søker med 200.000-300.000 kroner i gjeld.

Drange forteller at det har kommet en oppsving fra unge folk i de store byene, som Oslo og Trondheim, men de har kanskje en annen opprinnelse, for eksempel Vestfold og Østfold.

Kredittkortselskapene peiler seg inn på Østlandet

– Hva tror du er grunnen til at dere ser en økning blant unge søkere?

– Jeg skal ikke ta en samfunnsøkonomisk analyse, men jeg tror det er fordi det er mer vanlig å ta opp kreditt, det er sosial akseptert og man begynner tidlig, sier hun og legger til:

– Kredittkortselskapene er harde på markedsføring blant unge, såpass kyniske er de og de satser jo for eksempel i de fylkene som Østfold, Oslo og Akershus.

Av og til ser de at økonomiske problemer og usunt forhold til penger går i arv.

– Man har ikke lært om dette hjemme, så går man på en smell og skal foreldrene prøve å bidra har de ikke nok penger til å hjelpe, forteller hun.

Renner inn søknader hver eneste dag

– Så dere har ikke gått tomme for søkere etter så mange sesonger?

– Vi er alltid redd for det, men det renner inn med søknader hver dag og det ser ikke ut til at vi kommer til å gå tom. Det er nok fordi det er blitt mindre tabubelagt, både å innrømme at man sliter med økonomien, men også å be om hjelp, tror hun.

Gundersen mener de som deltar som oftest blir beundret for at de tør å stå frem og innrømme feil.

– Det er veldig få gjennom disse 20 sesongene som har angret, ifølge det jeg kjenner til. Ofte opplever de at de får en klapp på skulderen fordi de er modige og står frem med et oppriktig ønske om å komme seg ut av en vanskelig situasjon. Alle kan gjøre feil og det har folk forståelse for så lenge de ser at du biter tenna sammen og prøver, påpeker Magne Gundersen.

Har sørget for bedre sexliv

Magne Gundersen har opplevd at lærere har brukt Luksusfellen i undervisningssammenheng og sett utallige mennesker åpne opp om det som tidligere har vært både tabu- og skambelagt.

– «Luksusfellen» har vært bra for folkehelsa. Folk har fortalt åpent om problemene det fører med seg når man er i økonomisk krise. De føler seg deprimert og sover dårlig, men når de får løst de økonomiske problemene så forsvinner problemene; klumpen i magen og hodepinen blir borte. Det var til og med en som sa til meg at han fikk et bedre sexliv!, humrer Magne.

Disse fylkene har hatt flest og færrest deltakere i «Luksusfellen»

1. Østfold 24 deltakere

2. Oslo 23 deltakere

3. Akershus 22 deltakere

4. Hordaland 15 og Rogaland 15 deltakere

6. Vestfold 13 deltakere

7. Møre og Romsdal 11 deltakere og Trøndelag 11 deltakere

9. Telemark 8 deltakere og Buskerud 8 deltakere

11. Hedmark 7 deltakere

12. Nordland 6 deltakere og Vest-Agder 6 deltakere

14. Troms 5 deltakere

15. Oppland 4 deltakere

16. Aust-Agder 3 deltakere og Finnmark 3 deltakere

18. Sogn og Fjordane 2 deltakere