Lure triks: Slik blir du kvitt bananfluene på kjøkkenet

Vil du bli kvitt bananfluene hjemme på kjøkkenet? Det er enklere enn du tror.

Det er mye (unødvendig) å irritere seg over i hverdagen, en av dem er bananfluer. Spesielt om sommeren spretter de fram med varmen. En usedvanlig varm sommer kan også føre til at at bananfluene myldrer, melder danske TV 2.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det først og fremst om høsten at de er mest plagsomme:

- Fruktfluer kan opptre innendørs hele året, men de er vanligst om høsten i perioden september til november. De kan fly inn gjennom åpne vinduer eller komme inn med frukt, tomflasker eller annet der egg eller larver finnes. Larvene utvikles i gjærende emner som råtten eller halvråtten frukt, skvetter av øl og vin, sur melk, avløpsvann i bakerier og liknende. De voksne fluene tiltrekkes av gjæringsprodukter som eddik og alkohol, og sees ofte vandrende langs kanten av øl- og vinglass. Drosophila repleta utvikles også i kloakk, skriver Folkehelseinstituttet.

Bananfluene kan være så og si umulig å bli kvitt når de først har kommet seg inn på kjøkkenet.

Så irriterende er dyrene for mange, at flua til og med har fått sin egen nettside, bananfluer.com.

Fluene legger egg på frukten, og trives ved søpla. Ett av tipsene for å bli kvitt dem er derfor renhold og fjerning av matrester.

Slik ser en hann av fruktfluen Drosophila funebris, også kalt også kalt eddikfluer eller bananfluer, ut.

Det er spesielt epler og bananer som tiltrekker fluene, sier lektor ved Statens Naturhistoriske Museum, Thomas Pape, til danske TV2.

Han opplyser at kombinasjonen av varme og fukt forsterker en gjæringsprosess som skaper et eldorado for bananfluene.

I samme artikkel viser man også til en husmortriks:

Hell litt epleeddik i bunnen av et glass og klipp hjørnet av en frysepose og stikk posen ned i glasset. Hullet skal være stort nok til at fluene kan komme seg ned i selve glasset, men likevel så lite at banafluene ikke kan komme seg opp igjen. Se foto av fellen hos bolius.dk.

- Kopp med eddik, vann og Zalo

Preben Ottesen, direktør i skadedyravdelingen i Folkehelseinstituttet, har gitt følgende råd til leserne av Tønsbergs Blad.

– Finn ut hvor larvene utvikler seg og sett ut en kopp med eddik, vann og Zalo. Da brytes overflatespenningen i vannet og fluene drukner, sier Preben Ottesen, direktør i skadedyravdelingen i Folkehelseinstituttet.

Se også video av dette trikset, som visstnok også skal gjøre susen:

Les mer om bananfluer Fruktfluer, Eddikfluer på nettsidene til Folkehelseinstituttet her. PS! Dette er en utvidet arkivsak.

