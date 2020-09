Lurer du på om forholdet ditt vil vare? Disse 15 spørsmålene skal kunne avgjøre det

The pressure is on. Svarer du ja på alle disse, er du sikret evig kjærlighet, sier psykologisprofessor. Eller?

«When you know, you know».

Den meldinga har vi fått slengt etter oss fra Hollywood-filmer, TV-serier, popmusikk og klisjéfylt poesi helt siden vi skjønte at det var meninga man skulle finne seg en kjæreste her i livet.

Det stemmer jo egentlig ikke for særlig mange av oss. Skal vi tro de som har vært gift i mange år, er det heller litt motsatt: Du finner noen du liker, bestemmer deg for å satse og står i avgjørelsen din.

Mindre romantisk, men kanskje mer gjenkjennelig?

Psykologiprofessor Gary Lewandowski, mannen bak nettsiden Science of Relationships, sier han ofte har pasienter som tviler på forholdet sitt.

«Hvordan vet jeg om forholdet kommer til å vare?» spør disse menneskene - et spørsmål det er vanskelig å kunne svare enkelt på.

- Det er nok det spørsmålet flest folk har, men som de samtidig har dårligst utgangspunkt for å svare på. Når de prøver å avgjøre det, vet de ikke alltid hvilke spørsmål de bør stille, og så fokuserer de på feil ting, sier Lewandowski til The Independent.

Femten spørsmål



Lewandowski har derfor satt sammen ei liste på 15 spørsmål, som skal kunne brukes som et hjelpemiddel for de som lurer på om de er i et forhold som er liv laga.

Svarer du ja på alle disse, har du altså skutt gullfuglen, mener Lewandowski:

1. Gjør kjæresten din deg til en bedre person, og motsatt?

2. Er du og kjæresten komfortable med å dele følelser, stole på hverandre, være nær hverandre og unngå bekymringer om å bli forlatt?

3. Aksepterer dere hverandre for den dere virkelig er, uten å forsøke å forandre hverandre?

4. Når konflikt oppstår, greier dere å kommunisere med respekt, uten forakt og negativitet?

5. Er dere likestilt når det kommer til makt, innflytelse og det å ta avgjørelser i forholdet?

6. Er dere hverandres beste venn?

7. Tenker dere mer på «vi» og «oss» enn «du» og »jeg»?

8. Ville du stolt på å gi kjæresten din passordet ditt til sosiale medier og bankkonto?

9. Tenker dere godt om hverandre, uten å ha et overdrevent positivt syn?

10. Mener dine og din kjærestes beste venner at dere har et godt forhold som kommer til å vare livet ut?

11. Er forholdet fritt for røde flagg som utroskap, sjalusi og kontrollerende oppførsel?

12. Deler dere samme verdier når det kommer til politikk, religion, ekteskap, ønske om få barn (eller ikke få barn) og hvordan man eventuelt vil være som forelder?

13. Er du og kjæresten villig til å ofre egne behov, ønsker og mål til fordel for hverandre (uten å bli en dørmatte)?

14. Har både du og kjæresten din omgjengelige og stabile personligheter?

15. Er dere seksuelt kompatible?

Utopiske forhold



Men er det egentlig så enkelt? At en spørsmålsliste skal kunne avgjøre hvorvidt forholdet kommer til å vare?

Mest sannsynlig ikke.

- Jeg tenker at dette er en fin sjekkliste som kan gi mange gode indikasjoner på hva som vil fungerer i et forhold, og hva som kan bli utfordrende. Samtidig ville jeg ikke brukt den slavisk, sier psykologspesialist og samlivsterapeut Frøydis Lilledalen til Nettavisen

Og legger til:

- Nesten ingen forhold kan leve opp til denne listen – i hvert fall ikke hele tiden og i alle faser og gjennom alle utfordringer.

Skal man anse listen som en slags fasit som avgjør forholdets levetid, tror Lilledalen at det vil bli problematisk for mange:

- Hvis man setter som kriterium at man skal få full pott 24/7, kan det hende man legger lista så høyt at et langvarig forhold blir utopisk.

PSYKOLOGSPESIALIST: Frøydis Lilledalen tror ikke det er noen par som vil kunne svare ja på alle femten spørsmålene gjennom hele livet. Foto: Privat

Ikke svart-hvitt

Flere av spørsmålene krever et mer utfyllende svar enn bare «ja» eller «nei», mener psykologen.

Som hvorvidt kjæresten er din beste venn. Må man nødvendigvis være bestevenner? Naturligvis ikke, så lenge man trives godt i hverandres selskap og tør å lene seg på hverandre.

Et annet eksempel er spørsmålet om hvorvidt kjæresten din gjør deg til et bedre menneske, og omvendt.

- Her vil nok mange oppleve at ens utkårede både lokker frem både de beste og de verste sidene i en. For eksempel er det kanskje ingen man kan bli så rasende på, men heller ingen andre man er så lojal mot, eller er i stand til å gjøre så mye for, sier Lilledalen.

- Samtidig er det selvsagt veldig sentralt at man ikke over tid blir en versjon av seg selv man ikke liker. Og det er viktig å forsøke og få sin partner til å vokse og legge til rette for at den andres gode egenskaper får godt med forsterkninger, understreker hun.

Ett spørsmål skiller seg ut

Oppsummert tror Lilledalen at det er få par som kan svare ja på alle spørsmålene gjennom et helt liv.

Det er imidlertid noen spørsmål hun mener man bør kunne nikke til.

- Spørsmålet om man aksepterer partneren uten å prøve å forandre vedkommende, tror jeg er viktig å kunne si ja til. Litt for mange går inn i forhold med ønske og mål om å skrelle vekk egenskaper hos den andre som provoserer og irriterer. Få lykkes med dette. Du bør være i stand til å elske partneren du har valgt slik han eller hun er.

Hun ville også lagt stor vekt på spørsmål 12: «Deler dere samme verdier når det kommer til politikk, religion, ekteskap, ønske om få barn (eller ikke få barn) og hvordan man eventuelt vil være som forelder?»

- Svarer man nei her, øker potensialet for mange mulige konflikter og friksjon. Hvis man for eksempel er uenige om man ønsker seg barn, vil dette være et spørsmål som er så eksistensielt at det er vanskelig å snakke seg gjennom det, uavhengig av hvor gode man er på kommunikasjon.

NÆRHET: I et parforhold søker man å dekke to grunnleggende behov: Tilknytningsbehovet og behovet for identitetsbekreftelse. Foto: Getty Images

Har man mye av det som skisseres som røde flagg i spørsmål nummer 11, som sjalusi og utroskap og kontrollerende oppførsel, er der grunn til bekymring, mener Lilledalen. I tillegg tror hun det er viktig å være likestilt når det kommer til makt og innflytelse.

Det er likevel et annet spørsmål hun mener skiller seg ut som det aller viktigste, nemlig spørsmål to:

«Er du og kjæresten komfortable med å dele følelser, stole på hverandre, være nær hverandre og unngå bekymringer om å bli forlatt?»

- Dersom man kan være nære hverandre, stole på hverandre og dele følelser, er det mulig å løse flere av de andre punktene gjennom konstruktiv dialog og terapi.

To grunnleggende behov

Lilledalen er ikke alene om å mene at akkurat dette spørsmålet rører ved det mest grunnleggende i et parforhold.

I all hovedsak ønsker vi at kjæresten vår skal tilfredsstille to grunnleggende behov:

Behovet for tilknytning, altså behovet for å ha noen som er der for deg og får deg til å føle deg trygg, og behovet for identitetsbekreftelse, at noen får deg til å føle deg bra og gir deg en følelse av at du kan slappe helt av og være deg selv fullt ut.

I tillegg viser forskning at de parene som tåler hverandres innflytelse, er de parene som overlever lengst. Det innebærer å tenke på partnerens følelser, drømmer, tanker og frustrasjoner som en del av seg selv.

Det betyr ikke at man skal være redd hvis den andre er redd eller glad hvis den andre er glad, men at partnerens behov og følelser er noe man tar imot - og tar på alvor.

Skal man kunne ha innflytelse på hverandre, må man tørre å åpne seg, dele følelser og være nær hverandre - uten å være redd for at den andre skal gå fra deg hvis du viser sårbarhet.

- Dersom du er trygg nok til å være den du ønsker å være i forholdet, og til å våge å ta opp ting du synes er vanskelig, er det mange hindre man vil kunne overkomme i fellesskap. Ingen forhold er perfekt. Viljen til å ville jobbe for å styrke relasjonen, vil ha mye å si for om man lykkes, avslutter Lilledalen.