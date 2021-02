Magnus Midtbø møtte kjæresten på Instagram: – Husker ikke hvem som startet

Klatreren trodde han var for sær til å holde på en kjæreste.

Sportsklatreren Magnus Midtbø (32) har imponert stort i årets sesong av «Mesternes mester», og denne uken blir det kjent om det er han, Aksel Lund Svindal (38) eller Håvard Tvedten (42) som stikker av med seieren i TV-konkurransen.

Midtbø har også imponert i løpet av karrieren som klatrer, og i tillegg smiler livet på hjemmebane.

For halvannet år siden ble han kjæreste med 22 år gamle Marte Knibe Fiskaa, som det siste året også har vært samboeren hans. De to trives svært godt sammen, og når 32-åringen gjester Nettavisen-podkasten «Schendis» denne uken, har han bare lovord å komme med om kjæresten sin.

– Jeg føler virkelig genuint at hun bare vil det beste for meg, og jeg vil det samme for henne, sier han.

Fant lykken på Instagram

De to ble kjent med hverandre gjennom Instagram, men hvem som var den første som tok kontakt, husker han ikke.

– Jeg husker ikke hva den første meldingen var, men det var typ at vi likte noe eller skrev ha-ha til noe. Det er vanskelig å vite hvem som egentlig startet, det var begge to. Jeg husker ikke hvem som sendte den første meldingen, sier klatreren.

Da de først begynte å snakke ordentlig sammen, var han selv i USA. Derfor ble de ordentlig godt kjent før de møttes.

Deres første date fant sted på en lokal, liten bar i Oslo.

– Det var bare en date i Oslo hvor vi gikk ut og drakk, liksom. En vanlig date, sier Midtbø.

– Ikke så veldig A4

I podkasten forteller imidlertid Midtbø at han i utgangspunktet trodde han var for sta og sær til å holde på en kjæreste over tid. I Marte fant han derimot en match.

– Jeg bruker mye tid på mine ting, og det er det samme som at jeg aldri har klart å ha en trener, sier han.

Derfor liker han godt at kjæresten lar ham holde på med det han gjør, og at hun støtter ham i alt.

– Hun er ikke så veldig A4. Jeg kan fort sitte oppe og redigere videoer til fire på natten, også legger jeg meg og sover til ett. Det er litt kaos, på en måte. Og hun er litt på samme måte. Også har hun utrolig respekt for det jeg driver med, mens andre kanskje hadde sett litt ned på det, sier Midtbø, som etter at han sluttet å klatre aktivt har jobbet fulltid med å lage videoer dele diverse innhold på YouTube.

– Hun har veldig respekt for det jeg driver med, og hjelper meg og har satt seg veldig inn i hvordan det funker.

Drømmer om familie

Midtbø og kjæresten er samboere i Oslo, men i podkasten røper klatreren at han gjerne også ville bodd i et annet land.

På spørsmål om hvor han helst vil bo, svarer han nemlig at han gjerne vil bo i Sør-Frankrike deler av året.

Hvis han skal stifte en familie vil han derimot gjøre det i Norge. 32-åringen forteller at han og kjæresten har snakket om barn, men fastslår at det ikke er noe som vil skje enda.

– Vi har selvfølgelig snakket om det, men det kommer nok ikke til å skje med det første, sier han.

– Men på sikt blir så vil jo begge to ha familie, legger han til.

