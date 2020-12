Lurte alle i flere år - nå er Hilaria Baldwin avslørt

Svarer på anklagene og kommer med en innrømmelse.

Den siste tiden har skuespiller Alec Baldwins kone, Hilaria Baldwin, fått mye kritikk fra fans. Kritikken går ut på at de mener hun har lurt offentligheten om hvor hun egentlig kommer fra, og at den spanske aksenten hennes er falsk.

I en syv minutters video på Instagram svarer nå Baldwin på kritikken, og avslører at hennes egentlige navn er Hillary, og ikke Hilaria.

- Jeg har sett flere lure på min identitet og min kultur på nett. Dette er noe jeg tar veldig alvorlig, og for de som spør - skal jeg gjenta historien som jeg har gjort mange ganger før. Slik starter Baldwin teksten tilhørende videoen.

Født i Boston

Videre skriver hun at hun ble født i Boston, Massachusetts, og at hun i oppveksten oppholdt seg både der og i Spania.

- Foreldrene mine og broren min bor i Spania, og jeg valgte å bo her i USA. Vi feirer begge kulturer i min familie, og Alec og jeg lærer barna våre begge språk - akkurat slik jeg gjorde, fortsetter Baldwin.

Avslutningsvis skriver hun at hun forstår at hennes historie er litt annerledes, men at den er hennes, og at hun er veldig stolt av den.

På hjemmesiden til agenturet hennes sto det imidlertid at Baldwin ble født på Mallorca i Spania, men at hun vokste opp i Boston. Et døgn senere har imidlertid agenturet fjernet denne delen fra deres nettsider, det viser arkivet til Waybackmachine.

Glemte engelske ord

Under flere intervjuer har imidlertid Baldwin snakket med en klar spansk aksent, og i en video som nå har begynt å sirkulere glemmer hun tilsynelatende hva det engelske ordet for agurk er.

Ifølge Page Six står det følgende i et intervju med Hola! Magazine fra 2016: «Hilaria, som ble født i Spania, har sørget for at barna hennes også lærer morsmålet hennes, spansk».

På Instagram forklarer hun aksenten med at dersom hun har snakket mye spansk, så hender det at hun blander dem sammen - og det samme dersom hun har snakket mye engelsk.

- Det er ikke noe jeg spiller på. Det vil jeg skal være helt klart, sier Baldwin.

Hillary eller Hilaria

Da hun gjestet podcasten «MomTruths» i april i år, uttalte Baldwin at hun flyttet til New York fra Spania da hun var 19 for å studere - og at hun etter det aldri reiste tilbake.

På Twitter hevder nå flere å ha gått på skole med Baldwin, lenge før hun var 19 år.

- Jeg gikk på high school med henne. Et genuint vakkert menneske, som jeg kan huske, men en hundre prosent hvit jente fra Cambridge, hevder en bruker på Twitter.

En annen bruker skriver at de også gikk på skole med henne, og at hun da het Hillary Hayward-Thomas, og at den nåværende aksenten ikke eksisterte da.

I videoen på Instagram forteller Hilaria at da hun vokste opp ble hun kalt Hillary i USA, og Hilaria i Spania. Videre sier hun at det alltid har plaget henne at ingen av navnene høres fine ut på begge språk.

- En av de tingene jeg elsker med det foreldrene mine kalte meg, er at det betyr glad på begge språk. Vi kan alle være klare på at det er det samme navnet, de er bare noen bokstaver forskjellige, sier hun.

