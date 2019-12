Madonnas nye flørt skal være hennes 25 år gamle danser, Ahlamalik Williams

Flere tabloidaviser melder at danseren Ahlamalik Williams (25) er superstjernen Madonnas siste ført.

NEW YORK (Nettavisen): De to ble i helgen avbildet sammen på terrassen i Miami, sammen med blant annet Madonnas datter Lourdes, og hennes kjæreste.

Øverst i saken kan du se Madonna og Ahlamalik Williams danse sammen på en video fra i sommer.

Koblingen mellom de to vekker oppsikt, ikke bare fordi de skal ha blitt et par, men på grunn av aldersforskjellen. Madonna er 61 år gammel og dermed er det 36 år mellom de to. Flere medier, både Daily Mail, The Sun og også TMZ, hevder at de to nå skal være et par.

Madonna og hennes danser Ahlamalik Williams (25) skal nå være et par. Foto: Instagram: @madonna

Ahlamalik Williams er danser for Madonna

Daily Mail har også laget en sak som viser aldersforskjellen mellom Madonna og hennes kjærester. Den viser et stort gap fra hun var sammen med Warren Beatty (82), som var 21 år eldre enn Madonna da de to datet tilbake i 1989-1990 og frem til i dag.

Ahlamalik Williams som Madonna nå skal ha innledet et forhold med, er danser og har reist verden rundt med Madonna i forbindelse med hennes turne. Se flere bilder og videoer av ham nederst i saken.

Madonna legger heller ikke skjul på at de to tilbringer mye tid sammen. for en uke siden la hun ut denne videoen av de to som tok helikopter fra Philadelphia:

Og allerede for et halvt år siden la hun ut denne videoen av de to sammen, i forbindelse med at Madonna og hennes siste album Madame X gikk til topps på lister over hele verden:

Og så, for en måned siden, delte Madonna denne videoen av 25-åringen som gjør et danseshow på hennes konsert:

Det skjedde to uker etter at hun delte denne:

De to er blitt avbildet sammen flere ganger og ryktene om at de to er et par har versert en stund. Men det var først da de to ble avfotografert sammen på en balkong på i Miami på lørdag at flere tabloider nå melder at de to er å anse som et par.

Verken Madonna eller Ahlamalik Williams har kommentert bildene og påstanden om at de er er sammen.

Her kan du se bildene av de to sammen i Miami:

Her kan du se flere bilder av Ahlamalik Williams og Madonna.