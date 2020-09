Mads Hansen hardt ut etter Isabel Raads premierefest

- Jeg blir helt sjokkert, sier Mads Hansen til Nettavisen.

Torsdag kveld feiret Isabel Raad (26) og produksjonsselskapet Apect Film premieren på den nye TV 2-serien «Isabel», som omhandler nettopp livet til den 26 år gamle influenseren.

På Instagram ble det delt en rekke bilder og videoklipp fra kvelden, der det blant annet blir delt ut klemmer og hilsener som bryter smittevernsreglene om én meter avstand.

Dette fikk Mads Hansen til å se rødt.

PREMIERE: Hansen reagerer på bilder fra premierefesten torsdag. Foto: Skjermdump / Instagram

- Smått sjokkerende

Fredag ettermiddag gikk Hansen hardt ut på Instagram og anklaget for å ha brutt smittevernsreglene.

- En ting er å samles for en uformell markering, men at TV 2/produksjonsselskap/management arrangerer en offisiell tilstelning, der smittevernet åpenbart brytes, er smått sjokkerende, skriver Hansen blant annet.

- Provosert



- Jeg blir provosert nok over enkeltpersoner som bryter smittevernsreglene, men jeg blir helt sjokkert når det er seriøse aktører og produksjoner som driter i dem, sier Hansen til Nettavisen.

- Nå skal ikke jeg si for sikkert at de som klemte ikke bor i samme husstand, men det vil overraske meg om moren til Isabel bor under samme tak som produsenten, legger han til.

Hansen endret siden på kritikken på Instagram, da det viste seg å ikke være TV 2 som sto for festen:

HARDT UT: Mads Hansen endret sin kritikk da det ble klart at TV 2 ikke var arrangør av premierefesten.

- Lei oss



Overfor Nettavisen viser produsent for serien, Gaute Johnsen i Aspect Film, til kommentarer gitt TV 2, der han stiller seg bak Isabel Raads uttalelser om at smittevernet er forsøkt fulgt, og at de er lei seg dersom det ikke har vært bra nok.

- Alle bør følge myndighetenes råd om smittevern, og holde den avstanden som situasjonen i dag krever. Hvis vi ikke klarte dette godt nok på festen i går, er jeg veldig lei meg for det, sier hun til TV 2.

- Vi valgte bevisst å legge festen en restaurant som har kunnskap og rutiner for å følge myndighetenes råd om smittevern. Det var håndsprit lett tilgjengelig, og det var plakater i hele lokalet om at alle måtte holde en meters avstand. De ansatte på restauranten hadde kontinuerlig oppsyn, og ba folk holde avstand. Dette var et arrangement kun for inviterte gjester, så vi har kontroll på hvem som har vært der hvis en eventuell smittesporing blir nødvendig.

Ifølge Johnsen var det 78 gjester innom på festen, som skal ha blitt holdt på en restaurant som etter dagens korona-regler kan ha 200 personer.

- Igjen, vi er veldig lei oss for om vi som produksjonsselskap likevel har brutt gjeldene smittevernsregler.

TV 2: - Ikke med

Nettavisen har også vært i kontakt med TV 2, som viser til at det er Aspect som har arrangert festen.

- Dette var et arrangement i regi av Aspect, som produserer serien om Isabel. TV 2 har ikke vært involvert i planleggingen eller gjennomføringen av festen. På generelt grunnlag mener vi at folk bør folk følge de rådene for smittevern som myndighetene har gitt, sier pressesjef i TV 2 Jan Petter Dahl til Nettavisen.

Kanalen forteller derimot at det var en representant for TV 2 innom arrangementet, men at personen verken deltok på middagen i forkant eller festen etterpå.

Isabel Raad har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.