Madeleine (24) var gravid i femte måned da hun fikk livmorhalskreft: - Jeg er redd for å gå glipp av min datters første steg

Madeleine er 24 år og har fått beskjed om at det ikke er mer legene kan gjøre for henne. Hun har én viktig oppfordring til kvinner på hennes alder: - Hvis du har symptomer, må du be legen om en grundig undersøkelse.

For et halvt år siden, gledet Madeleine Hegrenes (24) og Marius Valen (27) seg til å bli foreldre.

De hadde vært kjærester i fire år, ventet en datter og Madeleine mer enn hintet om at det kanskje var på tide at Marius gikk ned på knær.

Men de hadde god tid, så Marius stresset ikke med å gå til innkjøp av ring. De var uansett helt sikre på at de to skulle være sammen resten av livet.

Nå er de ikke så sikre lenger. Og alt de tidligere trodde de hadde god til på, haster plutselig veldig.

KJÆRESTER: Madeleine og Marius har vært kjærester i fem år. Foto: Privat

- Jeg var så redd

I desember 2018, fikk Madeleine en kraftig underlivsblødning og ble lagt inn på Ahus. Men legene fant ikke ut hva som forårsaket blødningen, og 24-åringen ble skrevet ut dagen etterpå.

I januar fikk hun nye blødninger. Denne gangen var blødningene så kraftige at legene ville ha henne lenger på sykehuset. De gjorde grundige underlivsundersøkelser og fant en svulst på livmorhalsen.

To dager etter innleggelsen fikk hun vite at svulsten var ondartet.

Etter en MR-prøve, fikk det unge paret dommen: Madeleine har livmorhalskreft med spredning til lymfene.

- Da gikk det slag i slag. Hun startet cellegiftkur dagen etterpå, en type cellegift som skulle kjøpe oss litt tid slik at babyen kunne ligge i magen litt lenger.

Samboer Marius husker perioden godt. De gikk fra å glede seg til å bli foreldre, til å bekymre seg for fremtiden.

I uke 30 tok legene ut babyen med keisersnitt. Lille Vilja ble født 18. februar. Hun var 1400 gram og ble lagt i kuvøse med én gang.

Så snart keisersnittet grodde, ble Madeleine satt på stråling og ny cellegiftkur.

Marius løp fra sykehusrom til sykeshusrom.

- Det var kaos på alle måter. Logistikkmessig, følelsesmessig og i hodet. Vi fikk beskjed på en onsdag om at vi skulle bli foreldre på en mandag, forteller Marius.

Perioden som nybakt mor, ble helt annerledes enn det Madeleine hadde sett for seg. Hun fikk cellegift på Radiumhospitalet, og dro etterpå tilbake til Ahus etterpå for å være med Vilja og Marius.

- Det var veldig tungt. Jeg kjente ikke på den morsfølelsen som folk snakker om. Vilja lå jo på intensiven, mens jeg lå på mitt eget rom med store smerter. Jeg var så lei meg, og lå inne på rommet mitt og tenkte på Vilja, forteller Madeleine, med gråten i halsen.

- Men aller mest tenkte jeg på meg selv. Jeg var så redd for å ikke bli frisk.

Dommedag

Madeleines kropp tålte ikke behandlingen, og hun fikk en hevelse på hjernen.

Mens Vilja lå på intensiven, bare to uker gammel, måtte Madeleine legges i koma. Hun ble liggende slik i to dager, før legene turte å vekke henne. Det var viktig at hun fortsetter strålebehandlingen raskt.

I begynnelsen av april fikk Vilja reise hjem med pappa. Madeleine ble flyttet til Radiumhospitalet, hvor hun fikk stråling annenhver dag frem til slutten av april.

Så måtte den lille familien vente. Vente på endelig melding fra legen om hvorvidt kroppen har respondert på behandlingen.

Marius fridde. Madeleine sa ja. Vilja smilte til mamma og pappa.

MAMMA: Tiden som nybakt mor ble veldig annerledes enn det Madeleine hadde sett for seg. Foto: Privat

De sa at de ventet på dommedag. 28. juni var de tilbake på Radiumhospitalet, hvor de fikk meldingen de fryktet mest av alt:

Kreften var for aggressiv. Legene greide ikke å stoppe den. Madeleines kropp tålte ikke mer stråling, så legene hadde ikke mer ammunisjon.

24 år gammel må hun over på såkalt palliativ behandling, altså en cellegiftkur som har som mål å gi symptomlindring i den tiden hun har igjen, men som ikke vil gjøre henne frisk.

- Da forsvant egentlig håpet for min del. Jeg prøver å tenke positivt ennå, men jeg synes det gjør så vondt å tenke på alt sammen. Det er så mye jeg vil oppleve og ting jeg har lyst til å gjøre for familien min. Jeg er ikke klar for å forlate dem, sier Madeleine, og fortsetter stille:

- Jeg er så redd for å gå glipp av Viljas første skritt. Og hennes første ord. Jeg håper jeg får være her når det skjer.

- Har ingen datter å miste



Intervjuet med Nettavisen gjøres over telefon. Madeleine vil uansett ikke bli fotografert, og familien har litt dårlig tid fordi de skal reise bort på helgetur.

Nå prøver de nemlig å gjøre dagene best mulig for Madeleine - og for Vilja og Marius.

Mamma Jane og pappa Kenneth står hjelpeløst og ser på at datteren mister håpet. Sammen med Madeleines tvilling- og storesøster, forsøker de å være sterke for Madeleine og Vilja.

- Jeg har ingen datter å miste. Alt sammen blir helt feil. Livet raste sammen da vi fikk den siste beskjeden på sykehuset, men man greier på et vis å stå i det. Vi må bare sørge for at hver dag blir best mulig, sier Jane.

MOR OG DATTER: - Jeg har ingen døtre å miste, sier Jane Hegrenes. Foto: Privat

Familien har startet en innsamlingsaksjon, hvor de allerede har samlet inn over 300.000 kroner.

Først på lista står bryllup. Deretter bryllupsreise.

- I tillegg skal vi bruke av pengene til private tester for Madeleine, i håp om å finne noe som kan gjøre henne bedre. Og så skal vi sette av penger til Vilja, sier Marius.

- Hvordan takler du tanken på å skulle oppdra Vilja alene?

- Alene blir jeg ikke uansett. Både min og Madeleines familie står oss nær, og vi har mange venner rundt oss som er helt supre. De har støttet oss gjennom hele prosessen, og det er vi så takknemlige for, sier Marius.

Det blir stille på andre siden av røret.

- Men det er klart tanken streifer meg, om at Madeleine ikke skal være der til å hjelpe meg med de små tingene, som å finne klær som matcher eller alt det andre hun gjør for oss.

FAMILIE: - Jeg er så redd for å gå glipp av Viljas første skritt. Og hennes første ord, sier Madeleine. Foto: Privat

Har du symptomer? Gå til legen

Madeleine og Marius er ikke vanligvis så ivrige etter å få oppmerksomhet i media. Men nå stiller de opp for å komme med følgende oppfordring:

Ta livmorhalsprøve. #Sjekkdeg, som Thea Steens kampanje sier.

Livmorhalsprøven tilbys imidlertid kun til kvinner over 25 år. Madeleine fyller 25 i august, og hadde altså ikke fått informasjonsbrev ennå.

- Jeg var til gynekolog rundt et år før jeg fikk blødninger fordi jeg hadde mer utflod enn vanlig. Gynekologen fant ingenting, forteller Madeleine.

Kraftig økning av illeluktende eller blodig utflod kan være et av symptomene på livmorhalskreft. I kombinasjon med blødninger etter samleie eller mellom menstruasjon, gir det god grunn til å oppsøke lege for nærmere undersøkelser.

- Hvis fastlegen eller gynekologen ikke finner noe, bør du rett og slett mase deg til livmorhalsprøve eller andre undersøkelser, oppfordrer Madeleine.

Madeleine hadde i tillegg tatt HPV-vaksinen, men det viste seg at den ikke beskytter mot den typen HPV-typen som Madeleine har fått.

Fordi HPV-vaksinen ikke beskytter mot alle typer HPV-virus, er det viktig å ta livmorhalsprøve når man fyller 25 år.

- Du kan ikke bare hvile deg på at du har tatt vaksinen. Har du symptomer, må du likevel oppsøke lege, sier Madeleine.

LIVSGLAD: Madeleine føler seg ikke ferdig med livet. Nå oppfordrer hun alle til å ta eventuelle symptomer på alvor og be om grundig undersøkelse til legen. Foto: Privat

Oppsøk lege hvis du har symptomer

Gynekolog Ameli Tropé, leder for Livmorhalsprogrammet, er helt enig med Madeleine.

- Hvis du har symptomer som illeluktende utflod, blødning etter samleie eller kraftige blødninger mellom menstruasjon, bør du absolutt oppsøke lege og be om videre undersøkelse. Når det er sagt, betyr ikke disse symptomene at du nødvendigvis har kreft, de kan være normale funn eller symptomer på en rekke andre, og helt ufarlige, ting. Men hvis man har disse symptomene, bør man få det undersøkt, sier Tropé.

Hvis man faktisk har utviklet livmorhalskreft, vil ikke det nødvendigvis vises på en livmorhalsprøve.

- Livmorhalsprøve er en screening for friske kvinner. Den brukes for å avsløre celleforandringer, som vi da behandler før det eventuelt utvikler seg til livmorhalskreft. Ved mistanke om kreft, holder det ikke med livmorhalsprøve, understreker overlegen.

GYNEKOLOG: Ameli Tropé er leder for Livmorhalsprogrammet. Foto: Kreftregisteret

Det finnes imidlertid gode grunner til at man ikke tilbyr livmorhalsprøve til de under 25:

Svært få kvinner under 25 år får livmorhalskreft.

Rundt 300 kvinner får livmorhalskreft hvert år. Kun mellom null og seks av dem, er under 25 år.

Celleforandringer hos de under 25 er veldig vanlig - og går som regel tilbake av seg selv.

Celleforandringer kommer av HPV-viruset, som er seksuelt overførbart. 80 prosent av norske kvinner har HPV-viruset i løpet av livet, og det er svært vanlig hos de under 25 år. I 90 prosent av tilfellene, forsvinner HPV-infeksjonen av seg selv innen to år.

Livmorhalskreft utvikler seg som regel svært sakte over 10-30 år - så de celleforandringene som ikke går tilbake av seg selv, plukkes som regel opp ved livmorhalsprøve etter fylte 25 år.

- Hvis livmorhalsprøven viser høygradige celleforandringer, vil man bli undersøkt videre for behandling. Av de cirka 430.000 kvinnene mellom 25 og 69 år som årlig tar livmorhalsprøve, er det kun cirka 10 prosent man følger opp videre. Det er kun én til to prosent som viser seg å ha høygradige forandringer og som får behandling, forklarer Tropé.

Det er ikke vist noen kreftforebyggende effekt i befolkningen av å ta livmorhalsprøve hos kvinner under 25 år.



Legene frykter en overbehandling av unge kvinner om man skulle tatt livmorhalsprøve av alle før fylte 25 år. Dette fordi de aller fleste nok ville ha opplevd at eventuelle celleforandringer gikk tilbake av seg selv.

- 25 år er heller ikke risset i sten, så dette evaluerer vi fortløpende, sier Tropé.

Behandling for celleforandringer kan gi økt risiko for premature fødsler.

En av årsakene til at man vil unngå overbehandling, er fordi en ved behandling av celleforandringer fjerner en bit av livmorhalsen, som kan gi økt risiko for at man føder for tidlig.

Oppsummert kan man altså være trygg på at man ikke trenger å ta livmorhalsprøve før helsevesenet sender deg informasjonsbrev - med mindre du har symptomer.

- Som sagt: Har du symptomer som nevnt ovenfor, bør du alltid oppsøke lege. Har du blødninger mellom menstruasjon eller endring i utflodsmønster man ikke kan forklare årsak til, bør du kreve en grundig utredning hos lege, sier Tropé.

Drømmedag

Når Madeleines håp om å bli frisk svekkes, kompenserer Marius med å håpe dobbelt.

- Vi gir aldri opp! Sånn er det. Hver eneste stein skal snus, sier Marius.

Madeleine prøver å tenke positivt. Ha fokus på å leve i nuet.

- Det er mange punkter på bucketlista mi som jeg ikke får gjort nå. Som å reise og oppleve ting jeg er for syk til å gjennomføre. Jeg ville gjerne jobbe frivillig med mennesker eller dyr, men det går ikke.

NYBAKT MOR: Madeleine håper hun kan få så mye tid som mulig sammen med lille Vilja. Foto: Privat

Paret hadde egentlig håpet på et sommerbryllup, men det ser ut til å bli vanskelig å få til.

- Da håper jeg vi kan gifte oss på vinteren, på et sted hvor det er masse snø, sier Madeleine.

For Marius, er det viktigst at Madeleine får en drømmedag.

- Bryllupsdagen er en dag hvor bruden gjerne står i sentrum, og det fortjener Madeleine så veldig. Jeg vil at alles øyne skal være på henne og at hun skal føle seg vakker og fin.