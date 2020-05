Mads Hansen blir «Farmen»-programleder

– Jeg tenkte først: De har ringt feil.

Til sommeren er Mads Hansen (36) klar for sin aller første innspilling som programleder for TV 2-programmet «Farmen». Det skriver VG.

Hansen tar over for Gaute Grøtta Grav (41), som har ledet programmet siden 2004.

Til Nettavisen forteller Hansen at han fikk forespørselen fra TV 2 for noen uker siden.

– Jeg tenkte først: De har ringt feil. Men så tenkte jeg at dette var en morsom utfordring, ikke minst en prestisjefylt jobb. I tillegg er det godt å få prøve noe nytt, og det blir morsomt å se hvordan man lager reality, for det har jeg ingen erfaring med.

– Ikke Gaute 2.0

Det er ikke til å stikke under stol at Mads Hansen vil få store sko å fylle når han nå tar over for veteranen Gaute Grøtta Grav. Likevel er han trygg på at han skal finne sin egen plass.

– Jeg skal ikke bli noen Gaute 2.0. Jeg må være meg selv, og gjøre det på min måte samtidig som jeg skal beholde konseptet, sier han.

– Hva tenker du om å nå bli «Farmen»-Mads?

– «Farmen»-Mads skal jeg ikke bli. Jeg vil bare være Mads, sier han, og forsikrer om at de andre prosjektene han holder på med ikke skal bli preget av programlederjobben.

– «Spårtsklubben» kommer til å gå som normalt. Innspillingen av «Farmen» er i Hønefoss, som ikke er så langt unna. Jeg får jobbet med de andre tingene ved siden av, noe jeg var helt klar på fra start, sier han

– Et stort forbilde

Kathrine Haldorsen, programdirektør i TV 2, er godt fornøyd med ansettelsen.

– Mads er et stort forbilde for unge som tør å stå i viktige samfunnsdebatter. I TV 2 ønsker vi sterke og tydelige stemmer velkommen. Det at mange av våre programledere er allsidige og mangefasetterte mennesker kan være en berikelse for de programmene som vi lager, sier hun til VG.

Selv har Hansen aldri deltatt i reality, men han forteller til avisen at han tidligere har fått tilbud om å delta i «Farmen kjendis» flere ganger.

Foreløpig har han signert kontrakt for to sesonger med «Farmen». Dette gjelder ikke «Farmen kjendis», der Tiril Sjåstad Christiansen (25) er programleder.

Slutt etter 13 sesonger

Med det takker Gaute Grøtta Grav for seg i «Farmen» for godt, etter 13 sesonger som programleder. I februar fortalte han til TV 2 at han ser frem til å jobbe med andre prosjekter.

– Jeg slutter med «Farmen» nå, og gleder meg til å jobbe med andre prosjekter fremover. Dette er en beslutning jeg har tenkt mye på, og nå som de mest involverte er informert føles det mest av alt befriende for min del, sa han da.

I mars i fjor sa Grøtta Grav også fra seg jobben i kjendisversjonen av realitykonkurransen, «Farmen kjendis», der Tiril Sjåstad Christiansen har tatt over som ny programleder.

Totalt har 41-åringen ledet 16 sesonger av de to programmene.

