Mads Hansen sjonglerer tre jobber og har akkurat gitt ut bok: - Gått utover privatlivet

Mads Hansen innrømmer at han til tider tar seg litt vann over hodet.

- Jeg skal ikke ljuge og si at det er mye jobb. Det krever litt forberedelser innimellom, men det finnes nok stillinger som er mer krevende enn den jeg har hatt. I omfang, sier Mads Hansen (36) til Nettavisen om den nye «Farmen»-jobben.

Hadde det «bare» vært jobben som programleder som tok opp tiden til den tidligere fotballspilleren hadde Hansen kanskje måttet lyve, men «en rolig høst» kan ikke 36-åringen skrive på seg.

I tillegg til programlederjobben i «Farmen», som blant annet innebærer pendling til og fra Hønefoss flere ganger i uken, jobber Hansen fortsatt med «Spårtsklubben» i VGTV, driver podkast og har akkurat gitt ut bok, «Min Insta-Story».

Hør hva årets «Farmen»-deltakere synes om Mads Hansen i videoen øverst i saken.

MYE JOBB: I tillegg til programlederjobben i «Farmen» har Mads Hansen nettopp gitt ut bok, driver en podkast og jobber i VGTV. I tillegg til å sjonglere livet som far og samboer. Foto: Espen Solli (TV 2)

Gått utover privatlivet

Hansen innrømmer overfor Nettavisen at all tid han bruker på jobb, går utover privatlivet - noe han har kjent på den siste tiden.

- Det har vært masse jobb på meg totalt sett. Og når du sier Hønefoss så må du ikke tro at du er fremme da, for da er man halvveis. Så det er 40 minutter mer kjøring etter Hønefoss, sier Hansen og fortsetter:

- Det har gått unna de siste ukene. Det går jo, men det har gått utover privatlivet og det sosiale livet de siste ukene.

Likevel har ikke tanken på å kutte ned arbeidsoppgaver slått ham.

- Jeg har følelsen av at jeg ikke har hodet over vannet, også har jeg én fridag også blir jeg rastløs igjen. Men jeg gleder meg til finalen i «Farmen» er over og jeg kan ta en liten pust i bakken, innrømmer Hansen.

Verner om privatlivet

Helt siden den offentlige karrieren til Mads Hansen satte fart, tilbake i 2016 da han var med i TV-serien «Alle gutta» som fulgte fotballaget han spilte for den gang, har Hansen vernet godt om privatlivet.

Da han figurerte i TV-konseptet «4-stjerners middag» på TV Norge i fjor var det mange som trodde at Hansen hadde leid et hus med lekegrinder og barneleker som en spøk.

Sannheten er at 36-åringen på privaten har to barn, Mikkel og Mathilde, sammen med forloveden Hilde. Med en slik hektisk hverdag som Hansen har hatt de siste månedene, er det naturlig å spørre seg hvordan han har sjonglert rollen som familiefar med karrieren. Det vil imidlertid ikke Hansen svare på.

- Det går fint. Jeg bor i Hønefoss to dager i uken, og så er det hjem. Så det har gått helt fint. Vi har på ingen måte hyret inn en nanny, sier Hansen før han skyter inn:

- Du får lese i boka, det står der. Jeg vil ikke fortelle mer om det. Jeg prøver å verne om privatlivet mitt. Det jeg har å fortelle om privatlivet mitt, det står i boken.

