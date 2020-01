Magnus Moan er ute av «Mesternes mester»

Kombinertløper Magnus Moan gikk fra toppen til bunnen av lista - og måtte forlate «Mesternes mester».

Etter to uker som temavinner, måtte kombinertløper Magnus Moan forlate «Mesternes mester» etter han tapte nattesten mot mellomdistanseløperem Ingvill Måkestad Bovim.

- Klart det var kjedelig, spesielt siden jeg gjorde det bra uka før og begynte å komme i flyten. Men sånn er det i Mesternes mester; alle starter på blanke ark når det er nytt tema, sier en ydmyk Moan til Nettavisen, og fortsetter:

- Det er veldig høyt nivå blant deltakerne i år, så det kan være tilfeldigheter som gjør at man går fra toppen til bunnen på ei uke.

HINDERLØYPE: Hvitt lag slet seg gjennom hinderløypa. Her er Magnus Moan sammen med jiu-jitsu-utøver Margaret Aase og mellomdistanseløper Ingvill Måkestad Bovim. Foto: NRK

Ikke trent noe særlig

Moan la opp som kombinertløper i mars 2019, så han var fortsatt relativt topptrent da innspillingen begynte i Kroatia i høst.

Mange av deltakerne trener ekstra før Mesternes mester, spesielt de som la opp for mange år siden. Det gjorde ikke Moan.

- Da jeg la skiene på hylla i mars, så var jeg ferdig. Jeg har trent veldig lite siden da, egentlig helt frem til i dag. Kroppen måtte få tid til å leges litt, jeg har jo holdt på med dette i 18 år, sier Moan.

SYKKEL: Magnus Moan og Margaret Aase på vei opp bakkene. Foto: NRK

Han ser tilbake på Mesternes mester-deltakelsen med glede og gode minner, selv om han gjerne skulle vært med lenger.

- Jeg er privilegert som fikk være med, og er imponert over deltakerne, crewet og teamet bak «Mesternes mester».

«Ka e det med den staven?»

Når tidligere idrettsutøvere, som man har all grunn til å tro at har et relativt sterkt konkurranseinstinkt, skal konkurrere mot hverandre i heftige utfordringer, skulle man tro det ble høy temperatur.

Ofte ser det imidlertid ut til å gå relativt rolig for seg. Deltakerne taper med et smil, klapper hverandre på skuldra og heier hverandre frem.

Men når laget til Moan ikke greier å komme seg over siste hinder i hinderløypa, sp hisser den tidligere kombinertløperen seg kraftig opp. Ikke på de andre deltakerne, riktignok, men på staven de skal forsøke å komme seg over (se video øverst i saken).

SISTE HINDER: Hvitt lag slet med å komme seg over siste hinder i hinderløypa. Her er Magnus Moan sammen med jujutsu-utøver Margaret Aase og mellomdistanseløper Ingvill Måkestad Bovim. Foto: NRK

Moan ler når han tenker tilbake på hinderløypa.

- Da måtte jeg bare få ut litt aggresjon. Jeg tror det var like greit at de andre bare vek litt unna da. Det viser jo hvor mye det betyr for oss når konkurransen står på, men samtidig tror jeg vi er bevisste at vi er med på en innspilling av et TV-program, sier Moan, og avslutter:

- Men det er klart, man ønsker jo å gjøre det best mulig!