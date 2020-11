Magnus Devold og Maria Stavang ble kjærester etter Atles show: - Jeg har jo vært en slags «Kirsten knullekniv»

- Den effekten har ikke vært uten betydning for at jeg ville være med på dette her, sier Egil Hegerberg.

Med kjendiser som Trond Fausa Aurvåg, Erik Follestad, Linn Skåber, Egil Hegerberg og Jenny Skavlan, skal det på nyåret sparkes i gang en ny sesong av det populære gameshowet til Atle Antonsen, «Kongen befaler».

Gjennom ulike utfordringer skal kjendisene konkurrere mot hverandre for å tilfredsstille den allmektige og o’store programleder Atle Antonsen.

Under den forrige sesongen oppstod det imidlertid mer enn bare konkurranseinstinkt blant deltakerne. For knappe to måneder siden ble det nemlig kjent at komikerprofilene Magnus Devold og Maria Stavang, som i høst har vært en del av undersåttene til Antonsen, er blitt kjærester.

- En slags «Kirsten knullekniv»

Når de to turtelduene skal ha fått øynene opp for hverandre, er foreløpig ukjent. Men noe av æren kan man kanskje si at programleder Atle Antonsen kan ta på seg.

På spørsmål fra Nettavisen torsdag, under kanalens vårlansering, om Antonsen føler han kan ta noe av æren for at de to i det hele tatt møttes, svarte han følgende:

- Det er hyggelig at du spør, for sånne ting er så pinlig å måtte si selv. Jeg har jo vært en slags «Kirsten knullekniv» når det gjelder dem. Det er helt klart. Jeg synes det har vært moro, og det er sjelden jeg gjør sånne ting som å spleise folk, svarte Antonsen ironisk og fortsatte:

- Litt sånn Kathrine Moholt-aktig virksomhet. Det har kledd meg denne gang også. Og jeg synes jeg har klart å matche to som passer veldig godt sammen.

Antonsen påpeker imidlertid at han faktisk ikke har noe med å gjøre at Stavang og Devold nå er kjærester, men de nye show-kollegaene hans drar likevel spøken til nye høyder.

Vil bli matchet med Jenny Skavlan

Ifølge komiker og musiker Egil Hegerberg hadde han nettopp dette i bakhodet da han takket ja til å være en av Antonsens undersåtter.

- Den effekten har ikke vært uten betydning for at jeg ville være med på dette. Jeg vet ikke hva Atle har tenkt her. Om det er Jenny eller Linn som på en måte.., spøker Hegerberg før han blir avbrutt av Antonsen:

- Ja, du har jo fortalt meg at du har begynt å bli ganske lei kona di, sier Antonsen, til latter fra de andre deltakerne.

Fra spøk til alvor: Om det ikke blir noe mer romantikk gjennom «Kongen befaler» er i hvert fall Antonsen overbevist om at det blir nok en forrykende sesong av humorprogrammet.

- For det er jo fem toppfolk dette her. Det er et solid A-lag. En veldig bra og sterk gjeng, sier Antonsen, som gleder seg til de skal begynne å spille inn.

- Det er jo ikke alle vi vet hva kan og ikke kan. Så det blir jo spennende. Egil, er en veldig løs kanon. Samme med Trond egentlig. Umulig å si hva han driver med. Follestad kan fremstå litt selvsikker og eplekjekk. Det pleier ikke være så lurt. Jenny er ganske tøff og har vært med på veldig mye forskjellig og kan mye. Linn vet vi alt om, men samtidig ingenting, sier han.

