Mads Hansen ville knuse Gaute Grøtta Grav: Så mange så «Farmen»-premieren

Over en halv million så premieren av årets sesong av «Farmen».

Da det tidligere i år ble kjent at Mads Hansen (36) tok over roret for et av TV 2s største TV-konspeter, nemlig «Farmen», var det både skepsis og applaudering å få i sosiale medier.

Selv var Hansen klar på at han skulle finne sin rolle i «Farmen»-sirkuset, og ikke kopiere den tidligere programlederen Gaute Grøtta Grav (41), som har ledet programmet siden 2004.

I et intervju med Nettavisen fortalte Hansen at han har valgt en litt mer humor-preget framtoning enn det «Farmen» har vært tidligere, og la ikke skjul på at det hadde vært gøy å hevde seg over fjorårets sesong.

- Det spørs jo med tanke på at lineær-TV går nedover, men det blir gøy å se hvordan vi gjør det sammenliknet med andre programmer. Men vi får satse på å slå fjoråret, svarte Hansen på spørsmålet om han satset på å knuse Gaute Grøtta Grav.

LEGENDARISK: Gaute Grøtte Grav har ledet «Farmen» gjennom 15 sesonger. Her fra hans aller første sesong i 2004. Foto: Heiko Junge (NTB Scanpix)

Ble sett av over en halv million

Nå kan imidlertid Hansen puste lettet ut. Ifølge tall fra TV 2 ble «Farmen» sett av hele 494.000 seere med en total «Screen Rating» på 560.000 det siste døgnet.

I fjor ble «Farmen»-premieren sett av 507.000 seere (førstegangsseing).

- Vi er veldig godt fornøyde med «Farmen»-premieren. Programmet fortsetter å levere svært høye seertall og som er helt på høyde med fjoråret. Vi har store forventninger til årets sesong som fremstår i en ny og oppfrisket versjon. Stor honnør også til vår nye programleder Mads Hansen, forteller programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 til Nettavisen.

Flere endringer

Hansen tror årets sesong kan bli en suksess om nok folk blir underholdt fra start.

- Jeg har skikkelig troen. Mitt håp er jo at folk flest ser den første episoden, for da håper jeg og tror at de blir fenget. Men det er den jobben å få seerne til å bli nysgjerrige som er vanskelig, sa han til Nettavisen rett før premieren.

- Dette er jo første gang jeg er med, men de som har jobbet med «Farmen» i 10-20 år sier at de tror at dette blir en av de beste sesongene fordi det har skjedd så mye og fordi det er så bra deltakere, fortsatte han.

I årets sesong er det nemlig gjort flere endringer etter at Hansen tok over roret. Blant annet skal store deler av «Magasinet», der programlederen går mer til bunns i historiske begivenheter og hendelser fra tiden deltakerne lever i, være endret i år.

I tillegg kommer sjargongen på Tinget og andre vesentlige deler av «Farmen» få en mer lettbent fremtoning.