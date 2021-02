Magnus Midtbø la opp – så kom følgerskaren: – Har vært anonym i Norge frem til nå

Magnus Midtbø levde som Norges «ukjente» verdensstjerne frem til «Mesternes mester»-deltakelsen.

Helt siden «Mesternes mester» hadde premiere med en ny sesong på NRK i januar, har en idrettsutøver etter den andre røket ut etter beinharde øvelser.

En av dem som derimot fortsatt er med i kampen om å smukke seg med tittelen «Mesternes mester», er klatreren Magnus Midtbø (32). Hittil i konkurransen har 32-åringen imponert både seerne og konkurrentene sine med sin allsidige styrke og kroppsbeherskelse.

Selv om Midtbø for lengst har bevist at han er i verdenstoppen gjennom sin klatrekarriere, er det imidlertid ikke så mange i Norge som har sperret øynene opp før 32-åringen før nå.

Norges «ukjente» verdensstjerne

Allerede som 14-åring begynte Magnus Midtbø å bemerke seg i klatremiljøet da han deltok i NM for første gang og danket ut flere klasser over ham. Allerede i 2005, bare 17 år gammel, nådde Midtbø målet sitt om å bli verdensmester da han havnet på førsteplass i junior-VM i Kina.

Siden den gang ble han flere ganger Norges- og juniorverdensmester, og i 2011 klarte han å kvalifisere seg til VM i seniorklassen. Der sikret han seg en fjerdeplass og med det den beste plasseringen en nordmann noensinne har klart.

I flere internasjonale konkurranser er han i verdenstoppen, men likevel er det få i Norge som egentlig visste hvem han var.

– Jeg har alltid vært veldig anonym i Norge. Før «Mesternes mester» kunne jeg gå på butikken og i gatene uten at noen stoppet meg eller kjente meg igjen. Men i land som USA, England, Canada og Tyskland blir jeg kjent igjen. I USA er det faktisk en del som stopper meg på gaten, men da har kanskje også noe med at de er veldig utadvendte og tør å komme bort, sier Midtbø ydmykt.

Flere millioner følgere

Oppmerksomheten rundt Magnus Midtbø skøyt imidlertid fart etter at Midtbø la konkurranse-klatreskoene på hylla i 2018 og begynte å satse på YouTube.

– Jeg kjente at det ble for mye. Jeg følte at konkurranseklatring var noe jeg måtte gjøre, ikke noe jeg hadde lyst til lenger, sier Midtbø.

Lidenskapen for klatring var imidlertid ikke borte, og det var på dette tidspunktet han så en helt annen mulighet med klatringen. Omtrent på samme tid startet 32-åringen opp en Youtube-kanal der han begynte å dele videoer av klatringen sin.

– I starten delte jeg en del «vlogs» fra livet mitt og sånt, men så skjønte jeg etter hvert at de nødvendigvis ikke var så interessert i det. De ville heller se klatrevideoer der jeg delte tips og triks, så det er det jeg gjør mest av nå, sier Midtbø, som i dag lever på det han tjener på YouTube.

– Det kommer jo litt an på hva jeg tjener. I starten tjente jeg ingenting. Det tar litt tid å vokse. Men i dag er det jeg lever av hovedsakelig, fortsetter han.

I skrivende stund har Magnus Midtbø i underkant av 900.000 abonnenter på YouTube, der flere av videoene hans er sett av flere millioner mennesker.

– Vil inspirere

I tillegg til å drive med YouTube har Midtbø også vært med på å starte opp et klatresenter i Oslo etter at han la konkurranseklatringen på hylla. Likevel er det YouTube som er blitt hovedinntekten til 32-åringen, noe han aldri hadde sett for seg.

– Det er en usikker vei å gå, og det var kanskje ikke det jeg hadde sett for meg at jeg skulle drive med da jeg la opp. Men det er utrolig givende å kunne inspirere folk til å klatre og trene på forskjellige måter, sier Midtbø og understreker at YouTube er mer enn en fulltidsjobb.

– Det er veldig tidkrevende. Så man skal ikke ha så mange andre baller i luften for å rekke å holde på med det. En til to videoer tar alt fra 30–40 timer å redigere. I tillegg skal man planlegge, filme og gjøre avtaler. Så jeg må passe på å begrense meg slik at jeg ikke blir helt utbrent, ler han.

En helt ny oppmerksomhet

Selv om Magnus Midtbø er godt vant til at det er flere millioner mennesker som følger med på ham på YouTube, og at han ofte blir kjent igjen på gaten når han er utenlands, innrømmer han at oppmerksomheten han har fått her til lands etter deltakelsen i «Mesternes mester» er litt annerledes.

– Jeg har alltid synes det har vært veldig behagelig å ikke bli kjent igjen i Norge. Jeg har alltid synes det har vært deilig å kunne gå på Narvesen og kjøpe meg en is uten at noen vet hvem er jeg, men nå har jo skjønt at det er i ferd med å endre seg nå, sier Midtbø og fortsetter:

– Vi lever fortsatt i en pandemi så det er ikke sånn at jeg har merket drastiske endringer, men nå blir jeg faktisk kjent igjen på butikken og jeg har fått en del meldinger fra flere norske følgere den siste tiden. Det er vel det som er annerledes, sier han.

Vil aldri tilbake til konkurranse

Selv om det kanskje kan friste å ta opp konkurranseklatringen igjen nå som det norske publikummet er blitt større, er Midtbø rask til å svare på om han noensinne vil konkurrere igjen.

- Nei, det tror jeg at jeg aldri at jeg kommer til å gjøre, men plutselig får man lyst. Jeg hadde ingen skader da jeg la opp, og jeg tror jeg kunne funnet tilbake til formen igjen hvis jeg la ned nok trening, men man må ikke minst ha nok tid til alt. Jeg trives veldig godt med hvordan livet er nå, sier han.

Sammen med kjæresten Maren Knibe bor Magnus Midtbø i Oslo, der han har planer om å bo i noen år til.

– Vi har i hvert fall planer om å bo her frem til vi eventuelt får noen barn og sånt, sier han.

