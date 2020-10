Lily James og Dominic West ble avbildet kyssende i Roma i helgen.

På skjermen blir skuespillerne Dominic West (51) og Lily James (31) snart å se i tv-serien «The Pursuit of Love» sammen, og etter alt å dømme har de også funnet tonen på privaten – ettersom de nylig ble avbildet kyssende i Roma.

Kysset skjedde i helgen, og ble fanget på kamera av paparazzier i den italienske hovedstaden. Det som derimot har skapt mest overskrifter, er at Dominic West er gift.

Les også: Kjendisene kler seg nakne: – Vet hva dere tenker

Reiste rett hjem til kona

På bildene fra Roma har han ikke på seg gifteringen, og både i sosiale medier og i kjendispressen svirrer utroskapsryktene. Wests kone, Catherine Fitzgerald (49), ser imidlertid ut til å ta ryktene og kyssebildene med slående ro.

Tirsdag poserte nemlig 51-åringen og kona for fotografene utenfor hjemmet sitt i Chippenham i Wiltshire, og delte også en beskjed i form av en håndskrevet lapp signert ekteparet.

«Ekteskapet vårt er sterkt, og vi er fremdeles sammen. Takk. Catherine og Dominic», lød lappen, ifølge Daily Mail.

West og Fitzgerald har vært gift i ti år, siden 2010, og har fire barn sammen. West har også en datter fra et tidligere ekteskap. Ekteparet har ikke kommentert de mye omtalte kyssebildene med Lily James utover den ovennevnte lappen.

Les også: Ronny Brede Aase og Tuva Fellman ble foreldre

– Gjør feil hele tiden

«Mamma Mia 2»-stjernen Lily James har på sin side forholdt seg helt taus etter at kyssebildene nådde pressen.

Bare 48 timer etter at utroskapsryktene begynte å svirre publiserte imidlertid magasinet Harper's Bazaar et intervju med James der hun blant annet forteller at hun ofte gjør feil.

– Jeg tror jeg gjør feil hele tiden, og jeg føler at det er det livet handler om. Og jeg ville aldri løpt fra en situasjon eller vært for redd for å gjøre noe. Jeg prøver fortsatt å finne ut av det, men jeg tror jeg kan vokse og få tykkere hud. Alt som betyr noe er de som elsker deg, forteller James til magasinet.

STJERNE: Lily James er blant annet kjent fra den andre «Mamma Mia»-filmen, der hun spiller mot Cher og Amanda Seyfried. Foto: Vianney Le Caer (AP via NTB)

I kommentarfeltet er det mange som påpeker ironien ved at videoen blir publisert akkurat nå.

«Vel, dette er utrolig ironisk timing», skriver en.

«Hun trenger tykkere hud nå som pressen snakker om sidespranget hennes med en gift mann», skriver en annen.

Les også: Full klinsj blant «Farmen»-deltakerne: – De skapte en vridd forestilling av meg

Hard medfart i sosiale medier

31-åringen har fått mye kritikk i kommentarfeltene i sosiale medier etter at bildene fra Italia-turen ble publisert.

Blant annet beskylder flere henne for å ødelegge et ekteskap, selv om ekteskapet til skuespillerkollegaen tilsynelatende ikke har tatt noen skade av kysset og overskriftene i ettertid.

Ifølge Mirror er imidlertid bildene tatt helt ut av kontekst.

– Lily er helt knust over hvordan denne situasjonen har utartet seg. Ingen andre enn henne og Dominic vet hva som egentlig skjedde, forteller en kilde til den britiske avisen.

– Likevel blir hun portrettert som en «home wrecker», legger kilden til, og sier at bildene blir tolket feil.