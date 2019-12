Madonnas datter deltok i mote-orgie

Madonnas datter, Lourdes Ciccone Leon, skaper overskrifter etter at hun deltok i en «liksom-orgie» under en moteoppvisning.

NEW YORK (Nettavisen): Den svært spesielle hendelsen fant sted under Miami Art Basel i helgen.

Der deltok Lourdes Ciccone Leo i en «liksom-orgie» sammen med rundt 30 andre personer.

Selve akten var en del av et moteshow for klesmerket Desigual og deres kampanje Love Different 2020.

NY Post skriver at det hele startet som en moteoppvisning, men at det til slutt endte opp som en scene fra filmen «Caligula».

- Alle rotet med hverandre. Det var inkluderende og alle kroppstyper var med, og alle rotet med hverandre, sier Peter Davis, redaktøren i motemagasinet L’Officiel. Han delte også en video av seansen på Instagram i helgen.

Her ser man Lourdes Ciccone Leo til venstre midt på bildet under moteoppvisningen. Foto: Desigual/Facebook

Hele seansen varte i rundt fem minutter, og med i «orgien» var også Madonnas datter.

Lourdes Ciccone Leo er datteren til Madonna og hennes tidligere kjæreste Carlos Leon.

Les også Seks filmer hvor skuespillerne faktisk har sex

Og det er på ingen måte første gangen 23-åring sjokkerer. I 2017 dukket hun opp på en fest på New York Fashion Week i regi av et pornonettsted.

Og i 2018 gikk hun bare med noen skjell på brystet og nærmest toppløs på catwalken for klesmerket Gypsy Sport.

Se Lourdes Ciccone Leo i kampanjen fra Gypsy Sport her:

Klesmerket Desigual liker også å sjokkere. De satte i helgen opp en oppblåsbar vagina i Miami. Se den på bildene under, eller her på en video fra New York Style Guide.

Her kan du se flere bilder av Lourdes Ciccone Leo, bilder lagt ut av Madonna-favoritten Jean Paul Gaultier

Her kan du se hele videoen av Desiguals «liksom-orgie» i helgen: