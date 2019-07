Magnus Carlsen forelsket i Brun og blid-modell

Se og Hør melder at sjakk-yndlingen har funnet kjærligheten på ny.

Magnus Carlsen (28) skal ha forelsket seg i Elisabet Lorentzen Djønne (23) fra Hardanger. Det skriver Se og Hør i sin tirsdagsutgave.

Ryktene om det påståtte forholdet skal ha fått grobunn etter at Lorentzen Djønne på sin private Instagram-konto delte et feriebilde av de to fra Tyskland, hvor Carlsen i april spilte sjakkturnering. Bildet skal vise at hun kysser sin utkårede sjakk-konge.

Brukte dekknavn på fjelltur

23-åringen fra Hardanger deltok i konkurransen om å bli Brun og blid-modell i 2018. Det skrev Avisa Hordaland om i mai i fjor.

– Jeg har et skikkelig konkurranseinstinkt og vinnervilje, uttalte Elisabet til avisen i forbindelse med deltakelsen, og vi vil tippe at nettopp dét er egenskaper verdensmesteren vil sette pris på.

Det nyforelskede paret skal også ha gått på fjellturer sammen ved Hardangerfjorden. Ifølge Se og Hør skrev de seg inn i hyttebøkene, Elisabet med sitt ekte navn og Magnus brukte aliasene «Franz Führer/MC» og «Tårnet til Carlsen».

Det kan også se ut til at Magnus Carlsen har begynt å forelske seg også i Vestlandet, hvor kjæresten kommer fra.

I april delte en leken Magnus Carlsen denne videoen på sin åpne instagram-konto:

Kriminologi-student

Når hun ikke er med sitt sjakkess, studerer Lorentzen Djønne kriminologi ved Universitetet i Oslo.

På sin Facebook-profil oppgir hun også at hun jobber som treningsinstruktør og på The Body Shop.

Det kan komme godt med for Carlsen at Hardanger-jenta er glad i å reise. Avisa Hordaland melder nemlig at hun har studert på Bali og i Hollywood, og jobbet på barnehjem i India.

Kjærlighetssorgen snudd

Romansen med Hardanger-jenta kommer etter en tid med sjakk i full fokus for 28-åringen.

For drøye to år siden bekreftet managementet til Carlsen at han hadde funnet kjærligheten med Synne Christin Larsen. Den gang delte den ellers så private sjakkstjernen noen feriebilder av paret, men de fortsatte å verne om forholdet og Synne Christin holdt lav profil.

Lykken brast i fjor vinter, da det ble meldt at Magnus igjen var singel.