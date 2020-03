Mads Hansen slakter reality-kjendiser etter dette bildet

Og kommentarfeltet er nådeløst.

«Jada, jeg vet myndighetene fraråder nærkontakt og festing med andre på grunn av smittespredning og blablabla, men når vi har vært med på Ex on the Beach og det er premiere får nesten korona bare være korona.» skriver Hansen på Instagram-bildet han har lagt ut.

Flere kjendiser har også kommentert bildet som Hansen har lagt ut, og det har vekket sterke reaksjoner hos mange.

«Bøter til alle, og inntektene går rett til mine sykepleierkollegaer som nå jobber døgnet rundt på luselønn», skriver en.

En annen person som også er sjokkert skriver følgende:

«Har ikke ord... Norge jobber på med felles dugnad for å hjelpe, så er det alltid noen tullinger som hever seg over å strutser «dette angår ikke meg»»

- Dette er ikke greit

Nylig gikk myndighetene ut og ba alle nordmenn om å holde avstand fra hverandre, og ikke møtes til sosiale settinger som et tiltak for å begrense smitten av koronaviruset. Derfor reagerer han sterkt på bildet av «Ex on the Beach»-deltakerne som er samlet i en sofa for å se premieren 16. mars.

- Det irriterer meg at andre ikke holder seg unna nærkontakt og festing. Det kan jo gå utover deg selv også, men det kan også smitte andre. De er forbilder og influensere, så da er ikke dette greit, sier Hansen til Nettavisen, som opplyser om at han ble tipset om bildet fra en av sine følgere.

Må ofre noe

VGTV-profilen har en viss forståelse for at reality-deltakerne er unge mennesker som liker en fest og være sosiale, men at i disse krevende tider bør de også være en del av den nasjonale dugnaden.

- Det er veldig mange av oss som forsaker ting her i disse dager. Mange har gledet seg til diverse ting som de nå må droppe for å ofre noe. Derfor klarer jeg ikke å se en eneste god grunn til at de skal møtes i sofaen, legger Hansen til.

IRRITERT: Mads Hansen er ikke imponert over reality-deltakere som trosser norske helsemyndigheters råd for å unngår smitte av koronavirus. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

- Skal ikke gjenta seg

På bildet som Hansen la ut ser man en blanding av «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel»-deltakere. En av de som sitter i sofaen er tidligere «Paradise Hotel»- og nåværende «Ex on the Beach»-deltaker Mario Riera.

21-åringen har vært åpen om tidligere at han har ulcerøs kolitt, og hevder selv at han forstår alvoret i disse dager.

- Jeg har fått en del meldinger på dette, og jeg som er i risikosonen er ekstra forsiktig med hvilke folk jeg omgås med! Alle som var der tar alle forholdsregler med god hygiene, og at ingen kom om de ikke følte seg 100 prosent, sier Riera til Nettavisen.

Reality-deltakeren tar seg ikke noe særlig nær av kritikken fra Hansen, men tar selvkritikk for bildet.

- Jeg skjønner at det blir en del reaksjoner og situasjonen var nok litt uheldig, og vi beklager for dette! Vi forstår alvoret, og dette vil selvfølgelig ikke gjenta seg, hevder 21-åringen.

Ber folk følge myndighetens råd

Yasmine San Miguel, som er med i årets «Paradise Hotel», er også med på bildet.

- Jeg kan si det sånn nå at dette var uansvarlig av oss. Jeg personlig legger meg paddeflat. Det handler ikke om meg, men om andre som kan være risikosonen. Vi burde ha tenkt mer på konsekvensene, sier reality-deltakeren til Nettavisen.

San Miguel, i likhet med Riera, ønsker ikke å kommentere noe særlig rundt Hansens kritikk, men hevder selv at dette ikke vil gjenta seg.

- Jeg tar kritikken fra Hansen, men det er helt ok. Jeg vil heller si at alle bør følge det som blir sagt av helsemyndighetene, og gjøre det de ber oss om, forteller 21-åringen.