Maitland Ward Baxter: – Porno er bedre betalt

Maitland Ward Baxter ble pornostjerne i en alder av 42 år, og forteller at hun endelig har fått kontrollen over karrieren tilbake.

I oktober 2019 ble det kjent at skuespiller Maitland Ward Baxter tok skrittet over fra vanlig film til pornofilm.

Du husker kanskje Maitland Ward Baxter (42) i rollen som søte og uskyldige Rachel McGuire i Disney-serien «Et gutteliv» ? Nå er hun ikke lenge like uskyldig ...

Siden rollen i sitcom-serien, som gikk på tv fra 1993 til 2000, ble Ward Baxter kjent som en cosplaystjerne.

På Instagram tidligere i år la 42-åringen ut et bilde av pornofilmserien «Drive», og annonserte at hun er en del av den.

– Store nyheter! Jeg skal ha en av hovedrollene i den eksklusive serien «Drive». Serien har premiere 4. oktober, skrev hun på Instagram.

– Hver scene er vakkert utformet, og jeg er glad for å få være med på å bringe dette til live. Denne to timer lange ekstravagansen har alt. Jeg har presset meg selv til det absolutte punktet for å gjøre karakteren min virkelig. Dette er noe du aldri har sett fra meg før, skrev hun videre.

Her feirer Maitland Ward Baxter en million følgere på Instagram:

Karrierevalget ser ut til å ha gitt mersmak.

I et ferskt intervju med med The Daily Beast forteller Ward at hun ikke har sett seg tilbake siden, at hun tjener mer penger i voksenfilm-bransjen og at hun opplever å ha fått kontrollen over karrieren tilbake.

– Det er helt sykt. At jeg skulle bli en pornostjerne i min alder. Jeg har ikke engang en kontrakt med et stort selskap. Jeg er bare en voksen kvinne som elsker sex. En ting jeg virkelig liker er å overraske folk, sjokkere dem og få dem til å gire seg opp. Det kommer jeg til å fortsette med, sier Ward Baxter til magasinet.

Ifølge skuespilleren så Hollywood på henne som komiker som passet i mammaroller i Disney-produksjoner. Det var langt unna hennes egne ambisjoner. Hun noterte seg fansens reaksjoner på lettkledte bilder på Instagram og startet etter hvert egne kontoer med mer voksent innhold på Patreon og OnlyFans.

Det eksploderte.

Den første dagen fikk hun 2500 betalende abonnenter. I 2018 toppet hun Patreons liste over personer som skapte innhold for voksne.

– Det ga makten tilbake i mine hender. Ingen studioer ville jeg meg det, sier hun.

The Daily Beast skriver at i sin beste måned i 2018 tjente Ward Baxter 62.000 dollar på OnlyFans – tilsvarende mer enn 580.000 kroner.

– Så når folk sier at ikke hadde et annet valg enn å gå til porno, ler jeg. Dette er en bra greie, og jeg tjener bedre nå enn før.

Da muligheten for å være med i «Drive» meldte seg, kastet hun seg på. Overfor magasinet bekrefter Ward Baxter at flere produksjoner med «svært sexy filmer» er underveis.

Ward Baxter ikke alene om å gå fra Disney til pornobransjen.

Pornofilmen til Bella Thorne, «Her & Him» har gjort stor suksess. I slutten av september kunne Pornhub meddele at 21-åringen ville motta en pris under Pornhubs årlige prisutdeling.

Det var en pris med spesiell betydning for Thorne.

– Jeg er glad for at slike skjønnhets-visjoner kan vises i et nytt lys. Å bryte tabuet rundt det som klassifiseres som vakkert har alltid vært en drøm for meg, og jeg blir så glad for å se at det blir anerkjent for det det virkelig er: Vakker, visjonær kunst, uttalte Thorne i en uttalelse.