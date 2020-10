Mads Mikkelsen slår et slag for alkohol

Den danske stjerneskuespilleren Mads Mikkelsen (54) mener vi alle har godt av å ta noen glass alkohol. Selv sverger han til øl.

– Jeg ser ikke noe galt i det å ta seg noen glass med alkohol. Tvert imot. Litt alkohol innabords gjør oss bare modigere. Vi tør å gjøre ting vi ellers ikke hadde turt. Tenk bare på hvor mange par som har møtt hverandre på en bar. Uten alkohol hadde man kanskje ikke våget å gå bort til den vakre kvinnen i baren, sier Mads Mikkelsen til Nettavisen. Mikkelsen er selv ambassadør for et dansk ølmerke.

Se klipp av filmen øverst i saken.

Den danske stjerneskuespilleren er for tiden kinoaktuell i den danske filmen «Et glass til» som tar utgangspunkt i den norske psykiateren Finn Skårderuds teori om at mennesket er født med en halv promille for lite i blodet. Tanken er at alkohol åpner tankene og følelsene, og man blir mer kreativ. I filmen møter vi en godt voksen kompisgjeng som bestemmer seg for å teste ut denne teorien i praksis - noe som får både positive og negative konsekvenser for kameratene.

Mads Mikkelsen i Et glass til. Foto: (Zentropa Entertainments/Arthaus)

– Jeg tror ikke Skårderud tar feil. Er man for eksempel 16 år og ikke har baller nok til å ringe jenta du er interessert i, kan det hjelpe å ta en øl eller to. Alkohol gjør at vi lettere tør å henvende oss til andre. Jeg takket ja til å være med i denne filmen fordi det er en interessant studie av alkohol, sier og legger til:

– Utfordringen er så at du ikke kan drikke hele dagen. Det er vanskelig å være konstant passe brisen. Og det er veldig lett å bli for beruset, sier han.

Han er en av Nordens mest internasjonalt kjente skuespillere gjennom roller i James Bond-filmen «Casino Royale», Marvels «Doctor Strange» (2016), Star Wars-eventyret «Rogue One» (2016) og TV-serien «Hannibal» (2013–2015), i tillegg til en rekke danske publikumssuksesser. Men til tross for alle disse internasjonale rollene betyr «Et glass til» ekstra mye for den danske skuespilleren.

– Jeg er veldig stolt over denne filmen. Den har en spesiell plass i hjertet mitt, sier han, og fortsetter:

– Et glass til handler mye om hva som gjør oss lykkelige. Jeg spiller karakteren Martin som ikke er så lykkelig. Han har gjennom mange år undervist i historie, men sliter med motivasjonen og er ikke til stede på hjemmebane. Han er nok litt «stuck» i fortiden og leter etter noe som gjør at han får gnisten tilbake. Derfor vil han se om alkohol kan hjelpe situasjonen han er i. Han får med kollegaene sine på eksperimentet, sier Mikkelsen til Nettavisen.



Eksperimenterte med vodka



Hvordan var det å spille en full mann?

– Vi drakk ikke under opptakene. Vi skjønte ganske tidlig at det ikke ville være mulig. En innspilling er tross alt ganske krevende og arbeidsdagene er lange. Så det ville vært umulig å være dritings. Karakterene er dessuten ikke fulle i alle scener, sier Mikkelsen.

Han legger til at han og de andre skuespillerne drakk flere glass med vodka i forkant av innspillingen.

– Regissøren Thomas Vinterberg filmet hvordan vi så ut når vi hadde drukket noen enheter. For hver ny enhet snakket vi og oppførte oss annerledes. Det var ganske interessant og ekstremt nyttig research i forhold til rollen. Noe av det jeg lærte var at fulle mennesker forsøker veldig hardt å skjule at de er fulle. De innser ikke selv at de er så fulle. Fulle folk forsøker for eksempel å gå normalt. Men det er så åpenbart at de går mye saktere og selv om de forsøker å gå rett, blir gangen veldig sjanglete. Mye av disse observasjonene tok jeg med inn i rollen, forteller han engasjert.

Les også Frp vil la ungdom selge øl i butikken

Les også En av fire drikker mindre under koronapandemien





Inspirert av fulle russere

I enkelte av scenene er karakterene ikke bare fulle, men rett og slett sørpe dritings.

– Vi tilbrakte mange timer på YouTube. Der finnes det utrolig mange videoer av ekstremt fulle russere! Vi måtte lære av dem for å kunne spille skikkelig fulle folk. Av en eller annen grunn drikker russerne uhorvelig store mengder vodka. Og de filmer det og legger det ut på nettet! Det var utrolig inspirerende å se på russerne. Vi lærte blant annet at vi aldri må bruke hendene om vi faller når vi spiller full, ler han.

Kan du kjenne deg igjen i karakteren du spiller?

– Jeg tror alle skuespillere gir mye av seg selv til karakterene de spiller. Men jeg er nok en ganske annerledes person enn Martin. Jeg er for eksempel ikke så følelsesfull som ham.

Om jeg ser at det er noe som ikke fungerer i livet mitt, forsøker jeg å gjøre noe med det umiddelbart. Det er ikke slik at jeg lar ting flyte. Ellers tar jeg hver dag som den kommer og forsøker å leve mest mulig her og nå. Det tror jeg er viktig, mener han.

Mikkelsen er nå 54 år og kan se tilbake på en lang karriere, både her i Skandinavia og internasjonalt. Men skal vi tro dansken er det ikke bare bare å bli eldre.

Mads Mikkelsen Foto: (Zentropa Entertainments/Arthaus)

– Jeg husker godt jeg passerte både 30 og 40 år. Det var ingen stor sak. Jeg tenkte ikke så mye over det. Det var bare noen tall. Men etter å ha passert 50 år, må jeg innrømme at jeg er mer bevisst på det. Det er egentlig litt deprimerende å tenke på at man blir eldre og at en ikke lever evig. Men jeg er likevel ikke misunnelig på de unge. Jeg er tilfreds med alderen min og synes dette er en spennende fase av livet. Det er viktig å gjøre det beste ut av enhver situasjon.

Heftige «dansemoves»

Før Mikkelsen filmdebuterte i den første Pusher-filmen i 1996 var han en profesjonell ballettdanser. I «Et glass til» børster han støvet av gamle kunster.

– Jeg har ikke danset på hele 30 år. Så det var ganske uvant og rart å danse igjen, for å si det forsiktig. Selv om dansenummeret var koreografert, ble jeg nødt til å improvisere deler av det på grunn av innspillingsstedet og de mange statistene. Jeg kjente virkelig på presset. Men det gikk bra til slutt, sier han.

Mads, til slutt må jeg nesten spørre – hva er din favorittdrink?

– I og med at jeg kommer fra et ølland må jeg nesten si øl. Det var det første jeg drakk i sin tid, og det er det jeg foretrekker å drikke i dag, avslutter han.

«Et glass» til har gått sin seiersgang på internasjonale filmfestivaler og har så langt blitt sett av over 500.000 publikummere på danske kinoer. I helgen hadde den danske suksessen norsk kinopremiere.