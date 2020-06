Mammabloggeren får krass kritikk for å gi fra seg sin autistiske adoptivsønn. Nå etterforsker politiet saken

Adoptivsønnen Huxley (4) ble for vanskelig å håndtere for Stauffer-paret, som nå har adoptert ham videre.

Ekteparet Myka og James Stauffer fikk hard medfart i sosiale medier forrige uke, etter at de i en video på YouTube-kanalen sin fortalte at de hadde gitt fra seg adoptivsønnen.

Fire år gamle Huxley ble ifølge Insider adoptert fra Kina i 2017, og grunnet en medfødt hjernesvulst har han autisme og reduserte kognitive evner.

Adopsjonsprosessen ble godt dokumentert på YouTube-kanalen deres, og fireåringen har de siste årene blitt flittig brukt i sponsede reklameinnlegg.

Foreldrene har flere ganger snakket om at det har vært vanskelig å håndtere Huxleys funksjonsnedsettelser, i tillegg til at han skal ha slitt med et uregjerlig temperament.

Dette skal være blant faktorene som bidro til at de til slutt bestemte seg for å gi fra seg sønnen, noe flere har reagert på.

Nå bekrefter politiet i Delaware County overfor E! News at de har satt i gang en etterforskning for å sikre at fireåringen har det bra – etter å ha fått inn flere bekymringsmeldinger.

Vil dobbeltsjekke prosessen

Tracy Whited, kommunikasjonssjefen ved politiet i Delaware County, understreker at det ikke er snakk om et savnet barn.

– Vår hovedbekymring er om barnet har det bra, samt andre barn i hjemmet. Etterforskningen er pågående, og vil inkludere kontakt med alle barna for å sikre at de er trygge, sier Whited, og legger til at adopsjonssaker er konfidensielle.

Hun forteller at alle adopsjoner må gjennom samme prosess, og at de samme reglene gjelder for privat adopsjon.

– Dette inkluderer besøk til hjemmet og bakgrunnssjekker av adoptivforeldrene. I dette tilfellet er vi sikre på at den korrekte prosessen har funnet sted, sier Whited til E! News.

Ifølge Buzzfeed er det foreløpig ukjent hvem som tilrettela for adopsjonen, og om noen byråer bidro med konsultasjon.

– Utrolig tøft

Da Stauffer-ekteparet, som også har fire biologiske barn, fortalte at de hadde adoptert bort sønnen forrige uke, forsikret de om at Huxley har havnet i et trygt hjem. I videoen de delte på YouTube fortalte de også at de har brukt et adopsjonsbyrå – noe politiet nå jobber med å få bekreftet.

– Grunnen til at vi ikke har oppdatert dere tidligere, er fordi helsepersonell og adopsjonsbyrået ville la Huxley tilbringe tid med ulike mennesker for å se hva som ville være den perfekte matchen for hans nye «for alltid-familie». Basert på oppdateringene vi har fått fra byrået har de nå plassert ham i det de følte var den perfekte matchen, sa Myka Stauffer da.

I videoen fortalte de også hvorfor de ga fra seg sønnen.

– Med internasjonal adopsjon kan det oppstå ukjente ting som ikke er åpenbare i dokumenter. Med en gang Huxley kom hjem, så vi at han hadde flere særskilte behov enn vi var klar over, som vi ikke ble fortalt om, uttalte James i videoen.

– Det har vært utrolig tøft, la paret til, og påpekte at sønnen trengte en familie som var bedre rustet til å ta vare på ham.

Åpen om vanskene

Myka Stauffer jobber som mammablogger og YouTuber, og har inkludert alle barna sine i flere reklamekampanjer i sosiale medier – inkludert adoptivsønnen Huxley fra Kina.

Ifølge Elle har ekteparet delt hele 27 videoer om adopsjonsprosessen, og Myka har flere ganger snakket om hvordan det er å være mor til et barn med spesielle behov. I 2019 stilte hun blant annet i et intervju med bladet Parade.

– Det er ikke lett. Du vil tvile på deg selv, men du vil komme deg gjennom det og aldri kunne se for deg et liv uten det barnet. Ektemannen min og jeg er bedre foreldre til alle barna våre på grunn av det, var blant det hun sa den gang.

Hun fortalte også mye av det samme som hun gjorde i den nye YouTube-videoen, blant annet at fireåringens utfordringer var mer omfattende enn informasjonen tilsa.

Alle YouTube-videoene og sosiale medier-innleggene som omhandler Huxley er nå blitt fjernet fra Stauffers kontoer.

Krever konsekvenser

Flere har som nevnt reagert på at ekteparet nå har gitt fra seg Huxley, og blant annet er det blitt opprettet en underskriftskampanje som krever at alt betalt innhold på YouTube-kanalen deres må slettes som følge av adopsjonen.

«Den nylige adopsjonen av Huxley Stauffer er hjerteskjærende. Disse menneskene må slutte å utnytte og tjene penger på Huxley umiddelbart! YouTube-kanalen deres ble kjent på grunn av Huxley. Han har gjort nok for Stauffer-familien. Han kjøpte en villa til dem, flere ferier i året. Hva fikk han igjen for det? Han ble adoptert som om han var en valp», heter det blant annet i beskrivelsen til underskriftskampanjen hos Change.org, som i skrivende stund har blitt signert av i overkant av 44.000 mennesker.

Foto: Skjermdump fra Change.org

Også på Twitter er det flere som er kritiske.

«Grusomt. Det stakkars barnet. De adopterte ham fra Kina, brukte ham for klikk og for å tjene penger på YouTube og blogging, eksponerer ham hele veien, for så å gi opp på ham fordi han er vanskelig på grunn av autisme», skriver en.

Det er imidlertid også flere som støtter ekteparet.

«Dere er fantastiske foreldre. Dere må først og fremst gjøre det som er riktig for ham», er det en som skriver under YouTube-videoen, mens en annen uttrykker takknemlighet:

«Jeg respekterer dere begge, takk for at dere deler såpass ærlig om et vanskelig tema», lyder kommentaren.