MAGMA: BAE Systems med «banebrytende» ny flyteknologi

- Kan revolusjonere framtidens flydesign, hevder våpenprodusenten.

Britiske BAE Systems, Europas største forsvarsbedrift, har i lang tid utviklet et eksperimentelt, ubemannet fly kalt MAGMA.

Flyet omtales som «klaffe-fritt». Det vil si at det ikke har bevegelige deler som hale- og vingeror som andre fly, men isteden manøvrerer ved å presse ut luft i høy hastighet.

MAGMA er utviklet i samarbeid med Universitetet i Manchester, og har nå gjennomført en vellykket prøveflygning over Llanbedr Airfield vest i Storbritannia.

– For første gang i luftfartshistorien har det lykkes å manøvrere et fly i luften ved hjelp av supersonisk blåst luft. Dermed fjernes behovet for komplekse, bevegelige styringsmekanismer, uttaler våpenprodusenten i en pressemelding.

Tryggere, billigere - og mer stealth

BAE Systems har utviklet teknologien for å bedre ytelsen og kontrollen i fly.

Ved å erstatte bevegelige deler med «luftblåsere» har ingeniørene skapt et fly som skal være lettere, mer pålitelig og rimeligere å drifte.

KLAFFE-FRITT: Denne infografikken forklarer hvordan teknologien fungerer. Foto: Infografikk (BAE Systems)

BAE Systems har utviklet flere våpen og vært involvert i en lang rekke forsvarsprosjekter inkludert F-35, Eurofighter Typhoon, forskjellige skytevåpen, stridsvogner og ikke minst USAs futuristiske jagerskip i Zumwalt-klassen.

Med MAGMA håper selskapet å forbedre framtidige flys stealth-egenskaper.

Teknologien kan gjøre flyene enda vanskeligere å oppdage på radar ettersom den minimerer antallet åpninger og kanter som gjør dagens militære fly mer synlige. Teknologien kan komme til å bli benyttet i utviklingen av et «Future Combat Air System», melder BAE Systems.

SMÅFLY: Teknologien med supersonisk luft er testet i denne dronen. Størrelsen på flymaskinen er mye mindre enn et jagerfly. Foto: BAE Systems

Fra konsept til teknologi

– MAGMA er et utmerket eksempel på hvordan samarbeid med kloke hoder ved britiske universiteter kan resulterer i banebrytende forskning og innovasjon, sier sjefteknolog Julia Sutcliffe ved BAE Systems Air i en kommentar.

Hun understreker at samarbeidet forvandlet en idé til en teknologi i løpet av måneder.

Med MAGMA har våpenprodusenten testet to teknologier:

«Wing Circulation Control»: Dette er smale luftehull på vingene hvor en normalt finner balanserorene. Ved å blåse ut luft i overlydshastighet endrer luften som beveger seg over vingen retning, og dermed kan flyet svinges og styres.

«Fluidic Thrust Vectoring»: Luftehull i bakkant av jetmotoren som kan kontrollere vinkelen på skyvekraften ut av flyet, som igjen gjør at flyet kan manøvreres.