Lurte alle deltagerne på hotellet – nå avslører hun hemmelig avtale

Kveldens parseremoni på Paradise Hotel skulle bli grei skruing – så fikk alle et realt sjokk.

Spoiler-advarsel: I denne artikkelen avslører vi hvem som ryker ut av Paradise Hotel mandag.

Etter en intrigefylt formiddag med ofringsseremoni på Paradise Hotel, tror deltagerne på Paradise Hotel at kveldens parseremoni er grei skuring. Det ser nemlig ut til at hvem som skal ryke ut er avgjort for lengst.

Bak Karl Fredrik Førli står nemlig Sandra Lindgjerdet og tror hun er trygg, men det skal raskt vise seg at Yasmine San Miguel Moussaoui har ni liv inne på hotellet.

Hemmelig avtale

– Karl og jeg hadde en avtale mellom oss som ikke har kommet med på TV. Den gikk ut på at hvis hvis vi noen gang sliter, så skal vi gjøre alt for hverandre. Det var for å ha en reserveplan i hverandre, så det var den taktikken jeg kjørte, forteller Yasmine til Nettavisen i dag.

Yasmine San Miguel Moussaoui. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Så da Karl gikk gråtende på rommet etter at Torbjørn røk ut på ofringsseremonien tidligere på dagen, passet Yasmine på å løpe etter for å trøste ham og samtidig ta den viktige praten.

– Jeg sa til Karl at «jeg vet du ikke skylder meg noen ting og jeg skjønner at du ikke vil stå med meg, men nå kan vi vise hverandre at vi har et kjempesterkt bånd», forteller Yasmine.

Ble overrasket over svar

Tidligere i årets sesong fikk vi se at Yasmine fortalte partneren Karl at hun heller ønsket å stå med en annen, ettersom hun opplevde at Karl var vinglete og ikke trygg å stole på i spillet.

Det sørget for at Karl havnet i fare, men til slutt var det Yasmine som måtte hjem etter en dramatisk vending i spillet, før hun igjen fikk komme tilbake på hotellet.

Etter dette hadde ikke Yasmine forventet at Karl ville returnere tjenesten, og derfor ble hun overrasket over svaret hans.

– Han sa at jeg skulle stille meg bak ham på parseremonien og at han ville redde meg for at vi hadde den avtalen om at vi alltid skulle hjelpe hverandre.

– Jeg var skuespiller

Dermed bestemte de to seg for at de ikke skulle snakke noe mer om avtalen inne på hotellet, slik at ingen kunne avsløre planen. Yasmine valgte å spille ut rollen som den fortapte på hotellet.

– Jeg var skuespiller den kvelden. Jeg gikk rundt og var lei meg og sa at jeg måtte ha det gøy fordi dette ble min siste fest, forteller Yasmine.

– Du hadde jo valgt bort Karl som partner tidligere, hva hadde endret seg nå?

– Jeg følte at Karl utviklet seg veldig der inne. I starten var han veldig avhengig av meg, og da jeg røk ut måtte han tenke mer selv. Da jeg kom inn igjen så jeg at han skjønte litt mer av hvordan han burde spille, forteller Yasmine.

– Jeg hadde alltid tenkt at det er greit å ha en backup også. Mange så på Karl og meg som det sterkeste paret i starten og det skremte meg litt, så jeg gjorde oss litt svake så vi ikke skulle være de folk ville ha ut, sier Yasmine i dag.

Fryktet å bli avslørt

Rett før parseremonien meldte det seg likevel tvil hos Yasmine om hun egentlig kunne stole på Karl.

– Jeg var 80 prosent sikker på at jeg kunne stole på Karl. Jeg vet hvor mye han surrer, og hvor lett han kan påvirkes av de andre, forteller Yasmine.

– Jenny var den eneste som visste hva som skulle skje, og hun mente jeg burde snakke med Karl for å forsikre meg, men jeg var for redd for at noen, og spesielt Sandra skulle få en mistanke og overbevise ham om noe annet, forteller Yasmine.

Til slutt var det Yasmine og Sandra som havnet bak Karl i kveldens parseremoni. Dermed fikk Karl avgjøre at Yasmine var den som fikk være med videre inn i semifinalen av Paradise Hotel, til de andre deltagernes store sjokk.

– Det var tilfredsstillende, og veldig «in your face» til de andre. Jeg hadde bestemt meg for å holde kortene mine tett etter jeg sjekket inn igjen og det var akkurat det jeg gjorde. Det viste seg å være en lur taktikk, forteller hun.