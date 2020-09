Mads Hansen avslører flere endringer i årets «Farmen»

Mads Hansen satte ned foten og fikk endret store deler av «Farmen».

- Smittevern, vi har hatt en del utfordringer med det, sier Mads Hansen (36) til Nettavisen.

Men det er neppe det som er de eneste utfordringene og forandringene i årets sesong av «Farmen», som har premiere på TV 2 tirsdag kveld.

Hansen, som debuterer som programleder for et av TV 2s aller største TV-konsepter, har inntatt rollen på sin egen måte. Det vil si at han har fått lov til å sette sitt preg på hele sesongen.

- Å finne min rolle var egentlig ganske greit. Jeg skjønte ganske tidlig at jeg må være meg. Så jeg har vært heldig som har sluppet å måtte gå inn i en annen rolle, sier han.

Satte ned foten

Ifølge den ferske programlederen blir årets sesong i en mer uformell drakt enn tidligere.

- Jeg er nok litt mer køddete i tonen enn forgjengeren Gaute Grøtta Grav. Deltakerne kødder med meg, og jeg kødder med dem, sier Hansen, og røper at det er deler av «Farmen»-innholdet som vil bli totalendret.

VIL GJØRE DET PÅ SIN MÅTE: Mads Hansen har inntatt rollen som programleder for «Farmen» på sin måte og varsler flere endringer. Foto: Espen Solli (TV 2)

Tidligere har TV-programmet inneholdt et magasin der programlederen går mer til bunns i historiske begivenheter og hendelser fra tiden deltakerne lever i. Det nektet imidlertid Hansen å være med på.

- Magasinet var en av de første tingene jeg spurte om. Der hadde jeg flere innvendinger. Som TV-seer synes jeg den delen er dritkjedelig. Det har vært mitt grønne lys til å gå på do eller hente meg noe mat eller sånt. Så det sa jeg at jeg ikke var komfortabel med, sier Hansen.

- Mer humor

Magasin-delen vil imidlertid bestå, men i en innpakning som heller passer den ferske programlederen.

- Jeg har kjørt en del skjult kamera. Så det blir litt mer likt det jeg har gjort i «Spårtsklubben» og «Senkveld». Det skal jo linkes til 1920, men på en mye mer spennende og lettbent måte etter min mening. Så jeg har troen på de innslagene skal bli ganske allrighte, altså, avslører Hansen.

Også totalpakken av «Farmen» vil i år bære preg av mer humor.

- Det blir nok et litt mer lettbeint innhold, også i klippingen av sesongen. Selv om rammene rundt «Farmen» består, det er jo en grunn til at det funker, er det åpent for litt mer kødding. Det håper jeg i hvert fall. Hvis ikke så blir alt jeg gjør, klippet bort, ler Hansen.

Gått flere kuler varmt - alt skal med på TV

I tillegg til en mer jovial og humor-preget vri, vil også årets «Farmen»-sesong bære preg av mer drama enn tidligere. Ifølge Hansen har det gått flere kuler varmt der han har vært nødt til å sette ned foten og som han selv sier: «bruse med fjæra».

- Jeg viser meg nok fra en litt hissigere side enn kanskje noen andre har sett før. Og det tror jeg skal bli interessant å se på TV, sier Hansen.

I august, bare uker etter at deltakerne ble sendt inn på gården, ble det kjent at «Farmen»-innspillingen ble stoppet fordi noen hadde brutt smittevernsreglene om karantene i forkant av innspillingen.

INGEN USTRAFFA: Ifølge Mads Hansen skal årets deltakere få kjenne på konsekvenser ved å bryte reglene inne på gården. Foto: Espen Solli (TV 2)

- Det var jo en sak her i noen aviser for noen uker siden, hvor det var noen som hadde jukset. De hadde forlatt gården og tatt i mot hjelp utenfra. Tidligere har slike ting blitt skjøvet under teppet, og seerne har bare kunnet lese om det i andre medier. Men nå tar vi det med på TV, sier Hansen.

- Jeg sa «nå er det jeg som er programleder, og det er helt uaktuelt for meg at noen skal komme ustraffa fra det». Så da ble det ordentlig sanksjoner, fortsetter Hansen, uten å gå i detalj på hva slags konsekvenser deltakerne det gjelder vil få.

Troa på sesongen

Som nevnt har årets sesong av «Farmen» premiere på TV 2 tirsdag kveld. Hansen tror dette blir en sesong seerne sent vil glemme.

- Hvert år sitter det en programleder som sier «det er så flott cast i år». Det er så teit, men jeg synes jo at det er en innmari bra cast. Selv om jeg er dundrende inhabil. Jeg synes det er en karismatisk gjeng. De tør å gjøre litt og melde litt, og det er veldig forskjellige folk. Jeg tror alle de 14 deltakerne vil være favoritten til noen hjemme, sier Hansen og fortsetter:

- Dette er jo første gang jeg er med, men de som har jobbet med «Farmen» i 10-20 år sier at de tror at dette blir en av de beste sesongene fordi det har skjedd så mye og fordi det er så bra deltakere, sier Hansen.

Deltakerne i år er som tidligere en god blanding av alder, kjønn og bakgrunn. Likevel er det en vesentlig tyngde av yngre deltakere.

- Nå skal jeg ikke spoile noe her, men det er jo mange unge, single deltakere som ser bra ut - og det har jo vært opptil flere konstellasjoner på gården der. Også er jo ting i utvikling fortsatt, så det er nok mye som TV-seerne vil bli nysgjerrige på. Uten at jeg skal røpe noe, så tror jeg det er verdt å følge med på, ler Hansen.

«Farmen» sendes på TV 2 tirsdag og onsdag 21:40, og søndag 20:00.