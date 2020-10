Mange frykter denne husedderkoppen: – Klart det kan være ubehagelig å finne en slik

Har du lagt merke til store edderkopper inne den siste tiden? Det er ikke rart. I disse dager er det nemlig sesong for stor husedderkopp.

Kroppen kan bli nesten to centimeter lang og med ben kan den måle opp til ti centimeter!

Vi snakker om «stor husedderkopp» (Eratigena atrica). Den kan du finne i hjemmet ditt året gjennom, men hos Folkehelseinstituttet mottar de ofte telefoner med spørsmål om disse fra august til oktober.

Seksjonssjef for skadedyrkontroll hos Folkehelseinstituttet, Mari Steinert, forteller at det er fordi mange store husedderkopper kan finne veien inn i hus i disse dager og fordi høsten er en veldig aktiv periode der stor husedderkopp formerer seg.

– Mange oppdager kanskje stor husedderkopp hjemme nå fordi hannedderkopper kan trekke innomhus når de er på leting etter en partner.

– De er nattaktive og beveger seg raskt og kan komme inn gjennom sprekker eller åpninger i boligen, forteller Steinert.

Mari Steinert, seksjonssjef for skadedyr, Folkehelseinstituttet (FHI) Foto: NMBU

Frykter de kommer fra reiser i utlandet

Stor husedderkopp kan gjenkjennes ved sin mørke, matte farge, og ikke minst sine lange bein som altså kan bli opptil ti centimeter ut fra den én til to centimeter store kroppen.

Blant innringerne til FHI som er bekymret, er det flere som mistenker at denne type edderkopp er av tropisk art, og tror de kan ha fått den med hjem fra ferie, ettersom de er såpass store av vekst.

Illustrasjon av en hunn av typen stor husedderkopp. Foto: FHI - Hallvard Elven

– Man kan fort bli ganske forskrekket når man finner et så stort edderkoppdyr. Mange tror dette kan være ulike arter man har fått med fra utlandet, men dette er en norsk art og den trives i boliger hvor det er fuktig og hvor den kan finne mat, forteller Steinert.

– De ser ganske skumle ut

Mange frykter også at husedderkopper av denne størrelsen kan være farlige eller skade.

– De ser ganske skumle ut, så det er klart det kan være ubehagelig å finne en slik i hjemmet. Selv om de har noe gift i kjevene sine, er de ikke giftig for oss mennesker. Giften brukes kun for å bedøve byttedyr de har fanget i nettet sitt, betrygger hun.

Som oftest vil slike edderkopper kun etablere seg med et nett i litt fuktige miljøer, som i kjellerleiligheter eller kjellere.

– Er det ikke insekter hos deg, så vil nok ikke edderkoppene trives heller. I de aller fleste tilfeller så har mange av de edderkoppene vi finner forvillet seg inn i huset ditt.

Ofte er det veldig enkelt med disse store husedderkoppene, for de opptrer stort sett ikke i et stort antall, forteller Steinert.

Mange synes disse edderkoppene ser ekle ut, ikke minst når de har fått et spenn på rundt ti centimeter fra fremste til bakerste benspiss. Foto: Magne Flåten (CC BY-SA 3.0)

Derfor behøver du ikke frykte nattaktiv edderkopp

Stor husedderkopp er nattaktiv, men om du frykter for at disse edderkoppene skal kravle på deg i senga når du sover, så har insekteksperten gode nyheter til deg.

– Det er lite sannsynlig at de havner i sengen din, selv om de er nattaktive er det ikke sånn at de oppsøker mennesker. De fleste er nok primært ute etter å parre seg eller å finne et egnet sted å etablere et edderkoppnett. Det er som regel litt mørke og fuktige steder der de ikke blir forstyrret, ikke i vanlige oppholdsrom, forteller Steinert.

Aller helst sitter denne arten i midten av nettet sitt og kommer ut for å spise på diverse andre dyr som har gått i nettet, som fluer, sølvkre og maur.

– Hvis du har disse i kjelleren ville jeg ikke vært bekymret, for de kan faktisk være veldig nyttig siden de spiser dyr som du helst ikke vil ha i kjelleren.

Som oftest vil edderkoppen prøve å slippe ut igjen, eller tørke inn, så sjansen for at du har fått en langvarig beboer er som oftest ganske usannsynlig.

Stor husedderkopp kan trives i kjellere med litt fukt. I disse dager kommer flere inn for å parre seg. Foto: Wikimedia

Slik kan du unngå edderkoppen

Stor husedderkopp blir ikke ansett som et skadedyr, men de kan likevel være vemmelige om du er veldig redd for edderkopper. Hvis du er det, og helst vil slippe å ha dem innomhus, har FHI et relativt enkelt råd å følge.

– Det beste for å unngå disse er å tette igjen hull og luker, eller andre mulige steder hvor de kan komme seg inn. Du kan også vurdere om du vil sette opp netting for vinduet, forteller Steinert og legger til:

– Så kan du også holde det rent der du bor det kan bidra til at edderkopper ikke trives så godt.

Oppdager du en stor husedderkopp anbefaler Steinert å støvsuge eller koste vekk edderkoppnettet eller for de modige blant oss: Ta forsiktig tak i edderkoppen og slippe den ut igjen.

– Vi på FHI anbefaler så langt det er mulig å ikke bruke gift for å bekjempe skadedyr, fordi vi ikke ønsker gift i miljøet rundt der vi bor, fordi det ikke er bra for noen. Med edderkopper er det ikke vits å bruke gift, fordi de er harmløse og enkle å fjerne fra huset.

Er du ekstra plaget med edderkopper eller har funnet en edderkopp du synes ser uvanlig ut, minner Steinert om tjenesten FHI tilbyr hvor man kan sende det inn for å fastslå hva slags kryp det er.