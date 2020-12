Lurer du på om du skal gjøre det slutt med kjæresten? Dette trikset kan hjelpe deg

Hvor villig er du til å gamble med forholdets fremtid? Nettopp det kan avsløre mye.

- Mange vonde forhold er nærmest ufattelig stabile over lang tid. Vi er vanedyr. Vi tilpasser oss det smertefulle. Og håpet holder oss gående.

Det sa Sissel Gran i et intervju med Aftenposten i 2016. Etter over 40 års erfaring fra feltet «kjærlighet», ristet hun på hodet da journalisten spurte om hun har inntrykk av at folk i forhold gir opp for lett.

- Snarere tvert imot, svarte Gran.

For som hun sier videre: Mennesker liker ikke forandring så godt, og er derfor gode til å tilpasse oss vonde situasjoner. «Vi står han av» sier de i Nord-Norge, men også de bosatt sør for polarsirkelen er gode på å holde ut - selv når vi egentlig har det mer dårlig enn godt.

Det er imidlertid ikke så vanskelig å forstå hvorfor man kvier seg for å gjøre det slutt. Samlivsbrudd dominerer lista over livshendelser som gjør oss syke, og psykiatere omtaler kjærlighetssorg som en sorg som kan være like vond, om ikke vondere, enn dødsfall.

Og så går jo alle forhold opp og ned. Litt motgang og dårlige perioder må man tåle, sier samlivsterapeutene.

Men hvor går grensen mellom «dårlig periode» og «på tide å gjøre det slutt»? Og hvordan skal du ta den avgjørelsen?

200 ville kaste mynt om forholdet

Forfatterne bak den populære boka «Freakonomics», Steven Levitt og Stephen Dubner, har utfordret millioner av mennesker til å tenke annerledes rundt ulike samfunnstema, og tar blant annet for seg fordelene ved å gi opp.

Levitt og Dubner utfordrer den etablerte ideen om at man aldri skal gi seg, selv når ting blir vanskelig og utfordrende, enten det er jobb, oppussing, vennskap eller samliv. Ifølge forfatterne er nettopp dette tankesettet årsaken til at vi sliter sånn med å ta vanskelige avgjørelser, fordi vi er «trent opp» til å aldri gi oss.

Forfatterne gjennomførte derfor et eksperiment, hvor de ba leserne om å sende inn vanskelige problemstillinger de ville ha hjelp til å ta en avgjørelse i.

Og metoden? Joda, de skulle kaste mynt.

Mer enn 200 stilte spørsmålet: Bør jeg gjøre det slutt med kjæresten min?

Med cirka 50 prosent sannsynlighet for «ja», fikk altså rundt 100 mennesker beskjed fra mynten om å gjøre det slutt. Om alle faktisk gjennomførte det, vet man ikke. Men ifølge forfatterne fortalte de som faktisk ble single etter eksperimentet at de var svært fornøyd med avgjørelsen.

Tvil er ødeleggende

Eksperimentet er omtalt i en artikkel i Psychology Today av psykologiprofessor Gary Lewandowski, mannen bak lista på 15 spørsmål som skal kunne avgjøre hvorvidt forholdet ditt vil vare.

Lewandowski skriver selv at «kaste mynt»-trikset naturligvis er litt enkelt i seg selv, men presenterer følgende argument:

Forskning viser at de parene som sliter med å forplikte seg til hverandre, oftere ender i brudd. I tillegg vet vi at tvil er en ødeleggende faktor i parforhold. De som tviler på forholdet når de gifter seg, har større sjanse for å bli skilt, viser en studie fra 2012.

Og hvis du er villig til å kaste mynt om noe, er du ikke egentlig da veldig i tvil?

Noen ganger kaster vi mynt for å fremprovosere magefølelsen. «Hvis jeg får mynt skal jeg si opp jobben, og hvis jeg får krone skal jeg bli» kan folk si. Først når den lander på mynt, kjenner du på om du blir glad eller trist - og sånn sett får du hjelp til å ta avgjørelsen din.

Lewandowski mener imidlertid at det å kaste mynt om parforholdet, er et såpass tydelig tegn på sterk tvil at du kanskje har svaret ditt der.

«Når alt kommer til alt, handler ikke dette om hvorvidt det å kaste mynt er den mest effektive måten å ta avgjørelser vedvarende forholdet ditt eller ikke på. Det som derimot er mest avslørerende, er hvorvidt du i det hele tatt er villig til å la en mynt avgjøre forholdets fremtid,» skriver psykologiprofessoren.

Tre faktorer

Koronakrisen legger ekstra press på alle relasjoner, men kanskje ekstra mye på parforholdet. Flyttebyrå melder om økt pågang fra par som har gjort det slutt og vil komme seg ut på dagen, men først når seperasjonstallene kommer, får vi sett resultatet av covid-19 på norske ekteskap.

I vår spurte vi psykolog Andreas Løes Narum, samlivsterapeut i Parweb.no, om hvordan de som sliter i forholdet kan vite om de faktisk bør gjøre det slutt eller om de bør stå i det.

- Det er umulig å si på generelt grunnlag. Jeg kan ikke komme med et fasitsvar der, men vi kan se på noen typiske scenarier, som kanskje kan hjelpe folk til å se litt klarere, sa Løes Narum, og skisserte opp tre avgjørende faktorer:

1. Får du dine grunnleggende behov dekt i forholdet?

I et parforhold søker man i all hovedsak å dekke to grunnleggende behov:

Tilknytningsbehovet, å ha noen som er der for deg og får deg til å føle deg trygg, og behovet for identitetsbekreftelse, at noen får deg til å føle deg bra og gir deg rom til å være deg selv fullt ut.

Hvis man over tid ikke opplever at kjæresten ser deg, er der for deg eller godtar deg akkurat som du er, bør noe endres, sier Narum.

- Én ting er å være alene når man er singel, men det er mye vondere å føle seg alene når man er i et parforhold.

2. Hvor investerte er dere?

Har dere barn, felles vennekrets, hus og bil?

Jo mer en har sammen, desto større er gjerne viljen til å jobbe for å få forholdet til å fungere også. Når det er sagt skal man heller ikke stå i vonde forhold i årevis bare fordi man har kjøpt et hus sammen, så her gjelder det å finne en balanse.

3. Hvor lenge har dere prøvd å få forholdet til å fungere bedre?

Har dere jobbet lenge og mye for å bli flinkere til å kommunisere, er det en investering i forholdet.



- Jeg tror på at folk kan endre seg og jeg tror på at mange par kan redde parforholdet sitt hvis de jobber for det - og søker hjelp i tide, sier Løes Narum, og legger tiL:

- Når det er sagt, hender det at man må innse at det blir for vanskelig. Hvis man har gitt det et ordentlig forsøk, prøvd å etablere gode mekanismer, men opplever at man ikke får det til, så kan det hende man bør bryte opp. Det er en vurdering man bør gjøre langsomt og grundig, men hvis konklusjonen er at relasjonen høyst sannsynlig vil forbli skjev og vond, bør man nok heller ikke være sammen.

