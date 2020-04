Maitland Ward Baxter håver inn som pornostjerne – nå blir hun saksøkt

Den tidligere Disney-stjernen Maitland Ward Baxter kaller søksmålet får en vits og en advarsel til andre pornostjerner.

I oktober 2019 ble det kjent at skuespiller Maitland Ward Baxter tok skrittet over fra vanlig film til pornofilm.

Mange husker kanskje Maitland Ward Baxter (42) best i rollen som Rachel McGuire i Disney-serien «Et gutteliv».

I en alder av 42 år tok karrieren en ny vei.

Kan tjene en halv million i måneden

Til The Daily Beast fortalte Ward i desember at hun ikke har sett seg tilbake siden, at hun opplever å ha fått kontrollen over karrieren tilbake og – ikke minst – at hun tjener mer penger i voksenfilm-bransjen.

– Det er helt sykt. At jeg skulle bli en pornostjerne i min alder. Jeg har ikke engang en kontrakt med et stort selskap. Jeg er bare en voksen kvinne som elsker sex, sier Ward Baxter til magasinet.

Hun noterte seg fansens reaksjoner på lettkledte bilder på Instagram og startet etter hvert egne kontoer med mer voksent innhold på Patreon og OnlyFans.

Det eksploderte.

Den første dagen fikk hun 2500 betalende abonnenter. I 2018 toppet hun Patreons liste over personer som skapte innhold for voksne. The Daily Beast skriver at i sin beste måned samme år tjente Ward Baxter nærmere 600.000 kroner bare på OnlyFans.

– Så når folk sier at ikke hadde et annet valg enn å gå til porno, ler jeg. Dette er en bra greie, og jeg tjener bedre nå enn før.

Saksøkes

Overgangen til pornoindustrien går likevel ikke helt knirkefritt. Ifølge rettsdokumenter TMZ har fått tilgang til, blir Ward Baxter nå saksøkt av en tidligere kollega i industrien.

Ifølge nettsiden rettes det et pengekrav mot den tidligere disneystjernen på nærmere tre millioner kroner fra en skuespiller og videoprodusent som skal ha jobbet med Ward Baxter i 2017.

Ifølge søksmålet surnet forholdet, og saksøkerne hevder Ward Baxter skal ha beholdt penger fra en avtale for seg selv.

Overfor TMZ kaller Ward Baxter søksmålet for bakvasking og umoralsk.

– Det finnes null kontrakter og avtaler som har noe informasjon knyttet til denne helt fullstendig fabrikkerte historien, sier hun til nettsiden.

Hun mener hele saken er en vits og en advarsel til andre pornostjerner om å være forsiktige med hvem de samarbeider med.

Skuespiller Bella Thorne har også latt seg friste til pornoindustrien. Foto: Taylor Jewell (Invision / AP / NTB Scanpix)

Fra Disney til sexfilm

Ward Baxter er forøvrig ikke alene om å gå fra Disney til pornobransjen.

Pornofilmen til Bella Thorne, «Her & Him» har gjort stor suksess og vant pris under Pornhubs årlige prisutdeling.

– Jeg er glad for at slike skjønnhets-visjoner kan vises i et nytt lys. Å bryte tabuet rundt det som klassifiseres som vakkert har alltid vært en drøm for meg, og jeg blir så glad for å se at det blir anerkjent for det det virkelig er: Vakker, visjonær kunst, sa Thorne i en uttalelse.