Mange tenker ikke på solbriller om vinteren – det kan få alvorlige følger

Det er en god grunn til at du bør bruke solbriller også om vinteren.

Vi har alle hørt at det er viktig å beskytte øynene fra UV-stråler om sommeren, men hva skjer når vi utsetter øynene for glitrende vintervær?

– Det som er vanskelig med vintersesongen er at mange tenker at hvis det ikke er lyseblå himmel og sol, så er du ikke utsatt for UV-stråling. Det kan være helt feil, forteller fagsjef i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo.

LURT: Du har ingen grunn til å føle deg dum med solbriller om vinteren - det kan nemlig være lurt for synet ditt. Foto: Taylor Friehl/Unsplash

Solbriller i overskyet vær

For selv om solen er aller sterkest i sommersesongen, er det også behov for å beskytte øynene i vintermånedene.

– Er du ute på fjellet i overskyet vær, så spres lyset. Dermed får du lyset fra veldig mange kanter, ikke bare ett sted. Det kan nok være like sterkt som om sommeren, spesielt rundt påsketider, forteller han.

Skal du til fjells eller ferdes ute i vinter, kan det være lurt å sjekke en UV-kalkulator som sier hvor sterkt lyset blir på sitt sterkeste den dagen.

En annen, enkel regel du kan følge, er denne: Om du må ta av eller på deg klær hvis du skal ut, så bør du også huske å ta med solbriller.

Øystein Kalsnes Jørstad, overlege ved Øyeavdelingen på Oslo Universitetssykehus, forklarer at det er gode grunner til å bruke solbriller forebyggende.

PÅVIRKES: Overskyet vær betyr ikke nødvendigvis at øynene dine ikke opplever UV-påvirkning. Foto: Mauro Paillex/Unsplash

– Solbriller er på en måte solkrem for øynene. De kan redusere risikoen for negative langtidseffekter av UV-lys. Huden i ansiktet kan i tillegg beskyttes med vanlig solkrem, og en hatt eller skyggelue beskytter også øynene mot UV-lys, understreker Kalsnes Jørstad.

Skadene man kan få som eldre

Hvis man først har blitt utsatt for mye sol, kan man oppleve ulike øyeplager eller tilstander, som overlege Øystein Kalsnes Jørstad beskriver.

– Vi skiller gjerne mellom skader grunnet akutt eller langvarig eksponering for UV-stråler.

UV-eksponering går under radaren i de aller fleste tilfeller, fordi man først merker problemene når man blir eldre.

Ett eksempel på slike langstidsforandringer er innvekster som vokser fra øyekroken og over det hvite på øyet, og inn mot hornhinnen.

– For selve øynene er UV-stråling assosiert med såkalte pterygium, en slimhinneinnvekst på hornhinnen som av og til krever kirurgisk behandling, forteller øyelegen.

– Det er ikke en akutt tilstand, men kommer av sterk solpåvirkning over tid og kan også ramme unge voksne, legger han til.

TA MED BRILLENE: Hvis du skal ut på tur i nydelig vintervær kan det være lurt å sjekke en uv-kalkulator, eller å ta med et par briller uansett. Foto: Courtney Kenady/Unsplash

Som oftest assosieres UV-eksponering over lang tid med andre typer øyesykdommer.

– Blant de viktigste er ulike typer hudkreft som kan rammer den tynne øyelokkshuden, men også soleksponert hud for øvrig, forteller hudlegen.

Grå stær finner vi også blant de vanligste langtidsskadene. WHO anslår at omtrent 20 prosent av grå stær i Norge kan skyldes UV-påvirkning.

Snøblindhet

Har du blitt eksponert for UV-stråler i en stor mengde over kort tid, kan det sørge for at du opplever det vi på godt norsk kaller snøblindhet. Noen vil beskrive det som at øynene nærmest blir solbrent.

– Mekanismen er den samme som for solbrenthet, fordi det rammer øynenes overflate og tilstanden kan forbigående være veldig smertefull. Pasientene vi møter som har fått dette, er ofte ganske solbrent i ansiktet også, forteller øyelegen.

Ikke la deg lure av navnet, det er nemlig like vanlig å oppleve snøblindhet etter en nydelig dag på sjøen om sommeren, hvor sollyset reflekteres i vannets blanke overflate.

– Føles som strikkepinner i øynene

Snøblindhet merkes som regel etter noen timer, og reaksjonene er ofte rennende øyne og smerte.

– Jeg har selv vært snøblind etter å ha gått på ski mot Hallingskarvet. Da jeg våknet dagen etter føltes som å få strikkepinner stukket inn i øynene. Reaksjonen kommer selvsagt an på hvor hardt angrepet du er, men det er ikke uvanlig å oppleve at synet blir slørete og dårlig, forteller Haugo i Norges Optikerforbund.

– Vanligvis ligger likevel UV-eksponeringen under terskelen for å utvikle snøblindhet, så denne typen UV-skade representerer neppe et folkehelseproblem, men er noe vi ser sporadisk, for eksempel etter en skitur i påskesola, forteller Kalsnes Jørstad.

Har du riktige solbriller?

For å beskytte øynene mot UV-stråling kan du benytte deg av en solbrille, og om du velger en billigere variant betyr det ikke nødvendigvis at de er dårlige. Alle briller som selges i Norge skal være CE-merket og beskytte mot UV-stråling.

Det du bør passe på, er imidlertid at brillene ikke er for mørke.

– Mørkheten på en brille sier noe om hvor mye lys som skal slippe gjennom, som er noe annet enn UV-stråling, forteller Haugo i Norges Optikerforbund.

– Trikset for å lage en billig solbrille sikker nok, er å gjøre den mørk, og ofte kan det være for mørkt med tanke på det du skal bruke brillen til. Skal du bruke solbrillene til bilkjøring for eksempel, kan ofte brillene med mørkt glass være såpass mørke at du ikke bør bruke den når du kjører.

Briller til snøen

Det vanligste å oppleve når du går ut i snøen om vinteren, er følelsen av at du blir blendet. For å få en best mulig opplevelse i snøen kan du velge en brille som øker kontrastene.

– Ofte kan det være briller som ser litt oransje eller gråaktig ut, for de hjelper med å øke kontrasten på fjellet, forteller Haugo.

Han minner om at det å ha én type solbriller kanskje ikke er nok.

– Vi har forskjellige behov for solbriller. En solbrille du bruker på Karl Johan om sommeren er noe annet enn det du skal bruke på det snøhvite høyfjellet.