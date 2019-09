Maddie (18) ble lagt i kunstig koma - mener det er på grunn av e-sigaretter

Over 200 unge amerikanere har rapportert om alvorlig luftveissykdom forbundet til e-sigaretter. Norsk ekspert peker imidlertid på andre årsaker til at ungdommene havner på sykehus.

NEW YORK (Nettavisen): Historien til den 18 år gamle jenta fra Nepi, Utah, går nå verden rundt etter at hun la ut bilder av seg selv fra sykesengen på Facebook.

Maddie Nelson sier hun ble lagt i kunstig koma fordi hun fikk lungeproblemer etter å ha «vapet», eller «dampet», hver dag i lang tid.

Debatten rundt e-sigaretter og damping pågår nå for fullt i USA.

To dødsfall i USA knyttes til «vaping»

For bare litt over en uke siden ble det første dødsfallet som kan knyttes til damping registrert i USA.

Og denne uken melder CNN at enda et dødsfall kan ha vært forårsaket av denne formen for røyking. Ifølge ABC News er både navn og alderen på dette offeret ukjent, men vedkommende døde i Oregon i juli i år, etter å ha brukt e-sigarett eller vaping-utstyr med marihuana.

Washington Post melder også på torsdag at det er gjort funn av en kobling mellom vaping, marihuana og vitamin E acetat.

- La ut foto og video på sosiale medier

18-åringen Maddie Nelson er en av flere unge amerikanere som den siste tiden har stått frem for å fortelle om sin opplevelse for å advare andre ungdommer.

18-åringen forteller at hun flere ganger tidligere la ut bilder og videoer av seg selv på sosiale medier der hun vapet, og forteller også at alle venninnene hennes drev med det.

- Jeg trodde det var helt greit å vape. Jeg gjorde alle triksene, hele tiden sier hun til Fox13.

18-åringen forteller at hun i starten brukte nikotinfri e-juice til e-sigaretter, men at hun senere gikk over til e-væske med nikotin.

Deretter dampet hun seg gjennom utallige andre produkter. Men sent i juli i år sa det stopp og hun ble til slutt innlagt på sykehus med akutte lungeproblemer.

- Jeg trodde jeg lå på sykehuset i en dag, men jeg lå der i fire dager, sier 18-åringen.

Det første sykehuset hun lå på, fant ikke ut hva problemet var, og dermed ble hun overført til et annet sykehus, hvorpå hun ble lagt i kunstig koma for å behandle problemet.

- Legen sa at problemet definitivt var forårsaket av vapingen, sier Maddie.

- Fettpartikler vokste i lungene mine

Ved Timpanogos Regional Hospital ble hun lagt i kunstig koma i tre dager for å behandle lungeproblemene.

- Jeg hadde fettpartikler som vokste i lungene mine som var forårsaket av glyserol fra vape-juice. Derfor var lungene mine fulle av væske. De fortalte meg at røntgenbildene av lungene mine var noe av det verste de hadde sett, sier 18-åringen.

Den 18 år gamle jenta fikk diagnosen akutt eosinofil lungebetennelse - den samme diagnosen som helsedepartementet i Utah har gitt i flere lignende tilfeller i det siste - og som også skal ha endt med alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse for de som ble rammet.

Sover med oksygenmaske

Noen uker senere har 18-åringen kommet seg, men hun er ikke helt frisk. Hun må sove med oksygenmaske på natten og fortsatt opplever smerter i brystet.

- Det er skremmende fordi legen ikke vet langtidseffekten av dette, så de vet derfor heller ikke hvordan helbredelsesprosessen er.

Derfor holder legene henne fortsatt under observasjon. Men møtet med legene har ikke bare vært positivt. 18-åringen hadde nemlig ikke full helseforsikring og sitter nå med gjeld etter sykehusoppholdet. Det er derfor satt opp en Gofundme-konto for å få nedbetalt gjelden.

- Etter alt jeg har gått gjennom, kommer jeg aldri til å vape igjen, sier den 18 år gamle jenta.

- 215 tilfeller i 25 stater

Ferske tall fra USA viser at den 18 år gamle jenta på langt nær er alene med å oppleve alvorlige lungeproblemer som en følge av e-sigaretter.

Dr Roberg R. Redfield ved Centers for Disease Control and Prevention i USA, opplyser at man i slutten av august i år har hatt hele 215 tilfeller av alvorlig luftveissykdom forbundet til e-sigaretter i USA, spredd over 25 stater.

Redfield opplyser at de jobber tett sammen med US Food and Drug Administration for å undersøke disse tilfellene.

En annen ung gutt som nylig opplevde lungeproblemer som trolig kan kobles til damping, er Tristan Zohlfeld. Han sto denne uken frem i CNN for å advare andre ungdommer mot damping.

Tristan Zohfeld og hans familie står denne uken frem i CNN for å advare andre ungdommer mot bruken av e-sigaretter og vaping. Foto: Privat/CNN

- 150.000 brukere av e-sigaretter i Norge



Sakene med flere tilfeller av akutt lungekollaps blant unge, har også preget nyhetsbildet om e-sigaretter i Norge den siste tiden.

- Det er ennå noe uklart hva som har vært den biologiske mekanismen som kan ha utløst disse cirka 250 tilfellene. Felles for de er at ungdommene har brukt e-sigaretter og at alle har skjedd i USA, sier seniorforsker på tobakk og rusmidler for Folkehelseinstituttet (FHI), Karl Erik Lund til Nettavisen.

Ifølge seniorforsker på tobakk og rusmidler for Folkehelseinstituttet (FHI), Karl Erik Lund, er det cirka 150.000 brukere av e-sigaretter i Norge. Foto: Montasje: FHI/Scanpix

Lund opplyser at e-sigaretter har vært på markedet i mer enn 10 år, og har på verdensbasis mange millioner brukere.

- Bare i UK er det rundt tre millioner brukere. I Norge er det ca 150 000 brukere, sier Lund.

- Dette er første gang denne type alvorlige hendelser har blitt rapportert i sammenheng med e-sigaretter. Dette skjer altså kun i USA og kun i et ungdomssegment blant brukerne, opplyser Lund.

FHI-forskeren opplyser at det i Norge bare er 15 prosent av vaperne som er under 25 år. Snittalderen er ca 45 år og 95 prosent er røykere eller forhenværende røykere, opplyser han.

- Oljebasert og inneholder THC

- Epidemiologer har derfor undret seg på hvorvidt årsaken til dette sykdomsutbruddet egentlig har noe med e-sigaretter å gjøre. Inhalasjon av alkoholbasert e-væske, som propylenglykol og glyserol, som e-væsken vanligvis består av, har ikke blitt satt i sammenheng med akutt lungekollaps. Det foreligger heller ingen plausibel biologisk virkningsmekanisme som skulle tilsi at dette skulle skje.

I de tilfellene hvor det er rapport om alvorlig sykdom i forbindelse med e-sigarettbruk, ser det ut til at brukerne har fordampet væske kjøpt fra ikke-autoriserte forhandlere - væske som inneholder andre, og potensielt farlige, stoffer.

- Ungdom som derimot misbruker elektroniske fordampere til å innånde oljebaserte e-væsker, som oftest cannabisolje innholdene virkestoffet THC, utsetter seg selv for langt større risiko med hensyn til sykdommer i respirasjonssystemet. Det ser ut til å være en fellesnevner for disse tilfellene at væsken som fordampes er oljebasert, inneholder THC og er kjøpt fra ikke-autoriserte forhandlere av e-væske til bruk i e-sigaretter, sier Lund til Nettavisen.

- Sykdomsutbruddene blant ungdom misbrukes

Seniorforskeren forteller at det innen innen tobakkskontrollbevegelsen er stor motstand mot e-sigaretter og snus, og at den også er svært emosjonell.

- Disse sykdomsutbruddene blant ungdom misbrukes etter mitt skjønn i en ganske kynisk misinformasjonskampanje om helserisikoen ved bruk av e-sigaretter. E-sigaretter er ikke risikofrie, men det er medisinsk konsensus om at de har et langt lavere skadepotensial enn tobakkssigaretter, sier Lund.

- Røykerne har imidlertid store feiloppfatninger om risikoforskjellen mellom produktene, og unnlater man å opplyse om at utbruddene er relatert til THC/olje – og ikke e-sig per se – vil det sementere røykernes vrangforestillinger og de vil forbli i sine livsfarlige røykevaner istedenfor å bytte til et risikoreduserende nikotinprodukt, sier han.

- Mange forskere – blant dem undertegnede – betrakter imidlertid e-sig og snus som en del av løsningen på røykeproblemet – og ikke nødvendigvis som en del av røykeproblemet. En av disse er Dr. Siegel Professor in the Department of Community Health Sciences, Boston University School of Public Health. Han har i den siste tiden blogget mye om denne saken, forteller Lund til Nettavisen.

